В "Забеге добрых дел" в поддержку детей-бабочек примут участие 1700 человек

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Благотворительный "Забег добрых дел" в поддержку детей, которые родились с редким генетическим заболеванием — буллезным эпидермолизом, состоится в Москве 8 октября в парке Победы. Как сообщили в фонде "Дети-бабочки", на старт выйдут 1700 человек, чтобы помочь подопечным фонда.

Главными участниками праздника станут сами дети-бабочки. Под общие аплодисменты, с поддержкой звездных друзей и попечителя фонда актера Данилы Козловского команда маленьких героев пробежит детскую дистанцию 100 метров и откроет марафон для всех бегунов. Каждый бегун получит памятную медаль об участии в забеге, созданную по рисунку мамы двух детей-бабочек.

Собранные в рамках забега средства пойдут на программу реабилитации для детей-бабочек, разработанную фондом. Ее цель — восстановление здоровья, социальная и психологическая адаптация. Реабилитация включает множество важных процедур и занятий, необходимых детям-бабочкам, специализированное питание, игры и развлечения в одном из лучших детских санаториев России.

В этом году "Забег добрых дел" объединил четыре города России и три страны. 3 сентября забег прошел в Ижевске, Волгограде и Новороссийске. На старт вышли 2500 человек. 8 октября одновременно с заключительным этапом забега в Москве, в преддверии Международной недели буллезного эпидермолиза, которую ежегодно во всем мире отмечают в конце октября, "Забег добрых дел" пройдет в Чили и Сингапуре — в помощь детям-бабочкам этих стран. Так, с 2017 года забег станет международным событием.

Впервые "Забег добрых дел" прошел в 2015 году в Москве и собрал 1500 бегунов. В 2016 году в помощь детям-бабочкам бежали уже 7500 человек в семи городах России. Все вместе они принесли фонду 10,5 миллиона рублей и дали возможность 78 подопечным пройти лечение в ведущем педиатрическом учреждении страны — Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей. Именно здесь работает единственное в России отделение для детей-бабочек, которое фонд открыл совместно с центром, и именно здесь дети с буллезным эпидермолизом могут проходить комплексное обследование и получать необходимое лечение, в том числе экстренные и плановые операции.