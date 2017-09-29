Наказание не цель, а средство: как правильно воспитывать детей

О том, чем отличается дисциплина от наказания, почему некоторые методы воспитания не дают результата, читайте в материале "Социального навигатора".

Константин Ермолаев специально для "Социального навигатора"

По словам программного директора детского благотворительного фонда "Солнечный город" Эльвиры Савиновой, 90% взрослых людей считают, что наказание дисциплиной. Однако на деле все обстоит по-другому, дисциплина, по словам эксперта, — это не только самоконтроль и следование правилам, но в первую очередь долгосрочный процесс обучения ребенка необходимым для взрослой жизни навыкам — например, конструктивному решению проблем, успешному общению, проявлению заботы, уважению, ответственности, уверенности, стремлению к решению сложных задач, способности к независимому мышлению и другим. Наказание в свою очередь является лишь краткосрочным инструментом, с помощью которого можно остановить нежелательное поведение.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Главное при воспитании ребенка и подростка, - это окружить его любовью © РИА Новости / Наталья Селиверстова Главное при воспитании ребенка и подростка, - это окружить его любовью

Очевидно, что главное при воспитании ребенка и подростка, — это окружить его любовью, быть готовым выслушать его, выстроить доверительные отношения, подбадривать и хвалить, на личном примере демонстрировать то, как нужно себя вести. А вот с наказанием не все так однозначно. Когда нужно наказывать и за что? Каким способом это лучше сделать?

Как наказывать

"Существуют разные способы наказания: физическое, психологическое, ограничение свободы, лишение удовольствий, штрафы, наказание трудом", — рассказала Эльвира Савинова на конференции PRO подростков 2017. По ее словам, выбор наказания должен опираться на контекст и степень проступка. Так, например, не стоит кричать на ребенка за разбитую кружку, даже если вы сто раз говорили ему не трогать ее, лучше оштрафовать, заставить убрать осколки и воду с пола. Если подросток рисует на стенах подъезда, стоит дать ему тряпку, чтобы он смыл свои художества.

Самыми действенными из вышеперечисленных способов наказания, по мнению Эльвиры Савиновой, являются ограничение свободы и лишение удовольствий и штрафы, а самыми вредными и бесполезными физическое и психологическое наказание. Так как применение последних покажет ребенку, что таким образом можно справиться с проблемой, и он начнет вести себя соответственно.

Конечно, иногда агрессивное поведение подростка может быть связано и с изменением гормонального фона, и таким образом он будет "выпускать пар". В этом случае психологи рекомендуют просто отдать ребенка в спортивную секцию или найти ему какое-то хобби. В остальном, по мнению ведущего научного сотрудника Центра прикладных психолого-педагогических исследований Вероники Олсон, проблемы ребенка идут из семьи.

Как правильно воспитывать

Первый эффективный способ, по словам Эльвиры Савиновой, — игнорирование плохого поведения, а не самого ребенка. Например, Петя не ест кашу, а Вася уплетает ее с удовольствием. Не стоит ругать первого и уделять ему много внимания. Лучше похвалить Васю. Тогда в скором времени Петя тоже начнет есть кашу, и в этот момент надо будет похвалить и его.

Второй метод — моделирование ситуаций через игру. Если вам предстоит отправить ребенка в детский садик, сыграйте с ним в куклы и смоделируйте эту ситуацию. Если вам предстоит отправить его в школу, расскажите ему о правилах поведения в ней.

Третий — установка правил. Они должны быть одинаковы для всех и всегда. Если вы хотите, чтобы ребенок стучался перед тем, как войти в комнату, вы должны делать то же самое. Идеально, если правил будет не более шести. Они должны висеть на видном месте и около полугода, после чего станут нормой.

Четвертый — демонстрация естественных и логических последствий. Например, подросток говорит, что не хочет делать сегодня домашнюю работу по английскому. Разрешите ему. А когда он придет из школы, спросите, как он себя чувствует. Если его спросят, и он не ответит, он будет переживать из-за двойки, если же не спросят, то весь урок будет бояться, что спросят. Конечно, этот способ подойдет лишь для тех детей, кто привык хорошо учиться. С двоечниками такое не сработает.

Пятый — возможность рискнуть. Например, если ребенок решил помочь вам помыть посуду. Берет тяжелые тарелки со стола и несет их к вам. Не стоит говорить ему: не трогай, а то разобьешь. Что для вас важнее — тарелка или то, что ваш ребенок о вас заботится?

Шестой — слушать и выспрашивать. Если ребенок приходит к вам и сообщает о своих проблемах, не стоит сразу же его ругать или критиковать. Выслушайте и узнайте причину, поддержите его.

Седьмой — предупреждение стрессовых ситуаций. Если вы отправляете ребенка в лагерь, обговорите с ним это, расскажите, что его там ждет и как стоит себя вести.

Работа с приемными детьми

"Если человек решился на усыновление, то в первую очередь ему нужно узнать историю этого ребенка. Ведь когда родители берут ребенка из приюта, они думают, что он будет такой же, как и их родные дети, будет понимать их правила и установки. А ведь в его жизненном опыте не было дисциплины и правил, возможно, и эмоций. Соответственно, его поведение будет не понятно для приемных родителей", — отмечает Эльвира Савинова. Именно знание истории ребенка, его жизненного опыта, поможет понять и скорректировать его поведение.

© РИА Новости / Сергей Гунеев Ребенку особенно важно постоянно говорить о том, что любишь его и никому не отдашь © РИА Новости / Сергей Гунеев Ребенку особенно важно постоянно говорить о том, что любишь его и никому не отдашь

По словам Эльвиры Савиновой, был случай, когда родная семья закрывала ребенка в комнате, где привязывала его к батарее. Там ему приходилось и питаться, и справлять нужду. Затем его усыновили. Первое время, примерно полгода, ребенок садился к батарее в своем новом доме, качался и выл.

Такому ребенку, утверждает эксперт, особенно важно постоянно говорить о том, что любишь его и никому не отдашь, о том, как здорово, что он у вас появился.

Эльвира Савинова в заключение вспомнила характерную историю: "Одна приемная мама рассказала мне, что на протяжении длительного времени разными способами изо дня в день говорила ребенку, что любит его и ценит. И через год, когда они шли из детского сада, он спросил ее: "Мама, а ты меня любишь?"

Проект МИА "Россия сегодня" "Социальный навигатор" является генеральным информационным партнером конференции PROподростков-2017, организованной тремя благотворительными фондами: "Солнечный город", "Измени одну жизнь" и "Открывая горизонты".