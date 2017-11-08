Шпаро о детских лагерях: патриотизм воспитывается не хождением по плацу

Как будут отдыхать на каникулах российские дети? Почему директора лагерей не любят период межсезонья? И чем хороша западная мода на стиль "outdoor"? Об этом и многом другом в интервью РИА Новости рассказал директор ГБУ Москвы "Центр дополнительного образования "Лаборатория путешествий", член Координационного совета при правительстве РФ по развитию детского туризма Матвей Шпаро.

‒ Насколько специфичен рынок детского отдыха в период межсезонья? Какие в нем есть позитивные и негативные подвижки?

‒ Сложно говорить за всю Россию, но для Москвы однозначно позитивным моментом стали изменения в каникулярных сроках. Если помните, на эту тему пару лет назад состоялось глобальное голосование, в котором участвовали дети, родители и учителя. В результате было решено, что каждая школа сама устанавливает сроки каникул в зависимости от пожеланий большинства родителей и внутренних учебных процессов.

Для туристической отрасли это очень хорошо: кто-то из ребят едет отдыхать в стандартные четвертные каникулы, кто-то на неделю раньше, кто-то на неделю позже ‒ поток отдыхающих школьников растянут в больших временных рамках. Нет единого бума, когда все отправляются в лагерь 1 ноября, а возвращаются 7 ноября.

При этом, конечно, детский отдых в период межсезонья никогда не был особо популярен в нашей стране, никогда не считался высоким сезоном. Для большинства участников рынка наступает время "поддержки штанов". Если у тебя есть стационарный лагерь, ты должен его отапливать, содержать персонал и пр. Расходы идут, и любой заработок, пусть даже небольшой, является значимым. Скажем так: если ты в межсезонье не работаешь себе в убыток, это уже хорошо.

‒ Какие вы подготовили новые программы осеннего, зимнего и весеннего каникулярного отдыха для детей?

‒ Работая в системе образования Москвы, мы сконцентрировались на организации для ребят активных путешествий: это лыжные походы с собачьими упряжками в Карелии, пешие походы в Крыму, путешествия по горам и скалам Краснодарского края и пр.

Родители, директора школ и педагоги с большим энтузиазмом смотрят на то, что ребенок во время школьных каникул кардинально меняет обстановку ‒ уезжает из Москвы на природу, оказывается в интересных и непривычных для себя условиях. Московские дети показывают очень хорошие результаты в учебе: растет число участников и победителей олимпиад, итоги экзаменов подтверждают высокую подготовку ребят.

Кроме того, родители начинают понимать, что ребенок должен быть погружен в организованный отдых, а не был предоставлен сам себе. Важно оторвать его от гаджетов и телевизора, предложить интересную альтернативу.

‒ В России в этот период так холодно, что многие родители, отказываются отправлять детей в зимние лагеря, опасаясь "спартанских" условий и проблем со здоровьем. Что вы, например, можете сказать тревожным мамам, которые привыкли по сто раз трогать ребенку нос и проверять сухие ли у него ноги?

‒ Однажды одна такая мама просидела у меня в кабинете 5 часов, переживая за своего ребенка, которого отправила в путешествие. Она при мне разговаривала с ним по телефону, даже включала громкую связь, чтобы я мог услышать голос ее сына. Да, бывают такие "переживальческие родители".

В этом смысле нам проще, чем другим участникам рынка: фамилия Шпаро ‒ не Иванов, Петров, Сидоров, и адекватные родители, которые выбирают для своих детей активный отдых, обращаясь к Шпаро, понимают, что своим именем и реноме мы гарантируем стандарт качества и безопасности. Многие родители, на мой взгляд, излишне стараются оберегать ребенка от всего на свете. Надо ли это самому ребенку? Его можно посадить под колпак, но потом этот колпак все равно придется снять. Весьма странно ограждать 16-летнего подростка от несчастной любви и предательства друзей.

‒ Одно дело несчастная любовь, а другое дело элементарный "бытовой" недосмотр вожатых. В лагерях ведь такое часто бывает?

‒ Если говорить об активном туризме, то год назад появился Союз Организаторов Детского Активного Туризма (СОДАТ) – ассоциация, которая задает внутренний отраслевой стандарт. Согласно этому стандарту, соотношение детей и взрослых в лагерях составляет один к пяти. Это почти индивидуальная работа.

Но даже при таком подходе, конечно, в каких-то мелочах можно не досмотреть. Да, ребенок в лагере может промочить ноги. Но согласитесь, что он может промочить их на детской площадке, гуляя с той самой тревожной мамой. В лагере же он гарантировано будет оторван от интернета, он все время будет дышать свежим воздухом, правильно питаться и общаться со сверстниками.

