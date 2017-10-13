Павел Буре: через многое надо пройти, чтобы добиться нужных результатов

Павел Буре в медиа-кампусе Международного детского центра Артек и МИА Россия сегодня

Павел Буре в медиа-кампусе Международного детского центра Артек и МИА Россия сегодня

В рамках образовательного форума в "Артеке" известный советский и российский хоккеист Павел Буре посетил медиа-кампус Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня" и дал интервью артековцам Арине Братухиной и Екатерине Сутягиной.

– Павел Владимирович, расскажите, чем вы занимаетесь сегодня?

– Я никогда не расставался со спортом. Три года назад мы с коллегами создали Лигу легенд мирового хоккея, в которую могут попасть только спортсмены в возрасте от 45 лет и старше.

– Какая игра была самой запоминающейся?

– Самая первая во взрослой команде. Я шел к этому целых десять лет и мечтал десять лет. Долго тренировался, готовился. Поэтому самый первый выход в большой спорт остался вот такой яркой вспышкой в памяти. Несмотря на то, что впереди меня ждали, возможно, еще более важные матчи.

– Что вы хотели бы изменить в своей жизни?

– Наверное, ничего. С годами понимаешь, что через многое надо пройти, чтобы достичь нужных результатов.

– Какие цели ставили вы перед собой в детстве? И какие реализовали?

– Мне было шесть лет, когда начал заниматься хоккеем. Главная цель была попасть во взрослую команду. Путь к ней растянулся на долгие и не самые легкие в моей спортивной жизни десять лет. Этот рубеж был взят, но радоваться было некогда, поскольку впереди уже маячили новые цели. Например, попасть в сборную России, выиграть престижный Кубок.

– Кто был вашим кумиром в детстве? И с кем сегодня вы хотели бы сыграть в хоккей?

– В детстве даже не мог представить, что выпадет шанс поиграть с президентом нашей страны. Но так получилось, что Владимир Путин любит хоккей и сам им занимается.

Кумиры? Меня окружают разные интересные люди, которые уже сделали для нашей страны и для всего мира многое, поэтому одного кумира выбрать сложно. Есть лишь собирательный образ.

Самая большая костровая площадка - легендарный "Артек" обрел арену © Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин Концертно-эстрадный комплекс "Артек-Арена" построен по образцу римского Колизея. На строительство комплекса Правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей. © Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин Концертно-эстрадный комплекс "Артек-Арена" построен по образцу римского Колизея. На строительство комплекса Правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей. © Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин Арена занимает площадь 3,9 тысяч квадратных метров и вмещает 4,5 тысячи человек (что позволяет собираться всем вместе на общеартековские мероприятия). © Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин Арена занимает площадь 3,9 тысяч квадратных метров и вмещает 4,5 тысячи человек (что позволяет собираться всем вместе на общеартековские мероприятия). © Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин В честь Дня рождения "Артека" на арене состоялась большая праздничная программа. © Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин В честь Дня рождения "Артека" на арене состоялась большая праздничная программа. © Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин Дети из 23 стран мира торжественно представили свои делегации. © Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин Дети из 23 стран мира торжественно представили свои делегации. © Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин Традиционно директор "Артека" Алексей Каспржак лично вручил отличительные статуэтки ребятам, победившим в конкурсе "Звезда Артека". © Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин Традиционно директор "Артека" Алексей Каспржак лично вручил отличительные статуэтки ребятам, победившим в конкурсе "Звезда Артека". © Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин Завершение праздника ознаменовалось общеартековской дискотекой. © Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин Завершение праздника ознаменовалось общеартековской дискотекой. © Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин "Дирижировал" музыкальными произведениями на дискотеке DJ Black Star. © Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин "Дирижировал" музыкальными произведениями на дискотеке DJ Black Star. /

– Это огромная честь пообщаться с президентом самой мощной страны мира. А уж сыграть в хоккей – об этом не мог и мечтать. Своим примером Путин, взявший в руки клюшку, хотел показать, что если человек ставит перед собой цель, он должен за нее бороться. При его занятости, президент находит время на тренировки. Он доказал всему миру, что нет ничего невозможного.

– В жизни часто наступают моменты, когда нужно сделать выбор. Как не ошибиться?

– Вот здесь не могу вам помочь. Конечно, чтобы меньше ошибаться, нужно прислушиваться к собственному опыту, к родителям, учителям. Но выбор делать надо самому.