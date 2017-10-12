Эксперты: методы поддержки семей с детьми в России и Франции совпадают

Эксперты: методы поддержки семей с детьми в России и Франции совпадают

Эксперты: методы поддержки семей с детьми в России и Франции совпадают

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Представители России и Франции обменялись опытом поддержки семей с детьми и адаптации людей с ограниченными возможностями на конференции, прошедшей в Общественной палате в среду.

"В каждой стране своя история, своя специфика, и, конечно, нужно из этого исходить, но мы также знаем, что у нас есть практический интерес обменяться мнениями, опытом по этим вопросам. Мы должны знать, что нас объединяет и что является разным в наших странах, и тогда мы более ясно увидим, с чем мы имеем дело. Мы лучше поймем друг друга и нашу взаимную практику", — отметила посол Франции госпожа Сильви Берманн.

Социальная работа обеих стран оказалась во многом похожей: государства вводят пособия по уходу за ребенком, строят ясли и детские сады, упрощают интеграцию детей-инвалидов в общество и делают многое другое.

Няни или детские сады

Французская модель стремится найти баланс между семейными и профессиональными ценностями. К примеру, в случае болезни ребенка родители могут взять дополнительный отпуск или изменить свой рабочий график.

"Мы хотим соблюдать наши социальные обязательства и одновременно удовлетворять потребности родителей в желании иметь детей и в желании работать", — сказал директор по международным отношениям и сотрудничеству национальной кассы семейных пособий Жиль Куновски.

Помощь семье в повседневной жизни заключается в доступности дошкольных услуг. Существуют учреждения для детей разного возраста, также мать или отец могут вызвать сертифицированную няню на дом или оставить ребенка в специализированном центре.

В первом случае воспитатель работает с одной или двумя семьями, а во втором четыре сотрудника занимаются с четырьмя детьми.

Россия акцентирует внимание на развитии детских садов.

"Это дает возможность членам семьи продуктивно трудиться, продолжать трудовую деятельность, соответственно, обеспечивать экономическую самостоятельность и независимость", — отметил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

Всесторонняя поддержка

Пособия во Франции делятся на несколько категорий: рождение ребенка, поддержка семьи, оплата и приобретение жилья, обучение и интеграция. Одно из новшеств заключается во введении доплаты за "свободный выбор способа присмотра": родитель может вызвать няню или остаться дома с ребенком.

Поддержка рождаемости в России заключаются в страховых выплатах по уходу за ребенком, декретном отпуске и материнском капитале.

"Введена была также такая яркая стимулирующая демографическая мера, мы ее называем семейный (материнский) капитал. Это существенная, значительная сумма денег, которую можно потратить на определенные цели, прежде всего на приобретение жилья", — отметил Вовченко.

Выплаты к началу учебного года, субсидии на жилье и материальная поддержка людей с ограниченными возможностями в двух странах совпадают.

Россия и Франция уделяют большое внимание сопровождению семей с детьми-инвалидами, которое заключается в юридической и психологической помощи.

К примеру, специалисты составляют индивидуальные программы развития ребенка и помогают создать необходимую для этого среду. Помимо этого можно посетить семинары по вопросам обучения и воспитания или индивидуальные консультации.

"Родители нуждаются в профессиональной поддержке не только в обучении, понимании специфики развития ребенка, но и в собственной реабилитации собственного выгорания, психологического и иного", — отмечает председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева.

Инклюзивное образование и интеграция

Для обеспечения равного доступа всех граждан страны к получению знаний в России ввели инклюзивное образование.

Специальные условия создаются во всех организациях: разрабатываются методики, программы и пособия для преподавателей, предоставляются технические средства реабилитации, обеспечивается доступ к самому зданию.

В соответствии с возможностями ребенка родители могут выбрать совместное образование, когда все дети обучаются в одном классе, или поступление в специализированное учреждение.

Более 20% школ в России могут принять ребенка-инвалида в обычный класс — на данный момент 60% таких детей обучаются в общеобразовательных учреждениях. Также образование можно получить дистанционно — для этого классы оборудуются необходимой техникой, благодаря которой ребенок, сидя дома, может присутствовать на уроке.

Франция очень серьезно занимается интеграцией детей-инвалидов. В школах и дошкольных заведениях медсестры работают в координации с врачами, которые составляют индивидуальные проекты присмотра.

Государство решает эту проблему, в том числе путем перечисления пособий неспециализированным учреждениям, для того чтобы они начали принимать на обучение и таких детей.

Как и в России, французские родители также могут рассчитывать на получение выплат. Общая сумма зависит от нужд ребенка и необходимости получения сторонней помощи. Чем больше средств затрачивается на содержание, тем больше компенсация.

"Наша система работы с детьми-инвалидами — это тоже особая стратегия. Мы говорим о необходимости заботы о детях с самого раннего возраста и о сопровождении семей, о медико-социальной помощи, о том, что им нужна работа", — отметила посол Франции.