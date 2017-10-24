Ключ от всех дверей: как "Шанс" помог детдомовцам стать медалистами

Уже два года в России работает образовательная программа благотворительного фонда "Арифметика добра". О том, чем и как она помогает детям, живущим в детских домах, как меняет судьбы и какие возможности открывает, — читайте в нашем материале.

Марина Лепина специально для проекта "Социальный навигатор"

Саша попал в детский дом в шесть лет. В 11-м классе нужно было серьезно взяться за учебу: впереди экзамены. "И я решил войти в программу "Шанс" фонда "Арифметика добра", который начал работать с нашим детским домом. Начал заниматься по русскому языку, математике, истории, обществознанию. В итоге я набрал на экзаменах 212 баллов из 300! Из нашего класса только пять человек прошло на бюджет по баллам, остальные — уже на платное обучение. Я благодаря хорошей подготовке поступил на бюджетное отделение в Российский государственный социальный университет. Теперь учусь здесь, по специализации "организация работы с молодежью".

"Программа "Шанс" благотворительного фонда "Арифметика добра" — крупнейшая дистанционная образовательная программа онлайн-обучения детей-сирот, стартовавшая в России в 2015 году. Это ноу-хау фонда. Программа охватывает уже более 85 детских домов в 27 регионах страны. "Дети, живущие в детских домах, часто не имеют мотивации к учебе. Когда ребенок живет в семье, родители поддержат, помогут в выборе будущей профессии. У такого ребенка есть и мотивация, и интерес к собственному будущему, к своему развитию. Дети, живущие в детских домах, демотивированы и не готовы даже строить серьезные планы. Им нужна поддержка", — говорит Юлия Иванычева, руководитель программы "Шанс" фонда "Арифметика добра".

Занятия идут в режиме онлайн по индивидуальным программам с преподавателем. Стал очевиден явный плюс такого обучения: личный преподаватель может появиться у ребенка даже в самом удаленном детском доме, куда сложно добраться физически. А еще это возможность использовать силы самых лучших педагогов, которые могут работать удаленно из любой точки мира.

© Фото предоставлено БФ "Арифметика добра" Саша, участник образовательной программы "Шанс" © Фото предоставлено БФ "Арифметика добра" Саша, участник образовательной программы "Шанс"

Кроме занятий профессиональные психологи проводят с детьми мотивационные тренинги. За два года работа программы дала колоссальный эффект. 540 детей из детских домов стали участниками "Шанса" в 2016-2017 учебном году. В этом году в программе 309 выпускников, которые окончили 9-й и 11-й класс. Программа "Шанс" гордится своими учениками: по итогам года две золотые и одна серебряная медаль, три отличника и 58 хорошистов.

За два года работы программы 95 ее выпускников поступили в вузы, среди них несколько золотых и серебряных медалистов! Работу программы по всей стране обеспечивают 10 сотрудников фонда и 110 преподавателей.

Выпускники "Шанса" поступают в серьезные вузы страны. Меняется жизнь и у детей из коррекционных классов: они подтягивают свои знания и в итоге получают настоящий аттестат о школьном образовании с оценками, а значит, в будущем могут получить профессию, работать и жить самостоятельно. В планах "Арифметики добра" — распространить практику такой работы со старшеклассниками в детских домах на всю Россию.

За время учебы в "Шансе" Саша подружился со своими педагогами и считает, что их усилия были очень важны — с их помощью он смог подтянуть свои знания. "Я благодарен моим учителям. Ян Петер преподавал русский язык, и я набрал хороший балл по этому предмету, а я очень боялся этого экзамена! А сдал на 71 балл из 100. Еще очень благодарен учителю по математике Светлане Кузьминой, она дала несколько методик решения задач, это оказалось очень полезно. А еще учителю истории Марине Валентиновне, с ее помощью я отлично подготовился. Благодаря их помощи я поступил в московский вуз. А еще эти люди очень открытые, добрые, внимательно тебя выслушают, дадут полезный совет. Мы обменялись контактами, с Яном мы поддерживаем связь через соцсети, с другими учителями в почте. Мне важен этот контакт, такая дружба с педагогами".

