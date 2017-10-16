"Чужие дети": он не трудный, просто в нем много боли

Марина Лепина, фонд "Арифметика добра" специально для "Социального навигатора"

11 октября в Москве в Доме журналиста состоялась презентация книги "Чужие дети". Ее автор — журналист и писатель Диана Машкова, мама четверых детей, трое из которых приемные, руководитель клуба "Азбука приемной семьи" благотворительного фонда "Арифметика добра". Приоритетными программами фонда "Арифметика добра" являются поддержка усыновления и семейного устройства воспитанников детских домов, а также социализация и адаптация детей-сирот путем развития образования, спорта и культуры в детских домах.

"Придя в нашу семью, дети многому меня научили, расширили границы сознания. И сами они тоже постепенно учились важным вещам. И много рассказывали о своей жизни. Каждое событие их прошлого я невольно пропускала через себя, словно все это происходило со мной. Так и началась работа над этим романом, которая длилась больше двух лет", — рассказывает Диана Машкова в предисловии о том, как готовилась книга.

Этот роман автобиографичен. Четыре года назад в семью Дианы Машковой и Дениса Салтеева, у которых уже была родная дочь Нэлла, пришла малышка Даша. Она была удочерена в возрасте двух месяцев. Сейчас Даше уже 4 года. За это время многое изменилось. В семье уже четверо детей. Диана Машкова стала приемной мамой двух подростков — Даши, которой сейчас 15 лет, и Гоши, ему 18. В книге изменены имена, чуть иначе выстроены сюжетные линии, но суть осталась та же: этот роман о том, как живут дети в детских домах, как семьи становятся семьями приемными, как чужие становятся близкими.

По одной из сюжетных линий книги режиссером Михаилом Комлевым снят фильм "Мать". Вся съемочная группа и актеры — среди них Алексей Кортнев, Стас Садальский, Евгения Полунина — работали безвозмездно. Фильм выйдет в прокат в ноябре. Герой этого сюжета — Игорь. Пьющая мать отнесла его на помойку в 2 года, его отдали в детский дом, а потом, сколько он ни пытался к ней приблизиться, она не подпускала к себе сына. Прототипом Игоря был Ян, реальный подросток-детдомовец, которому Диана Машкова и посвятила книгу. Именно так с ним случилось в его жизни.

Но жизнь Яна окончилась трагично: он упал с крыши и погиб. Это было не специально, но, возможно, так уже было запрограммировано. "Я видела его несколько раз, — говорит Диана. — Если год назад он был открыт миру, хотел найти родителей, то в последние наши встречи он был апатичен, ни на что не надеялся. Взрослые не откликнулись. Мальчику было уже 16 лет. Ян, кажется, похоронил в себе эту мысль, что он может быть интересен хоть кому-то в этой жизни".

Это яркий пример, как ребенок, живущий в детском доме, теряет последнюю надежду и жажду жизни. И погибает, часто вот так, в прямом смысле. Срабатывает общее пренебрежение и к себе в том числе. Диана Машкова не смогла провести эту сюжетную линию в своем романе так же, как это случилось в реальности, и сохранила жизнь герою книги Игорю.

Малыши быстрее находят приемных родителей. Когда-то и Диана так стала мамой маленькой Даши. Но постепенно она почувствовала в себе больший ресурс. "Появилось понимание, что нужно помогать детям, у которых мало шансов найти семью. Мы задумались о подростках. Было сложно решиться, одолевали сомнения и страхи, что не справимся. Отчасти они оказались оправданны — нас ожидало множество трудностей, и руки не раз опускались, но об этом в самой книге, поэтому не буду забегать вперед".

"Жизнь подростка без родителей — это путь в никуда. Он брошен самыми родными людьми и оттого живет с глубокой травмой в душе. Он вынужден приспосабливаться к системе детского дома, соблюдать иерархию и подчиняться большинству, иначе ему не выжить, — говорит Диана Машкова. — Он не плохой или трудный, как его любят называть сторонние наблюдатели, просто в нем невыносимо много обиды и боли, которую никто не может облегчить. Ведь родителей рядом нет. Его поведение шокирует из-за одиночества, ненужности и внутреннего протеста, в котором ребенок пребывает изо дня в день. И в этом беда нашего общества — отвернувшись от подростков, мы их теряем. Выпускник детского дома становится легкой добычей преступного мира. Я знаю десятки историй о том, как повзрослевшие сироты, получив от государства квартиры, переписывали их на мошенников. Я вижу многих выпускников детских домов, которые не умеют управляться с собой и с жизнью: за несколько дней они спускают сотни тысяч рублей пособий, которые накапливались для них в банке и выдавались к восемнадцатилетию, не умеют трудиться, обслуживать себя, поддерживать быт — и остаются ни с чем. И никого рядом нет, чтобы помочь, научить и уберечь. По неофициальной статистике, 90% бывших детдомовцев не доживают до сорока лет. Они становятся жертвами зависимостей, попадают в тюрьмы и зачастую отказываются от собственных детей. И только 10% встраивается во взрослую жизнь".

Малышей разбирают, а подростки остаются в детских домах. Их в системе более 80%. И это тревожная тенденция. Ведь через несколько лет они станут взрослыми, правда, всего лишь по паспорту, оставаясь детьми внутренне. И они выйдут в свободное плавание, выйдут из детского дома во взрослую жизнь. Но эти дети-взрослые не приспособлены к ней. Так каждый год в наше общество вливаются выпускники детских домов, по сути, не умея плавать и даже держаться на плаву в этом водовороте событий. Они гибнут, часто в прямом смысле слова. Вот почему именно в этом возрасте им нужна поддержка. Некоторые считают, что уже поздно. Это не так. Эти дети не признаются открыто, но они мечтают о семье, о том, чтобы их тоже любили.

"Для чего я написала эту книгу? Чтобы рассказать правду. Мы и сами не знаем порой, на что способны, важно дать себе право переосмыслить стереотипы, в которых живет наше общество, — замечает Диана Машкова. — В жизни всегда есть место выбору: жить только для себя или постараться сделать что-то и для других. Помочь одному подростку-сироте, изменить его жизнь к лучшему — значит, внести огромный вклад в благополучное будущее всего общества".