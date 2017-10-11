Международная конференция по детскому отдыху открылась в Сочи

МОСКВА, 11 окт ‒ РИА Новости. Третья международная конференция "Индустрии детского полезного развивающего отдыха" КИДПРО-2017 открылась в рамках Международного конгресса лагерей в Сочи. Об этом РИА Новости сообщили в оргкомитете конференции.

В мероприятии, которое организует Департамент культуры Москвы и компания "Мосгортур", ежегодно принимают участие более 1000 представителей туроператоров и перевозчиков, детских лагерей, Минобрнауки РФ, контролирующих органов, общественных организаций и транспортных компаний.

Эксперты обсуждают такие темы, как безопасность, инклюзия, экономика и информационное сопровождение детского отдыха. Кроме того, они делятся успешными практиками по обучению вожатых и разработке программ детского и молодежного отдыха.

"Помогать отрасли детского отдыха консолидироваться и развиваться – важное направление "Мосгортура", ‒ отметила первый заместитель генерального директора компании Наталья Лосева, добавив, что такая стратегия, когда эксперты обмениваются компетенциями, очень полезна для всех.

Как сообщила заместитель генерального директора "Мосгортура" Инна Мартынова, в этом году компания с помощью экспертов и социального опроса планирует пересмотреть Московский стандарт детского отдыха. "За основу мы возьмем анализ действующей инфраструктуры детских лагерей", ‒ пояснила она, добавив, что каждый регион имеет свою инфраструктуру и свою особенность, и некорректно сравнивать лагеря, например, Подмосковья и Крыма.

В рамках КИДПРО пройдет круглый стол, в рамках которого специалисты эксперты отрасли обсудят новые критерии Московского стандарта детского отдыха.

Советник Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Юлия Назарова, приветствуя участников конференции, высказала мнение, что современный подход при организации детского отдыха должен базироваться на трех китах – безопасность, доступность и качество. "Второстепенного в этой триаде быть не должно, эти понятия и требования равнозначны", ‒ подчеркнула она, добавив, что общая задача обеспечить безусловное выполнение этих требований.

Планируется, что на конференции, которая продлится до 12 октября прозвучат более 100 докладов, касающихся российской и мировой практики детского отдыха. Для участников открыт "Московский дом" (площадка для нетворкинга и практических занятий), проходят мастер-классы по народным ремеслам, кулинарии, дворовым играм и пр.