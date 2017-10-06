Сборная России по футболу исполнила мечту десяти детей с ДЦП

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В гостях у сборной России по футболу 5 октября побывали 10 детей с диагнозом ДЦП. Как сообщили организаторы встречи — программа "Лыжи мечты", в учебно-тренировочном центре "Новогорск" дети пообщались со своими кумирами и были приглашены на матч России и Южной Кореи.

Мечту детей с ограниченными возможностями здоровья исполнили известные спортсмены. Ребята побывали на тренировке сборной, получили подарки и автографы, а также уникальную возможность попинать мяч с футболистами и самим почувствовать себя звездами спорта.

Особенных гостей на поле приветствовал главный тренер Станислав Черчесов. "Сегодня я здесь главный, — сказал ему основатель программы "Лыжи мечты", актер, режиссер и посол чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Сергей Белоголовцев, знакомя тренера со своей особенной командой "Лыжи мечты". "Только на несколько минут!" — шутливо ответил ему Станислав Черчесов.

Несмотря на свои диагнозы, ребята — настоящие спортсмены. Они занимаются по программе "Лыжи мечты" горными лыжами и роликами. Некоторые из них смогли сыграть в футбол и все получили футболки с автографами от футболистов.

"Это моя мечта, моя мечта! — сказал семилетний Кирилл Никулин, который вместе с отцом, двумя братьями и сестрой-близняшкой, у которой тоже ДЦП, — фанаты футбола.

Руководство сборной и "Лыжи мечты" договорились о дальнейшем сотрудничестве и участии особенных детей в событиях большого спорта.