Симптомы детского лейкоза: как вовремя распознать болезнь

На лейкоз приходится около 40% всех онкологических заболеваний у детей в мире. В России ежегодно такой диагноз ставят 1500 детей.

Лейкоз — это злокачественное заболевание кроветворной системы. При правильной работе костный мозг регулярно обновляет клетки крови. С развитием лейкоза незрелые клетки крови начинают бесконтрольно вырабатываться в больших количествах, вытесняя здоровые клетки и накапливаясь в различных внутренних органах, что вызывает тяжелые последствия для всего организма.

Точных причин возникновения и способов профилактики лейкоза фактически не существует. Это значит, что любой ребенок в возрасте от 2 до 9 лет находится в зоне риска. Лучшее, что можно сделать для детского здоровья, — это диагностировать лейкоз на ранней стадии.

Однако выявить лейкоз на начальном этапе сложно из-за неспецифичности первичных симптомов, которые часто "маскируются" под другие заболевания. Ранняя диагностика лейкозов увеличивает шансы на благоприятный исход заболевания на 80%

Лучшая стратегия ранней диагностики лейкозов — узнать и запомнить симптомы этого заболевания, чтобы в случае их возникновения своевременно обратиться к педиатру для точной постановки диагноза.

На платформе "Стоп лейкоз" можно ответить на вопросы теста и узнать, есть ли риск наличия заболевания у вашего ребенка. Это первая в России единая информационная онлайн-платформа о первичных симптомах детских лейкозов. Платформа разработана Благотворительным фондом помощи детям с онкогематологическими заболеваниями "ЖИВИ".

Проект "Социальный навигатор" совместно с благотворительным фондом "ЖИВИ" представляет инфографику, которая подскажет, как распознать тревожные симптомы.