РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Детские вопросы

Наказание не цель, а средство: как правильно воспитывать детей

10:4829.09.2017
(обновлено: 11:01 29.09.2017)
0200
© РИА Новости / Максим БлиновНаказание не цель, а средство: как правильно воспитывать детейНаказание не цель, а средство: как правильно воспитывать детей
© РИА Новости / Максим Блинов

О том, чем отличается дисциплина от наказания, почему некоторые методы воспитания не дают результата, читайте в материале "Социального навигатора".

Константин Ермолаев специально для "Социального навигатора"

По словам программного директора детского благотворительного фонда "Солнечный город" Эльвиры Савиновой, 90% взрослых людей считают, что наказание дисциплиной. Однако на деле все обстоит по-другому, дисциплина, по словам эксперта, — это не только самоконтроль и следование правилам, но в первую очередь долгосрочный процесс обучения ребенка необходимым для взрослой жизни навыкам — например, конструктивному решению проблем, успешному общению, проявлению заботы, уважению, ответственности, уверенности, стремлению к решению сложных задач, способности к независимому мышлению и другим. Наказание в свою очередь является лишь краткосрочным инструментом, с помощью которого можно остановить нежелательное поведение. 

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваГлавное при воспитании ребенка и подростка, - это окружить его любовью
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Главное при воспитании ребенка и подростка, - это окружить его любовью

Очевидно, что главное при воспитании ребенка и подростка, — это окружить его любовью, быть готовым выслушать его, выстроить доверительные отношения, подбадривать и хвалить, на личном примере демонстрировать то, как нужно себя вести. А вот с наказанием не все так однозначно. Когда нужно наказывать и за что? Каким способом это лучше сделать?

Как наказывать

"Существуют разные способы наказания: физическое, психологическое, ограничение свободы, лишение удовольствий, штрафы, наказание трудом", — рассказала Эльвира Савинова на конференции PRO подростков 2017. По ее словам, выбор наказания должен опираться на контекст и степень проступка. Так, например, не стоит кричать на ребенка за разбитую кружку, даже если вы сто раз говорили ему не трогать ее, лучше оштрафовать, заставить убрать осколки и воду с пола. Если подросток рисует на стенах подъезда, стоит дать ему тряпку, чтобы он смыл свои художества.

Самыми действенными из вышеперечисленных способов наказания, по мнению Эльвиры Савиновой, являются ограничение свободы и лишение удовольствий и штрафы, а самыми вредными и бесполезными физическое и психологическое наказание. Так как применение последних покажет ребенку, что таким образом можно справиться с проблемой, и он начнет вести себя соответственно.

Трудный возраст: советы психолога родителям, как не стать врагом подростку
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Трудный возраст: как не стать врагом подростку

Конечно, иногда агрессивное поведение подростка может быть связано и с изменением гормонального фона, и таким образом он будет "выпускать пар". В этом случае психологи рекомендуют просто отдать ребенка в спортивную секцию или найти ему какое-то хобби. В остальном, по мнению ведущего научного сотрудника Центра прикладных психолого-педагогических исследований Вероники Олсон, проблемы ребенка идут из семьи.

Как правильно воспитывать

Первый эффективный способ, по словам Эльвиры Савиновой, — игнорирование плохого поведения, а не самого ребенка. Например, Петя не ест кашу, а Вася уплетает ее с удовольствием. Не стоит ругать первого и уделять ему много внимания. Лучше похвалить Васю. Тогда в скором времени Петя тоже начнет есть кашу, и в этот момент надо будет похвалить и его.

Второй метод — моделирование ситуаций через игру. Если вам предстоит отправить ребенка в детский садик, сыграйте с ним в куклы и смоделируйте эту ситуацию. Если вам предстоит отправить его в школу, расскажите ему о правилах поведения в ней.

Дети играют в настольные игры. Архивное фото
© Fotolia / Petro Feketa
День воспитателя: как родителям подготовить ребенка к детскому саду

Третий — установка правил. Они должны быть одинаковы для всех и всегда. Если вы хотите, чтобы ребенок стучался перед тем, как войти в комнату, вы должны делать то же самое. Идеально, если правил будет не более шести. Они должны висеть на видном месте и около полугода, после чего станут нормой.

Четвертый — демонстрация естественных и логических последствий. Например, подросток говорит, что не хочет делать сегодня домашнюю работу по английскому. Разрешите ему. А когда он придет из школы, спросите, как он себя чувствует. Если его спросят, и он не ответит, он будет переживать из-за двойки, если же не спросят, то весь урок будет бояться, что спросят. Конечно, этот способ подойдет лишь для тех детей, кто привык хорошо учиться. С двоечниками такое не сработает.

Пятый — возможность рискнуть. Например, если ребенок решил помочь вам помыть посуду. Берет тяжелые тарелки со стола и несет их к вам. Не стоит говорить ему: не трогай, а то разобьешь. Что для вас важнее — тарелка или то, что ваш ребенок о вас заботится?

Шестой — слушать и выспрашивать. Если ребенок приходит к вам и сообщает о своих проблемах, не стоит сразу же его ругать или критиковать. Выслушайте и узнайте причину, поддержите его.

Седьмой — предупреждение стрессовых ситуаций. Если вы отправляете ребенка в лагерь, обговорите с ним это, расскажите, что его там ждет и как стоит себя вести.

Работа с приемными детьми

"Если человек решился на усыновление, то в первую очередь ему нужно узнать историю этого ребенка. Ведь когда родители берут ребенка из приюта, они думают, что он будет такой же, как и их родные дети, будет понимать их правила и установки. А ведь в его жизненном опыте не было дисциплины и правил, возможно, и эмоций. Соответственно, его поведение будет не понятно для приемных родителей", — отмечает Эльвира Савинова. Именно знание истории ребенка, его жизненного опыта, поможет понять и скорректировать его поведение.

© РИА Новости / Сергей ГунеевРебенку особенно важно постоянно говорить о том, что любишь его и никому не отдашь
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Ребенку особенно важно постоянно говорить о том, что любишь его и никому не отдашь

По словам Эльвиры Савиновой, был случай, когда родная семья закрывала ребенка в комнате, где привязывала его к батарее. Там ему приходилось и питаться, и справлять нужду. Затем его усыновили. Первое время, примерно полгода, ребенок садился к батарее в своем новом доме, качался и выл.

Такому ребенку, утверждает эксперт, особенно важно постоянно говорить о том, что любишь его и никому не отдашь, о том, как здорово, что он у вас появился.

Эльвира Савинова в заключение вспомнила характерную историю: "Одна приемная мама рассказала мне, что на протяжении длительного времени разными способами изо дня в день говорила ребенку, что любит его и ценит. И через год, когда они шли из детского сада, он спросил ее: "Мама, а ты меня любишь?"

Проект МИА "Россия сегодня" "Социальный навигатор" является генеральным информационным партнером конференции PROподростков-2017, организованной тремя благотворительными фондами: "Солнечный город", "Измени одну жизнь" и "Открывая горизонты".

Комментировать
Детские вопросы
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена