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Детские вопросы

Апина: cемейные театры дают незабываемый опыт участникам и зрителям

13:4903.10.2017
(обновлено: 13:51 03.10.2017)
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© Фото из личного архива Алены АпинойАпина: cемейные театры дают незабываемый опыт участникам и зрителямАпина: cемейные театры дают незабываемый опыт участникам и зрителям
© Фото из личного архива Алены Апиной

Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в дом" объединяет семейные коллективы из десятков регионов страны. Как меняет ребенка участие в любительских театральных постановках? Часто ли самодеятельность помогает найти путь к профессиональному творчеству? Об этом специальному корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала российская эстрадная певица, заслуженная артистка России Алена Апина.

- Елена Евгеньевна, с чего началось Ваше знакомство с Фестивалем семейных театров? 

© Фото из личного архива Алены АпинойАпина: cемейные театры дают незабываемый опыт участникам и зрителям
© Фото из личного архива Алены Апиной
Апина: cемейные театры дают незабываемый опыт участникам и зрителям
- С телефонного звонка. Несколько лет назад организаторы фестиваля предложили мне принять участие в качестве его ведущей, и я приняла их приглашение. Тогда мне впервые пришлось увидеть постановки семейных театров. Это был незабываемый опыт – дети и взрослые вместе выходили на сцену, сами выбирали пьесы, сами готовили декорации и реквизит. Такого по телевизору не увидишь.

- Имеет ли смысл детям учиться выступать перед публикой, если они в будущем не планируют сделать это своей профессией?

— Я думаю, это очень важный и полезный опыт. Я уже несколько лет преподаю в Одинцовской гимназии при гуманитарном университете, там учится моя дочь. Мы начали заниматься с ее ровесниками, когда они были еще маленькими, и за это время поставили с ними несколько спектаклей и даже мюзикл "Новая жёлтая подводная лодка", который я написала по песням Битлз.

Дети занимаются с огромным желанием и энтузиазмом, и часто наши зрители не могут поверить, что перед ними выступают обычные школьники, не получившие специального театрального и музыкального образования. 

- Как меняет детей участие в любительских театральных постановках?

— Очень сильно, и в лучшую сторону. Творчество помогает подросткам направить их бурлящую внутреннюю энергию в полезное русло, решить психологические и даже, мне кажется, иногда психические проблемы. 

© Фото из личного архива Алены АпинойАпина: cемейные театры дают незабываемый опыт участникам и зрителям
© Фото из личного архива Алены Апиной
Апина: cемейные театры дают незабываемый опыт участникам и зрителям
Один ученик в нашей гимназии был очень зажатым, до крайности боялся сцены, и мы с его мамой долго уговаривали его попробовать принять участие в спектаклях. Однажды это все-таки произошло, и с тех пор его не узнать. Теперь его со сцены буквально не выгонишь, это другой человек, он сильно изменился к лучшему.

- Знаете ли Вы примеры того, что ребенок, начинающий в самодеятельности, в будущем находит признание и успех на профессиональной сцене? Или это случай исключительного везения?

— Не существует формулы успеха, так же как не существует формулы шлягера. Заранее невозможно предугадать, к кому придет успех, а к кому нет. 

Я веду передачу "ФаСоль" на радио "Москва 92 fm", и часто приглашаю в эфир талантливых людей разных профессий: артистов, писателей, режиссеров, спортсменов, художников. Они рассказывают о себе, о своем детстве. И, знаете, примерно в 80% случаев оказывается, что в детстве родители никуда будущих звезд силком не тянули, не тащили их к успеху как Леопольд Моцарт своего гениального сына. Ребята сами начинали интересоваться чем-то, и, если это была музыка или театр – выступали в самодеятельности. 

© Фото из личного архива Алены АпинойАпина: cемейные театры дают незабываемый опыт участникам и зрителям
© Фото из личного архива Алены Апиной
Апина: cемейные театры дают незабываемый опыт участникам и зрителям
Так что, несомненно, самодеятельность многим помогла найти дорогу в жизни. Главное – прислушиваться к своим желаниям и способностям, делать то, к чему лежит душа. 

Кстати, две мои ученицы, которые скоро заканчивают школу, после наших самодеятельных постановок решили связать свою жизнь с театром. Надеюсь, у них все получится.

- Вы много ездите по России и видите, как живут семьи в отдаленных регионах, в сельской местности, вдали от крупных культурных центров. Считаете ли вы, что движение семейных театров важно развивать именно там?

— Я думаю, что распространять культуру нужно повсюду, и в отдаленных регионах, конечно, тоже. Другое дело, что формы нужны самые разные, и семейные театры должны занять среди них свое место. 

Пусть подростки общаются в обстановке общего творчества друг с другом, со своими родителями. Это хорошее, доброе, полезное дело. И, без сомнения, это гораздо лучше, чем разные негативные формы уличного досуга, которые притягивают к себе ничем не занятую молодежь.

Я с большим теплом вспоминаю постановки семейных театров и желаю успеха фестивалю, его организаторам и участникам.


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