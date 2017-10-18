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Детские вопросы

Будина: фестиваль семейных театров дарит радость зрителям и участникам

13:5218.10.2017
(обновлено: 14:54 18.10.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАктриса Ольга БудинаАктриса Ольга Будина
© РИА Новости / Илья Питалев
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Третий Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в дом" соберет семейные театральные коллективы из двух десятков регионов России. Что нового ждет зрителей и участников фестиваля в этом году? Как организаторы планируют развивать движение семейных театров в будущем? Об этом специальному корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Анне Курской рассказала президент фестиваля, лауреат Государственной премии России, актриса Ольга Будина.

- Ольга Александровна, расскажите, пожалуйста, о своем опыте участия в Фестивале семейных театров. Почему Вы взялись за этот проект?

Ректор Щукинского училища, народный артист РФ Евгений Князев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Князев: движение семейных театров прививает детям высокие ценности культуры
-  Два года назад меня пригласили на фестиваль в качестве председателя жюри. Тогда я представляла себе фестиваль как социальный проект, в котором принимают участие многодетные и приемные семьи. У меня уже был многолетний опыт работы с такими семьями. Мне было интересно узнать о фестивале, который предлагает заниматься творчеством в своей родной семье, а значит, объединяет ее членов еще больше, и решает таким образом сразу несколько задач в социальной и даже культурной сфере.

Каково же было мое удивление, когда в первом же спектакле я увидела столько драйва, фантазии, смелости, искренности и мастерства! Этот фестиваль — настоящее культурное и социальное явление!

С огромным интересом и восхищением я досмотрела все спектакли в первый фестивальный день, и мне захотелось тут же внести коррективы в призовой фонд, изменить правила награждения, не делить награды на три призовых места и дипломы, а отдать всем участникам только призовые места. После завершения фестиваля я предложила его учредителям свою помощь в подготовке и проведении фестиваля, чем и занимаюсь по сей день.

- Как изменился фестиваль за последние годы?

Апина: cемейные театры дают незабываемый опыт участникам и зрителям
© Фото из личного архива Алены Апиной
Апина: cемейные театры дают незабываемый опыт участникам и зрителям
- С каждым годом фестиваль расширяется, семейные спектакли становятся еще интереснее. Но самое главное — фестиваль обретает новых настоящих друзей. В этом году у нас появились два потрясающих партнера — МИА "Россия сегодня" и Театральный институт им. Б.Щукина, я невероятно этому рада и от всего сердца благодарю наших коллег.

На этом, третьем Всероссийском фестивале мы принимаем участников уже из 20 регионов нашей страны. Их могло бы быть и больше, интерес проявили более 50 регионов, но пока мы не можем увеличить сроки проведения фестиваля, максимум, мы готовы принять 20 мини-спектаклей в день, поэтому участников пришлось отбирать.

По сути, уже с прошлого года фестиваль неофициально перешел в статус международного, так как в нем участвовали представители из Белоруссии. А в этом году мы ожидаем участников из Турции.

- Что нового ждет зрителей и участников фестиваля в этом году?

— Несмотря на финансовые сложности, нам удалось увеличить сроки проведения фестиваля. Раньше он проходил за два дня — день открытия, просмотра спектаклей и день обсуждения, награждения и закрытия. А в этом году для участников фестиваля на целый день открыл свои двери Щукинский институт. Там пройдут мастер-классы легендарного педагога по сценическому движению Андрея Борисовича Дрознина, именем которого в Америке даже названа школа, и заведующего кафедрой актерского мастерства Павла Евгеньевича Любимцева.

Напомню, что в прошлом году председателями жюри фестиваля были народный артист России Дмитрий Певцов и его сын Елисей. В этому году, по новой традиции нашего семейного фестиваля, жюри также возглавила семья. Это очень дорогие для меня люди, ректор Театрального института им. Б.Щукина Евгений Владимирович Князев и его супруга, профессор Елена Александровна Дунаева, любимый педагог практически для всех студентов "Щуки". Таким образом, третий Всероссийский фестиваль будет проходить три дня и под знаком Щукинского института.

- Какое выступление произвело на Вас наиболее яркое впечатление за годы работы фестиваля?

Ребенок на сцене
© Fotolia / Daddy Cool
Эксперт: школа семейных театров должна появиться в каждом регионе РФ
- Это очень сложный вопрос. Спектакли очень различаются и по составу участников, и по их возрасту, и по выбору драматургического материала, и по мастерству созданных вручную костюмов, реквизита и декораций. Поэтому выбрать один лучший спектакль, на самом деле, невозможно. Я предлагаю всем читателям прийти к нам на фестиваль 28 октября в Академию изящных искусств Сергея Андрияки и выбрать свой любимый спектакль у 20 семейных театров, которые представят все федеральные округа нашей широчайшей страны!

- Как меняет детей и взрослых участие в семейном театре? Что происходит с семьями, когда они начинают вместе выходить на сцену?

— Насколько я могу судить, изменения происходят довольно значительные. Члены семьи, которые знают друг друга достаточно близко, вдруг открывают друг в друге новые таланты, способности, помогают друг другу реализоваться в творчестве, их отношения укрепляются.

Жюри не выбирает какого-то одного, самого лучшего участника. Мы смотрим на взаимодействие семьи целиком, наблюдаем, насколько развита в ней взаимовыручка, как ее члены умеют проявлять любовь и насколько внимательны друг к другу. Ведь сцена все увеличивает, и иногда именно любовь к своим родителям, к своим детям делает несовершенное с профессиональной точки зрения исполнение совершенным! Ибо нет ничего прекраснее на сцене, чем искреннее проявление любви.

- Как вы планируете развивать движение семейных театров в будущем?

Всероссийский фестиваль семейных любительских театров Сказка приходит в дом
© РИА Новости
Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в дом"
- Самое основное в вопросе развития семейного театрального движения — это инициатива самих семей. В то же время, Школа семейного театра, которая стала неотъемлемой частью подготовки фестиваля, нуждается в поддержке со стороны чиновников, и спонсоров. К сожалению, пока нам очень не хватает внимания этих людей!

Какой бы талантливой ни была семья, она не может без внешней поддержки телепортироваться в Москву, прожить здесь какое-то время и овладеть азами профессии. Семейным театрам крайне необходима поддержка! Мы очень нуждаемся в друзьях и партнерах фестиваля, которые бы помогли сделать семейные спектакли еще ярче, а пребывание семей в Москве еще разнообразнее.

Пожалуй, на сегодняшний день главная задача – обеспечить наши специалистам возможность проводить Школу семейного театра в регионах и достойно обеспечивать приезд лучших семейных театров на фестиваль в Москву.

- Что дает лично Вам участие в фестивале?

— Наверное, осознание того, что на земле на эти три дня становится больше радости, восторга, драйва, творчества, достижений, счастья и любви! Если вы увидите спектакли нашего фестиваля вживую, вы согласитесь со мной и тоже подцепите этот "вирус", я уверена!

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