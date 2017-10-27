Творческий фестиваль "Расправь Крылья" для детей-сирот состоится в Москве

Четвертый детский творческий фестиваль "Расправь крылья" для воспитанников детских домов и школ-интернатов из разных регионов России пройдет в Москве 11 ноября. Об этом сообщили организаторы — некоммерческая организация "Клуб волонтеров".

Фестиваль "Расправь крылья" направлен на развитие творческих способностей среди воспитанников региональных детских домов и школ-интернатов. В нем примут участие дети из Тульской, Смоленской, Рязанской, Курганской и других областей — всего более 120 участников из 15 учреждений.

В этом году тема фестиваля — песня. Дети представят композиции и инсценируют клипы разных современных исполнителей. Все участники будут отмечены наградами в различных номинациях. В прошлом году темой фестиваля был театр. Победители получили от организаторов поездку в детский лагерь в Крыму.