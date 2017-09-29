Как справиться с "невыносимым" трудным подростком. Пять простых правил

Как не искалечить "сложных" детей, попавших в детский дом, исправить ошибки в развитии и дать надежду на полноценную жизнь, рассказали специалисты из благотворительных фондов "Солнечный город", "Открывая горизонты" и "Измени одну жизнь" в рамках практической конференции PRO-подростков.

Трудный ребенок — для многих детей это звучит как приговор. Взрослые, устав бороться, просто пускают воспитание на самотек, думая, что все равно усилия бесполезны. Эта ситуация усугубляется в случае с детьми, попавшими в детский дом. Работники детских организаций не знают, что делать с неподдающимися подростками — давят, требуют послушания, а толку нет. В итоге воспитатели опускают руки.

При этом специалисты уверены, что неблагополучными дети становятся всегда по вине взрослых.

"Надо осознать, что малыша вырывают из привычного уклада жизни и отдают в детский дом. Это тяжелая травма, с которой должны работать специалисты. Тогда у ребенка есть шанс пережить ее и пойти дальше", — рассказала исполнительный директор фонда "Измени одну жизнь" Яна Леонова.

Ребенка приводят в детский дом и говорят, что все будет хорошо, а он переживает стресс. Маленький человек жил в своем мире, и неважно, была это просторная квартира или грязный подвал. Ему было все понятно и знакомо, привычно, были свои обязанности, права, свои игрушки, своя жизнь.

Неожиданно он оказывается в чужом месте, где все уверяют, что теперь будет хорошо. А он не понимает, что было плохо. И вокруг такие же одинокие и озлобленные дети. Ходят взрослые люди, которые твердят, что знают, как сделать его жизнь лучше, и очень удивляются, почему он ведет себя плохо, не ценит то, что ему дают.

Однако ситуация не безнадежна — есть конкретные инструменты и практики. Эксперты выделили пять основных правил.

Создание для детей безопасной семейной среды

Очень важно, чтобы у ребенка появился взрослый, которому можно доверять, которому не все равно, что происходит, даже, когда его нет рядом. Поэтому в детских домах группы должны быть малочисленными и разновозрастными, как это бывает и в обычных семьях. За каждой закреплен постоянный воспитатель, который старается исходить из потребностей ребенка, а не из правил.

"Необходимо дать этим детям квалифицированную поддержку, сочувствие, соучастие в их жизни — индивидуализировать работу. И тогда дети меняются на глазах, у них появляется ощущение тыла, они способны и готовы идти дальше", — подчеркнула Леонова.

В детских домах сложился системный подход: ты должен вести себя, как все. Сейчас всего 10% детей из детских домов социализируются. Потому что для развития ребенка должны быть созданы определенные условия — не детей подгонять под программу, а программу под детей, считают специалисты.

Удовлетворение потребностей в развитии и преодоление задержек развития

Перекосы в воспитании приводят к перекосам в развитии личности. Например, акцент на интеллектуальном развитии оставляет другие сферы личности в зачаточном состоянии. Ребенок не по возрасту разумен, эрудирован, но совершенно не умеет общаться с ровесниками, сопереживать, не выдерживает элементарных физических нагрузок.

Или подросток, который оказался без попечения взрослых. В большинстве случаев, это абсолютно безграмотный человек, который также не способен сочувствовать, сопереживать, отношения с другими строит на базовых инстинктах: агрессия, лидерство через страх. Недостатки эмоционального, нравственного и интеллектуального развития такой подросток компенсирует гиперсексуальностью, обращают внимание эксперты. Подобные перекосы осложняют адаптацию в обществе.

Именно от взрослого человека зависит, сможет ли ребенок социализироваться, нормально развивать свои качества. Дети смотрят вокруг и делают свои выводы.

"Если меня оскорбляют и я боюсь этого человека, то какой вывод я сделаю — надо оскорблять, чтобы тебя боялись. Дети вырастают такими, какими мы их растим. Поэтому мы должны знать, что надо, а что не надо делать", — подчеркнула Светлана Миллер, руководитель проекта "Семейная помощь".

Поддержание связи между детьми и их биологическими семьями

Для самоидентификации личности ребенку необходимо знать свое происхождение.

"Я всегда говорю, что каждый ребенок, даже из неблагополучной семьи, должен знать свое прошлое. Мне возражают: зачем ребенку знать подробности жизни пьющих родителей или про мать, подрабатывающую проституткой?" — рассказывает Миллер.

По ее словам, если говорить ребенку, что твои родители алкоголики и тунеядцы и даже внимания не стоят, то у него возникает вопрос: а я тогда кто? Ребенок может прийти к выводу, что станет таким же, как родители, и бесполезно стараться.

Надо понять, что у ребенка в той жизни было хорошее, и нужно это откопать и рассказать, подчеркивает она. Например, мама в свое время хорошо училась, отец был перспективным спортсменом.

Обеспечение защиты и безопасности ребенка

"Сколько времени вы тратите на то, чтобы ругать ребенка? Целыми днями! А сколько времени уходит на похвалу? Порой ни минуты. А хвалить нужно! И всегда есть за что. На этой неделе двоек меньше, чем на предыдущей, — молодец", — делится опытом Светлана Миллер.

Специалисты сетуют, что подчас даже кровные родители не знают, о чем говорить с собственным ребенком кроме школы и выполненных поручений. Как итог у подростка нет никого, кто бы его оценил и защитил. Поэтому дети уходят на улицу или погружаются в мир игр, где, если что-то не получилось, можно пройти уровень заново, где похвалят за количество набранных очков.

Основы воспитания — забота, внимание, соучастие. Но необходимо понимать, что перед вами не просто ребенок — личность, и его интересы также важны. Нужно ли ему сейчас помочь или лучше отойти в сторону и не влезать в личное пространство? При этом есть границы, которые порой просто необходимо нарушить: например, визит к врачу не всегда может быть приятным для ребенка, но если он необходим, стоит объяснить причины и цель данного действия.

Взаимодействие с другими членами команды

Самое важное в работе с детьми в детских домах — подготовленность взрослых. Поэтому особое внимание уделяется именно обучению воспитателей и педагогов детских учреждений.

"Проработав почти год с детьми, мы поняли, что почти ничего не происходит, наши усилия дают нулевой результат", — рассказывает Анна Орлова, генеральный директор благотворительного фонда "Открывая горизонты".

Причина оказалась на удивление простой. "Мы приезжаем в детский дом, нам отдают детей и воспитатели уходят, им даже неинтересно, что там происходит. Можем часами убеждать подростков, что надо быть коммуникабельными, проявлять лидерские качества, но дети возвращаются к воспитателю, который говорит им то, что считает нужным", — говорит она.

По словам Анны, многие педагоги воспринимают тренинги как досуг для детей и возможность отдохнуть от них. Вкладывать в подростков бесполезно, пока не задействованы люди, которые с ними работают, уверены специалисты.

Все, кто имеют отношение к ребенку — воспитатели, родители, педагоги, представители власти, — должны действовать сообща, а не тянуть каждый в свою сторону. Тут как никогда актуальна басня "Лебедь, Щука и Рак".

© Фото предоставлены организаторами практической конференции PRO-подростков Светлана Миллер, руководитель проекта "Семейная помощь" © Фото предоставлены организаторами практической конференции PRO-подростков Светлана Миллер, руководитель проекта "Семейная помощь"

От интернатов — к семейным детским домам

Соблюдение таких простых правил может в корне изменить отношения между ребенком и взрослыми.

"Как только начинаешь принимать ребенка и перенаправлять свое внимание в своем общении с ним, через какое-то время изменяется отношение, подросток начинает учиться лучше. Постепенно исправляется и поведение", — делится Мария Малкина, PR-директор фонда "Солнечный город".

Система интернатов существует не один десяток лет, система образования — и того больше. Безусловно, резко изменить такую многолетнюю конструкцию сложно. Но это вполне реально, уверены специалисты.

Необходимость сделать это понимают даже в органах власти. В постановлении правительства РФ №481 изменили систему интернатов к лучшему: основная мысль заключается в том, что детские дома должны стремиться к семейному типу.

Чтобы развивать новую систему взаимодействия воспитателей с детьми, представители фонда "Солнечный город" в рамках проекта "Наука правильной заботы" ездят по детским домам и работают с персоналом.

По словам Марии Малкиной, процесс обучения взаимный: "Мы становимся партнерами — даем свое, а они — свое. Синергия получается, в результате которой выигрывают все — и взрослые, и дети".

В одном из детских домов Новосибирска не так давно начали применять эту технологию взаимодействия между воспитателями и детьми. Внешне это учреждение ничем не отличается от других, но дети в нем стали другими — они более открытые, общительные, любознательные, уверяют представители фондов.

"Воспитатели не дергают детей, не давят авторитетом. Дети не боятся их. При этом могут направить их, что-то ненавязчиво подсказать. Это говорит о том, что есть смысл для остальных детских домов перенимать эти принципы в своей работе. Результат есть, это факт", — заключила Малкина.