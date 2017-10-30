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Детские вопросы

"Благотворительный "Оскар": фонд "Подари жизнь" учредил премию

11:1430.10.2017
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© Фото предоставлено БФ "Подари жизнь"Благотворительный Оскар: фонд Подари жизнь учредил премиюБлаготворительный Оскар: фонд Подари жизнь учредил премию
© Фото предоставлено БФ "Подари жизнь"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Москве, в центре "Благосфера", 28 октября состоялась церемония вручения первой премии благотворительного фонда "Подари жизнь". Как сообщили в фонде, премия была учреждена фондом в 2017 году и впервые вручена российским общественным организациям, которые помогают детям с онкологическими заболеваниями.

На премию были номинированы лучшие проекты, направленные на повышение доступности качественной медицинской помощи онкологическим больным и на повышение качества жизни тех, кто сейчас проходит лечение. Даже само обсуждение лучших проектов и их оценка в рамках премии фонда "Подари жизнь" способствует не только профессиональному росту участников, но и сплочению всего сообщества НКО, которые помогают в сфере детской онкологии.

Оценивали проекты и выбирали лучшие члены экспертного совета премии, в который вошли онкологи, гематологи и педиатры, руководители фонда "Подари жизнь".

© Фото предоставлено БФ "Подари жизнь""Благотворительный Оскар"
© Фото предоставлено БФ "Подари жизнь"
"Благотворительный Оскар"

Премия была вручена в двух номинациях. В номинации "Спасение жизни" премию получил благотворительный фонд "Адвита" (г. Санкт-Петербург) за проект по поддержке лабораторий НИИ им. Р.М.Горбачевой. А в номинации "Качество жизни" премию вручили благотворительному фонду им. А.Вавиловой (г. Казань) за создание и организацию работы казанского хосписа.

Победители в номинациях "Спасение жизни" и "Качество жизни" получили диплом, памятный знак — статуэтку "Маленький принц" — и 100 тысяч рублей от партнера премии.

Премию вручала актриса, соучредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова. "Сегодня мы впервые вручаем нашу премию, можно сказать, "благотворительный "Оскар"! Для меня огромная радость и счастье быть среди вас, стоять перед вами на сцене. То, что вы делаете, каждый в своем регионе, — это что-то невероятное. Благодаря таким подвижникам, как вы, в нашей стране многое меняется к лучшему, а дети получают помощь вовремя", — поприветствовала всех со сцены Чулпан Хаматова.

Церемония вручения премии прошла в рамках ежегодного семинара "Благотворительность против рака". Для помощи больным детям и их семьям в каждом регионе должны работать благотворительные, волонтерские и пациентские организации. Чтобы эта работа была эффективной, фонд "Подари жизнь" ежегодно с 2011 года проводит обучающий семинар для региональных НКО.

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