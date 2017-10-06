В акции "Дистанция доверия" приняло участие более 5 тысяч человек

В акции Дистанция доверия приняло участие более 5 тысяч человек

В акции Дистанция доверия приняло участие более 5 тысяч человек

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Тамбове финишировала всероссийская акция "Дистанция доверия" в поддержку детского телефона доверия с номером 8-800-2000-122. Как сообщили организаторы, в акции приняли участие более 5 тысяч человек. Мамы, папы и дети восьми городов — Читы, Якутска, Архангельска, Челябинска, Оренбурга, Калуги, Владикавказа и Тамбова — попробовали свои силы, передавая эстафету на дистанциях 800, 2000 и 122 шага, соответственно цифрам номера детского телефона доверия 8-800-2000-122.

"Дистанция доверия" проходила именно в сентябре неслучайно. Детей и подростков снова начинают беспокоить конфликты со сверстниками и учителями, плохие оценки, у родителей также увеличивается нагрузка на работе, и им бывает нужен совет на тему воспитания своего ребенка. Необычный формат акции заинтересовал горожан. Для них участие в акции — момент сплочения, объединения усилий на пути к общей цели, возможность показать друг другу, что они готовы преодолевать любые сложности вместе, — рассказала председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева. — В свою очередь мы хотим напомнить, что в любой трудной ситуации у детей, подростков и их родителей есть возможность обратиться за помощью по телефону 8-800-2000-122. Квалифицированный специалист поможет снять острый стресс, выслушает, поможет разобраться в своих чувствах".

© Фото предоставлено Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации В акции "Дистанция доверия" приняло участие более 5 тыс человек © Фото предоставлено Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации В акции "Дистанция доверия" приняло участие более 5 тыс человек

В каждом городе для равных возможностей стартов было несколько — семьи с детьми от 5 до 9 лет бежали отдельно от тех, у кого дети были постарше — от 10 до 14. В забеге стартовали мамы, которые передавали эстафетную палочку в виде красной телефонной трубки с номером 8-800-2000-122 папам, а те в свою очередь отдавали ее своим детям, которые с ней финишировали. По окончании забега среди всех участников объявлялся розыгрыш призов, среди которых были пять сертификатов на спортивный инвентарь, роллерсерф, самокат и велосипед.

Участники забега получили мгновенные фото и смогли самостоятельно изготовить картину с отпечатком своих ладошек с помощью красок и мольбертов, приготовленных организаторами. Всем участникам забега вручили памятные сувениры с символикой детского телефона доверия 8-800-2000-122.