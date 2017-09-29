Волшебный магнит. Варю Чипишкину спасет операция на сердце

Елена Светлова специально для проекта "Социальный навигатор"

Шестилетняя Варя из Москвы любит фантазировать. В мечтах она улетает на другую планету. Там бродят коты с зелеными животиками и фиолетовыми спинками, девочки носят сомбреро и бесплатно катаются на маленьких пони. А воздуха так много, что хватает на всех. Варя знает, как это страшно, когда воздуха не хватает и трудно дышать. У девочки врожденный порок сердца — отверстие в межпредсердной перегородке. Организм ребенка работает на износ, и врачи настаивают на операции. Ее сделают по квоте, но окклюдер, которым закроют отверстие, надо купить самим.

У Вари есть старшая сестра Капитолина, она родилась годом раньше, день в день. И это было как чудо.

— Когда у нас появилась старшая дочь, врачи предупредили, что больше детей у меня не будет, — делится Екатерина, мама девочек.

Но через три месяца после родов она вновь забеременела. Врач только руками всплеснула: "Что вы, вам нельзя. Вы умрете. У вас даже рубец после кесарева сечения не зажил". И дала направление на аборт.

— Я пришла домой и заплакала. У моего ребенка уже сердечко бьется. Как же я могу его убить? Муж растерялся: и прогнозы плохие, к тому же он тогда только с работы уволился. Но я уже приняла решение: если хирург, который делал мне операцию, скажет, что шов нормальный, сохраню ребенка.

"Хочешь — рожай! — сказал ей хирург. — Но я тебе ничего не могу обещать".

Вопреки мрачным прогнозам, все обошлось — мама выжила, Варя родилась здоровой. Но в течение следующих суток малышка резко потеряла в весе. Девочку держали под капельницей, вливали глюкозу и физраствор. Врачи предупредили: пока вес не наберет, не выпишем. Когда папа взял на руки крохотную дочку, он еле сдержал слезы. Думали, что всему причиной душное лето 2010 года с его аномальной жарой и смогом от лесных пожаров.

© Сергей Величкин В три года Варя пошла в детский сад — и сразу начались болезни: любая простуда быстро переходила в тяжелый бронхит и воспаление легких © Сергей Величкин В три года Варя пошла в детский сад — и сразу начались болезни: любая простуда быстро переходила в тяжелый бронхит и воспаление легких

Когда Варе было три месяца, семейный доктор, консультировавший ребенка, услышал у Вари шумы в сердце. В районной поликлинике девочке сделали эхокардиограмму и обнаружили открытое овальное окно. Родителей успокоили: этот дефект у детей часто закрывается самостоятельно.

В три года Варя пошла в детский сад — и сразу начались болезни: любая простуда быстро переходила в тяжелый бронхит и воспаление легких. На консультации в Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии имени Ю.Е. Вельтищева (Москва) ребенку поставили диагноз: дисфункция митрального клапана, открытое овальное окно. С тех пор Варя регулярно наблюдалась у кардиолога. Девочка росла хрупкой, тоненькой до прозрачности, в четыре года весила всего 14 кг.

Врач в детской поликлинике после очередного осмотра аккуратно подбирал слова: "Мама, крепитесь! У вашего ребенка порок сердца. Дефект межпредсердной перегородки — 7-10 мм. Но надо провериться на более точной аппаратуре".

В московском кардиоцентре диагноз подтвердился, только размер дефект оказался намного больше — 10-12 мм.

— Рекомендовали срочную госпитализацию и операцию на открытом сердце, — в слезах говорит Екатерина. — Врач объясняла, что операция будет проводиться в условиях искусственного кровообращения. Я половину слов не понимала от ужаса. Пришла домой на ватных ногах. Муж сказал: "Я против этой операции. Мы без Варьки останемся! Потеряем дочь".

Екатерина ушла с работы и забрала детей из детского сада. На ее карьере был поставлен крест, зато Варя стала реже болеть, а после того, как девочку свозили на море прошлым летом, окрепла и подросла.

© Сергей Величкин Варя пока не знает, что на операцию у ее родителей нет денег © Сергей Величкин Варя пока не знает, что на операцию у ее родителей нет денег

Болезнь никак не проявлялась, но тревога за дочь все равно не отступала. После обследования в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского кардиохирург сказал, что дефект самостоятельно не зарастет, но отверстие можно закрыть эндоваскулярно, с помощью окклюдера, не вскрывая грудную клетку.

— Да мы и сами замечаем, что в этом году дочке стало хуже, — говорит Екатерина. — После физической нагрузки пот льет ручьями, она надышаться не может. Варя раньше любила кататься на коньках, но сейчас сил уже не хватает, задыхается через 20 м. И велосипед она забросила, он давно стоит в углу.

Когда Варя узнала, что уже назначена операция, она чуть не заплакала от страха.

— Мама, мне будут резать сердце?

— Нет, доктор сказал, что тебе поставят "заплатку" и она закроет дырочку в сердце.

— Это как волшебный магнитик?

— Да, а я буду держать тебя за руку, пока не заснешь.

— А где ты будешь, когда я проснусь?

— Я буду рядом. А когда ты поправишься, мы пойдем с тобой в зоопарк, будем кормить зверей.

Варя пока не знает, что на "магнитик" у ее родителей нет денег. Семья живет на папину зарплату, и даже с помощью друзей собрать всю сумму все равно не удастся.

Для спасения Вари Чипишкиной не хватает 258 346 руб.

Детский кардиолог МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Альфия Дроздова (Москва): "У Вари врожденный порок сердца — вторичный центральный дефект межпредсердной перегородки. Девочка растет, дефект увеличивается, возрастает нагрузка на сердце, особенно на правые отделы. Из-за дополнительного сброса крови в легкие девочка часто болеет бронхолегочными заболеваниями, есть риск развития легочной гипертензии и других осложнений. Мы закроем дефект эндоваскулярно, с помощью окклюдера. Это малотравматичное вмешательство, после операции девочка быстро восстановится и будет нормально развиваться".

Стоимость окклюдера 295 337 руб. 36 991 руб. собрали читатели rusfond.ru. Не хватает 258 346 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Варе Чипишкиной, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

Экспертная группа Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов в Российской Федерации. Создан в 1996 году как журналистский проект для помощи людям, которые оказались в отчаянном положении. Фонд регулярно публикует просьбы о помощи на страницах газеты "Коммерсантъ" и на сайте rusfond.ru, а также в 174 партнерских региональных СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом". Всего собрано свыше 10,313 млрд руб. В 2017 году (на 21 сентября) собрано 1 243 400 214 руб., помощь получили 1922 ребенка, протипировано 7246 потенциальных донора костного мозга для Национального регистра.