Школьники нарисуют места боевой славы русско-турецкой войны 1877-78 гг.

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Начинающие российские живописцы в преддверии старта Международного конкурса детского рисунка имени Нади Рушевой, пройдя по местам боевой славы русского оружия, создадут творческие работы, которые станут участниками выставки в марте 2018 года, посвященной 140-летию освобождения Болгарии.

В 2018 году исполняется ровно 140 лет с момента сражений, решивших исход русско-турецкой войны. К юбилейной дате подвиг двух народов изобразят юные художники из России, Болгарии и других стран.

Российская группа начала путешествие по Болгарии с посещения основных памятных мест и музеев ее столицы. Школьники создали зарисовки самых запоминающихся лиц, событий, объектов. Кому-то запала в память скульптура льва из собора Александра Невского, кому-то необычный вид арочных перекрытий, базилик, мощеных улочек.

"Очень атмосферный, колоритный город", – делится впечатлениями о Софии ученица Центра образования № 548 "Царицыно" Ольга Антипова. "Меня вдохновляют люди, их речь, краски, прекрасные виды", – рассказала юная художница.

"Каждый ребенок передаёт своё видение, ощущения. В этом и ключевой интерес – тех, кто пишет, и кто воспринимает эти картины", – комментирует работы преподаватель Центра образования № 548 "Царицыно" Наталья Гудович. Завершающим звеном программы стала лекция директора Национального исторического музея Болгарии Божидара Дмитрова, организованная медиа холдингом "Стандарт" (Болгария).

"Ничто на свете не бывает просто и легко. Русские тоже думали, что направят несколько тысяч солдат и выиграют войну. Но не тут-то было", – такими словами начал свою лекцию профессор.

Битва под Шипкой, где объединенные русские, болгарские, румынские и финские войска сражались за освобождение территории нынешней Болгарии из-под ига Османской империи, стала знаковым сражением, на века сплотившим два братских народа.

Переживание военных событий, гордость за своих предков, забота братских народов друг о друге – эти важные и сегодня темы будут раскрыты на холстах молодыми художниками и пройдут оценку в рамках специальной номинации "Россия. Болгарскому народу. К 140-летию войны за освобождение Болгарии" конкурса детского рисунка имени Нади Рушевой организованной совместно с медиа холдингом "Стандарт" (Болгария) при информационной поддержке "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".