Теперь представьте себе: ребенок оказывается зимой в замечательном карельском лесу. Он в течение дня путешествует, запрягает упряжку с ездовыми собаками сибирскими хаски, катается на лыжах по лесу. Вечером он оказывается пусть даже в спартанском, но уютном деревянном срубе, где горит огонь в печке. Вместе с друзьями он пьет чай, а инструктор читает ему книжку Джека Лондона.

‒ Очевидно, что вы являетесь сторонником активного детского отдыха. Но многие участники рынка склоняются к тому, что детский отдых все же должен быть обучающим. У вас нет соблазна "утяжелить" детские путешествия образовательной составляющей? Условно говоря: "идем в туристический поход ‒ учим географию"…

‒ Действительно, многие эксперты говорят, что сейчас все больше востребованы профильные смены и тематические заезды. Это некий новый тренд, когда родители хотят видеть в отдыхе профильность, например, фотодело, театр или народные ремесла. Они хотят, чтобы дети на каникулах что-то делали, чему-то учились.

Но согласитесь, что есть предметные знания, а есть очень важные и нужные социальные компетенции. В наши программы мы аккуратно и ненавязчиво встраиваем определенные образовательные и воспитательные моменты.

Мы считаем, что ребенок не может просто отдыхать или просто учиться. В этом состоит отличие наших программ от программ "просто пошли в поход". Когда мы идем в поход, мы целенаправленно развиваем понятия дружба и ответственность, приобретаем опыт работы в команде, вырабатываем навыки принятия самостоятельных решений.

‒ Какие социальные компетенции, помимо любви к животным, развивает в ребенке история с сибирскими хаски?

‒ Она учит человека заботиться о другом создании, делиться своими переживаниями и волнениями. В походе ребенок должен помогать собаке, а в чем-то собака должна помогать ему ‒ он учится сам помогать, а также принимать помощь. По нашим наблюдениям, это дает очень мощный эффект, особенно если преломляется к особым ребятам, которые находятся в трудной жизненной ситуации и лишены родительской любви.

Каждая порода собак воспитывалась веками для разных задач: немецкая овчарка всегда выполняла роль охранника, лабрадор ‒ собака-поводырь, сенбернар спасал людей в лавинах, а порода сибирский хаски воспитывалась для заботы о человеке. На севере, например, в Арктике без любви и заботы одному прожить просто невозможно. Именно этот ген любви и заботы, который формировался в хаски веками, мы "эксплуатируем" в наших карельских программах.

‒ На ваш взгляд, подход к детскому отдыху российских родителей отличается от европейского подхода?

‒ Мне кажется, что на Западе более развит активный детский туризм. Там почти каждый ребенок совершает поход или участвует в туристических активностях.

В России активный детский туризм только начинает развиваться. Много лет существовало мнение, что лучший отдых может быть только в зарубежных детских лагерях или по системе "все включено". Сейчас же родители начинают отдавать предпочтение содержанию, а не комфорту. Виден подъем интереса к отдыху и путешествиям по России: это и экскурсионный туризм, и активный туризм, и детский отдых. Я убежден, путешествуя, человек получает массу положительных эмоций и впечатлений, влюбляется в те места, где ему особенно комфортно. Желание увидеть и узнать, становится личной историей познания своей Родины, любви к ней. Патриотизм воспитывается не хождением по плацу.

‒ Подводя итог, скажите, какие программы детского отдыха сейчас пользуются наибольшим спросом? И изменились ли цены в этом году?

‒ Если говорить о Москве, то максимальный спрос на 5-6-дневные программы, которые реализуются в ближайшем Подмосковье. В период межсезонья лагеря борются за клиентов, снижая цены. Если брать стоимость суток летом, осенью, зимой и весной, то в межсезонье цена падает примерно на 25%. В пик зимних каникул мы приходим примерно к летним ценам, поскольку зимние каникулы сразу для всех ‒ и для детей, и для родителей.

Я разговаривал со многими директорами лагерей. Многие из них не планируют сильно поднимать цены. Раньше ежегодно цена поднималась на 10-12% в соответствии с инфляцией, а последнее время она растет лишь на 3-4%. Причем, это касается как зимних программ, так и программ предстоящего лета.

Кстати, у многих участников рынка уже начались продажи на летний сезон 2018. Еще один новый тренд: современные родители начинают планировать детский отдых сильно заранее.