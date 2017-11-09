В Москве обсудят проблемы реабилитации детей после тяжелых заболеваний

В Москве обсудят проблемы реабилитации детей после тяжелых заболеваний

В Москве обсудят проблемы реабилитации детей после тяжелых заболеваний

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Восьмая научно-практическая конференция "Ребенок в ситуации тяжелого заболевания: практика психосоциальной реабилитации" начнет свою работу 8 декабря в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Мероприятие приурочено к пятилетию благотворительного фонда "Шередарь", который занимается реабилитацией детей и членов их семей после перенесенных онкологических заболеваний.

В течение трех дней будут обсуждаться различные аспекты реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания, проблемы организации работы волонтеров и оценки эффективности программ. Своим опытом поделятся иностранные коллеги, а фонд "Шередарь" расскажет о своем пятилетнем опыте развития детской реабилитации в России.

Заявку на участие в конференции можно подать, заполнив форму с мотивационным письмом.