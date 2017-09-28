Шестой международный форум "Каждый ребенок достоин семьи" будет проходить в Москве 2-5 октября, сообщили в благотворительном фонде "Обнаженные сердца". Традиционно на мероприятии выступит основатель фонда Наталья Водянова.
В рамках параллельной программы форума состоится традиционный круглый стол для главных редакторов СМИ с участием Натальи Водяновой на тему "Популярность мифов в сфере особенностей развития". Участники обсудят последствия тиражирования непроверенной информации и попробуют разобраться, на ком лежит ответственность за распространение псевдонаучных данных о нарушениях развития. Кроме того, на круглом столе будут обсуждаться положительные изменения в подаче информации о людях с такими особенностями, как аутизм, синдром Дауна, умственная отсталость и другие нарушения, а также возможности повышения осведомленности общества об этой теме.