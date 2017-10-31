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Детские вопросы

Лосева: меняя свой опыт на чужой, получаешь компетенции сильнейших игроков

Сюжет:
Детский отдых (40)
10:3931.10.2017
(обновлено: 10:40 31.10.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНаталья ЛосеваНаталья Лосева
© РИА Новости / Илья Питалев
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Одной из главных тем для организаторов летнего отдыха детей остается вопрос формирования единых стандартов отрасли, новых подходов к оценке деятельности ее игроков. Об этом по итогам Третьей международной конференции "Индустрии детского полезного развивающего отдыха" КИДПРО-2017 корреспондент РИА "Новости" поговорил со стратегическим директором ГАУК "Мосгортур" Натальей Лосевой. 

– Наталья Геннадьевна, какие ключевые изменения произошли за последние несколько лет в коллективном сознании отрасли? 

– Вы правы в формулировке вопроса – ключевые изменения есть. Каждый год на любом профильном мероприятии уделяется достаточно внимания подготовке кадров. Например, педагогическим аспектам работы в лагере, организации его программы. Но в последнее время все чаще поднимается вопрос о качестве организации детского отдыха в целом. 

Вид на Дом Правительства Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Правительство утвердило план госконтроля организации детского отдыха
Это не отдельные попытки оценить тот или этот элемент, это стремление выработать комплексный подход, который дал бы возможность увидеть целостную картину. Приводят в пример технологию оценки отелей или мишленовскую систему оценки ресторанов. Это понятные формы, которые зарекомендовали себя и вызывают доверие. В чем-то подобном – однозначном, едином и прозрачном – нуждается сейчас и детский отдых.

Фактические перемены, произошедшие у коллег за минувший год, очень заметны. Мы судим о них прежде всего по состоянию дел у наших постоянных партнеров. Подросла подготовка персонала, подтянулось качество услуг, шире становится диапазон, богаче насыщение каникулярных программ.  

 – Год назад, опираясь на активную поддержку горожан, Мосгортур сформировал своего рода общественный договор о требованиях в этой сфере. Какие изменения претерпел документ к моменту нашей с вами встречи?   

 – Этим летом мы завершили процесс внедрения Московского стандарта детского отдыха. Постепенно, пункт за пунктом, вводили его в собственные технические задания к базам. 

Помимо основных, предъявляемых контролирующими органами, у Мосгортура свои жесткие требования к нормам безопасности, физическому и психологическому благополучию детей в местах их массового отдыха. 

Детский отдых
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Развитие индустрии детского отдыха обсудили международные эксперты в Сочи
Национального стандарта в этой сфере нет, но на КИДПРО-2017 к нам подходили коллеги из регионов и делились опытом творческого освоения наших "заданий". "Чуть-чуть адаптировали московский стандарт под свой регион и используем. Можно?". Мы не против, только рады.   

Мы готовы к широким обсуждениям стандарта, поскольку живо заинтересованы в том, чтобы он был действительно актуален и полезен отрасли. Здесь нас не нужно подгонять.  

– В чем же ваш интерес? 

– А в чем состоит интерес Мосгортура, когда он каждый год собирает конференцию КИДПРО? Нам интересно, чтобы отрасль развивалась. Чтобы все шли в одном направлении. Чтобы партнеры, которые придут к нам завтра на конкурс, говорили на одном языке, жили одними задачами с нами. 

Вот, например, инклюзия в детских лагерях. Это сравнительно новая "история" для детского отдыха в России. И многие просто не знали, как с этим работать. Не знали, боялись, не особенно горели желанием вникать, разбираться.  

Первый в России инклюзивный семейный лагерь открылся в Удмуртии
© Фото предоставлено Программой «Лыжи мечты»
Первый в России инклюзивный семейный лагерь открылся в Удмуртии
В прошлом году секция об инклюзии не вызвала особо оживленной дискуссий у коллег. В зале собралось не так много людей, а те, кто пришел, имели за спиной лишь опыт инклюзивных смен, как правило, не более того. Пришли скорее обменяться опытом, чем что-то для себя принципиально новое почерпнуть.  

В этом году не могу сказать, что секция прошла с аншлагом, но слушателей явно прибавилось, многие были "новичками". Это дает основания для оптимизма. Похоже, конференция раскачивает лодку, тянет отрасль в нужном направлении.  

– В этом году она впервые проходила в рамках Международного конгресса лагерей и собрала более тысячи экспертов из тридцати двух стран. Какой она получилась? Довольны ли вы результатами?   

 – С одной стороны, мы ощущали огромный дефицит времени и площадок, потому что конференция "прислонилась" к конгрессу и вместо обычных пяти-шести треков был один. Но, как всегда, дефицит времени породил высокую концентрацию смыслов. Важнейшее достижение форума – люди внесли очень много предложений по той внутриотраслевой дискуссии, которую мы собираемся развернуть в 2018 году.   

Директор Государственного автономного учреждения культуры Мосгортур Василий Овчинников
© Фото : предоставлено пресс-службой "Мосгортура"
Овчинников: систему требований к отдыху детей начинают строить родители
Вдобавок в этом году нам удалось привлечь иностранных спикеров благодаря сотрудничеству с конгрессом. Это очень поучительно и важно для рынка – услышать, как обстоят дела у коллег из других стран. Подходы к вопросам безопасности, к теме свободы ребенка в лагере, загруженности программы смен, подготовки вожатых иногда различаются просто диаметрально. 

Допустим, в то время, как мы занимаемся главным образом повышением качества условий жизни ребенка в загородном лагере, коллеги из США не считают проблемой, если он завез домой со смены вшей. Представьте такое в России!   

Для нашего менталитета и традиций это вещи совершенно неприемлемые. Но слышать, знать о них невероятно важно. Они позволяют взглянуть на собственную ситуацию со стороны. Понять, где мы, может, пережимаем или выбрали не совсем верное направление. 

– Ну, хорошо, конференция – раз в год. Этого мало для системной работы. Что-то еще вы планируете? 

– Да, конечно. Планируем в будущем году выход пяти внутриотраслевых книг, которые нам, по сути, заказали коллеги из регионов. Это, во-первых, книга по подготовке вожатых, которая станет продолжением уже изданной "Настольной книги вожатых". Особым изданием выпустим методику разработки развивающих педагогических программ.   

Намерены обобщить под отдельной обложкой опыт инклюзивных лагерей. Собрать сборник "Методика проверки лагеря" для работников этих баз и тех, кто выступает их заказчиками. В ближайших планах – сборник под  рабочим названием "Наши грабли", где разберем пятьдесят сложных кейсов, которые происходили в лагерях. 

Самое же главное достижение состоит в другом. Люди увидели, что это полезно – делиться друг с другом ошибками, достижениями, опытом. Полезно не ревновать, не тянуть одеяло на себя. 

Обменивая свою компетенцию на чужой опыт, ты получаешь компетенции сильнейших игроков отрасли. А в нашем случае мы понимаем, что один ребенок может быть потребителем одновременно и нашего продукта, и продукта нашего конкурента, и его соседа и так далее. Поэтому быть контактным и открытым, помогать друг другу и обмениваться новациями выгодно. 

Всероссийский навигатор по детскому отдыху 2016/2017
© Инфографика
Всероссийский навигатор по детскому отдыху 2016/2017

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