А еще "Шанс" — это отличная "прокачка", убежден молодой человек. "У меня появилась мотивация изучать выбранные предметы. Я раньше не прикладывал больших усилий. А когда во второй половине учебного года в январе начались тренинги, они стали волшебным пинком, я заставил себя как следует заниматься, чтобы подготовиться к экзаменам".

Например, принцип одной минуты — такой хитрости Саша научился именно на тренингах в "Шансе". "Смысл в том, чтобы каждый день уделять на какое-то дело по одной минуте. И так ты станешь больше увлекаться, а в итоге будешь больше успевать. Например, хочешь выучить английский — каждый день заставляй себя хотя бы по минуте учить язык, заниматься, — рассказывает Саша. — И я стал применять этот принцип. Иногда бывало, что нужно было делать уроки, а я устал, или лень, или не хочу. И тогда я вспоминал принцип одной минуты и сам себе говорил: вспомни этот принцип и делай. И я пересиливал себя и делал. А потом втягиваешься".

Саша убежден, что тренинги — очень важная часть программы "Шанс". "Нас учили, например, финансовой грамотности: как правильно распределять свой доход, чтобы еще оставались деньги, как класть деньги в банк под проценты. Было много тренингов по мотивации, коммуникациям, социализации".

© Фото предоставлено БФ "Арифметика добра" Профессиональные психологи проводят с детьми мотивационные тренинги © Фото предоставлено БФ "Арифметика добра" Профессиональные психологи проводят с детьми мотивационные тренинги

Полученные навыки помогли Александру активнее проявлять свои лидерские задатки, которые у молодого человека явно присутствовали. Друзья и одноклассники Саши уважают его мнение, прислушиваются к нему. А в летнем кампусе фонда "Арифметика добра" — эта часть программы "Шанс" перед началом нового учебного года проходит в конце августа — Саша даже заменил вожатого-сопровождающего: педагог вынуждена была срочно уехать с одной из юных участниц кампуса в больницу, у девочки было подозрение на аппендицит. Саша взял руководство командой на себя, и все получилось! "Но я думаю, что надо еще себя прокачивать и самостоятельно, еще не все подводные камни мы изучили", — замечает Саша.

Успехи и активность Саши не остались незамеченными. Сейчас, параллельно с учебой в РГСУ, он уже применяет свои знания и на практике: фонд "Арифметика добра" пригласил его на работу.

"Я не боюсь выхода в свободное плавание. Рад, что поступил на этот факультет, люблю работать с людьми, с молодежью, быть на пике событий", — говорит Александр. А о своей будущей семье размышляет так: "Я хочу, чтобы моя семья жила в достатке. А своим детям я хочу дать хорошее образование — без этого никуда".

А вот что говорит преподаватель программы "Шанс", математик Наталья Бурцева о своей работе: "Я работаю здесь с самого начала программы. Тогда с педагогами проводили тренинги, чтобы подготовить нас к работе с детьми, живущими в детских домах. Но на практике мы убедились, что все подростки одинаковы — и живущие в детском доме, и живущие в семье. Другое дело, что не все мотивированы и не все хотят учиться. А у педагогов в любом случае уже "накачанные мышцы". Ведь и в школе все дети разные. С "шансовцами" у нас получаются разговоры по душам. Чувствуется доверие детей к нам, постепенно они обсуждают с нами не только уроки и домашние задания, но и какие-то личные проблемы".

В свою очередь Юлия Лацевич, замдиректора по учебно-воспитательной работе Ижевского детского дома, считает, что для детей, живущих в детских домах, экзамены и вовсе сродни катастрофе. Программа "Шанс" действительно позволила детям-сиротам обрести еще один шанс на успешное получение основного общего образования. У многих воспитанников открылось второе дыхание. Они с благодарностью говорят о своих репетиторах. Онлайн-консультации многим открыли глаза на дисциплины, которые до встречи с фондом "Арифметика добра" казались им недосягаемыми".