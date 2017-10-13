Павел Буре: через многое надо пройти, чтобы добиться нужных результатов

В рамках образовательного форума в "Артеке" известный советский и российский хоккеист Павел Буре посетил медиа-кампус Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня" и дал интервью артековцам Арине Братухиной и Екатерине Сутягиной.
– Павел Владимирович, расскажите, чем вы занимаетесь сегодня?
– Я никогда не расставался со спортом. Три года назад мы с коллегами создали Лигу легенд мирового хоккея, в которую могут попасть только спортсмены в возрасте от 45 лет и старше.
– Какая игра была самой запоминающейся?
– Что вы хотели бы изменить в своей жизни?
– Наверное, ничего. С годами понимаешь, что через многое надо пройти, чтобы достичь нужных результатов.
– Какие цели ставили вы перед собой в детстве? И какие реализовали?
– Кто был вашим кумиром в детстве? И с кем сегодня вы хотели бы сыграть в хоккей?
– В детстве даже не мог представить, что выпадет шанс поиграть с президентом нашей страны. Но так получилось, что Владимир Путин любит хоккей и сам им занимается.
Кумиры? Меня окружают разные интересные люди, которые уже сделали для нашей страны и для всего мира многое, поэтому одного кумира выбрать сложно. Есть лишь собирательный образ.
– Это огромная честь пообщаться с президентом самой мощной страны мира. А уж сыграть в хоккей – об этом не мог и мечтать. Своим примером Путин, взявший в руки клюшку, хотел показать, что если человек ставит перед собой цель, он должен за нее бороться. При его занятости, президент находит время на тренировки. Он доказал всему миру, что нет ничего невозможного.
– В жизни часто наступают моменты, когда нужно сделать выбор. Как не ошибиться?
– Вот здесь не могу вам помочь. Конечно, чтобы меньше ошибаться, нужно прислушиваться к собственному опыту, к родителям, учителям. Но выбор делать надо самому.