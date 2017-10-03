Апина: cемейные театры дают незабываемый опыт участникам и зрителям

Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в дом" объединяет семейные коллективы из десятков регионов страны. Как меняет ребенка участие в любительских театральных постановках? Часто ли самодеятельность помогает найти путь к профессиональному творчеству? Об этом специальному корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала российская эстрадная певица, заслуженная артистка России Алена Апина.
- Елена Евгеньевна, с чего началось Ваше знакомство с Фестивалем семейных театров?
- Имеет ли смысл детям учиться выступать перед публикой, если они в будущем не планируют сделать это своей профессией?
— Я думаю, это очень важный и полезный опыт. Я уже несколько лет преподаю в Одинцовской гимназии при гуманитарном университете, там учится моя дочь. Мы начали заниматься с ее ровесниками, когда они были еще маленькими, и за это время поставили с ними несколько спектаклей и даже мюзикл "Новая жёлтая подводная лодка", который я написала по песням Битлз.
Дети занимаются с огромным желанием и энтузиазмом, и часто наши зрители не могут поверить, что перед ними выступают обычные школьники, не получившие специального театрального и музыкального образования.
- Как меняет детей участие в любительских театральных постановках?
— Очень сильно, и в лучшую сторону. Творчество помогает подросткам направить их бурлящую внутреннюю энергию в полезное русло, решить психологические и даже, мне кажется, иногда психические проблемы.
- Знаете ли Вы примеры того, что ребенок, начинающий в самодеятельности, в будущем находит признание и успех на профессиональной сцене? Или это случай исключительного везения?
— Не существует формулы успеха, так же как не существует формулы шлягера. Заранее невозможно предугадать, к кому придет успех, а к кому нет.
Я веду передачу "ФаСоль" на радио "Москва 92 fm", и часто приглашаю в эфир талантливых людей разных профессий: артистов, писателей, режиссеров, спортсменов, художников. Они рассказывают о себе, о своем детстве. И, знаете, примерно в 80% случаев оказывается, что в детстве родители никуда будущих звезд силком не тянули, не тащили их к успеху как Леопольд Моцарт своего гениального сына. Ребята сами начинали интересоваться чем-то, и, если это была музыка или театр – выступали в самодеятельности.
Кстати, две мои ученицы, которые скоро заканчивают школу, после наших самодеятельных постановок решили связать свою жизнь с театром. Надеюсь, у них все получится.
- Вы много ездите по России и видите, как живут семьи в отдаленных регионах, в сельской местности, вдали от крупных культурных центров. Считаете ли вы, что движение семейных театров важно развивать именно там?
— Я думаю, что распространять культуру нужно повсюду, и в отдаленных регионах, конечно, тоже. Другое дело, что формы нужны самые разные, и семейные театры должны занять среди них свое место.
Пусть подростки общаются в обстановке общего творчества друг с другом, со своими родителями. Это хорошее, доброе, полезное дело. И, без сомнения, это гораздо лучше, чем разные негативные формы уличного досуга, которые притягивают к себе ничем не занятую молодежь.
Я с большим теплом вспоминаю постановки семейных театров и желаю успеха фестивалю, его организаторам и участникам.