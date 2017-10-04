Дети и родители поменялись местами: что из этого вышло

Более полутора тысяч родителей и подростков стали участниками уникальной акции Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации — "Поменяйся ролями с родителями!". Как сообщили в фонде, акция проходила в Саранске, Великом Новгороде и Твери с 28 сентября по 1 октября.

Взрослые и дети на время поменялись местами, увидели привычные ситуации под другим углом и попытались разрешить классические конфликты, которые порой случаются в каждой семье. В итоге и дети, и родители стали лучше понимать друг друга.

Все занятия проходили в игровой форме, участники были распределены на три сектора, от каждого выбирались команды, которым предлагались три ситуации: интернет-зависимость, распределение обязанностей по дому и плохие оценки в школе. В результате смены ролей и взрослые, и дети осознали, что искренний интерес членов семьи друг к другу и готовность помочь как по волшебству способны изменить ситуацию к лучшему. Все три ситуации комментировали как участники акции из зрительного зала, так и профессиональные психологи.

В итоговом конкурсном задании от трех секторов выдвигались команды из пяти человек, которые соревновались на сцене в формате блиц-игры. Им задавали разнообразные вопросы про детско-родительские отношения и предлагали прокомментировать жизненные ситуации.

Члены жюри, в которое вошли представители местной администрации и профессиональные психологи, оценивали полноту и точность ответов. В финале жюри выбирало сектор, который набрал наибольшее количество баллов. Этот сектор первым принимал участие в розыгрыше ценных призов. Все участники акции получили на память сувениры с логотипами портала для ответственных мам и пап "Я — родитель" и движения "Россия — без жестокости к детям!".

"Уникальный формат акции дал возможность родителям и детям поговорить о тех чувствах, которые скрываются за распространенными детско-родительскими конфликтами. Надеемся, что родители и дети после этой акции будут чаще ставить себя на место друг друга и тем самым проявлять больше сочувствия и понимания друг к другу, а атмосфера в семьях станет теплее", — подчеркнула председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева.