Шестой международный форум "Каждый ребенок достоин семьи" будет проходить в Москве 2-5 октября, сообщили в благотворительном фонде "Обнаженные сердца". Традиционно на мероприятии выступит основатель фонда Наталья Водянова.

В этом году форум посвящен методам с доказанной эффективностью. На мероприятиях участники и гости смогут узнать, какие программы помощи для людей с особенностями развития существуют, какие из них являются по-настоящему результативными, а какие причиняют вред. Об этом расскажут ведущие российские и мировые эксперты. Также участники смогут познакомиться с современными эффективными программами помощи, поговорить о перспективах развития профессионального сообщества в России.

В рамках параллельной программы форума состоится традиционный круглый стол для главных редакторов СМИ с участием Натальи Водяновой на тему "Популярность мифов в сфере особенностей развития". Участники обсудят последствия тиражирования непроверенной информации и попробуют разобраться, на ком лежит ответственность за распространение псевдонаучных данных о нарушениях развития. Кроме того, на круглом столе будут обсуждаться положительные изменения в подаче информации о людях с такими особенностями, как аутизм, синдром Дауна, умственная отсталость и другие нарушения, а также возможности повышения осведомленности общества об этой теме.