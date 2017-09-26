Российские звезды поддержали особенных детей на празднике "Старты мечты"

Первые "Старты мечты" по роллер-спорту Московской области состоялись в Одинцове. Как сообщили организаторы — программа "Лыжи мечты", — российские звезды поддержали детей с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом на первых соревнованиях по терапевтическому роллер-спорту в Московской области.

Всемирно известный джазмен Игорь Бутман, журналистка Светлана Зейналова, легендарная лыжница Лариса Лазутина и другие знаменитые друзья программы "Лыжи мечты" помогли провести инклюзивные соревнования и сами сразились с особенной командой в адаптивный хоккей с мячом.

Среди участников соревнований — детей с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом, нарушениями слуха и зрения от трех с половиной лет и старше — были те, чью жизнь уже изменили занятия по программе, и те, кто встал на ролики впервые, несмотря на свои диагнозы. Ребята соревновались в нескольких категориях и катались самостоятельно и с поддержкой. Несмотря на то что трасса была непростой, каждый прикладывал все усилия, чтобы в нужном месте обогнуть конус, проехать под планкой и финишировать под аплодисменты зрителей.

Ведущие праздника Сергей Белоголовцев и Светлана Зейналова делились позитивом со всеми участниками, а Игорь Бутман и уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова попробовали себя в качестве начинающих игроков в адаптивный хоккей с мячом.



В то время как на закрытой площадке в рамках круглого стола проходило обсуждение актуальных вопросов в сфере дальнейшего развития адаптивного и терапевтического спорта в Московской области, на площадке состоялся дружеский хоккейный матч. Победу одержали участники программы "Лыжи мечты. Лето" со счетом 5:4.

"Я давно знаю семью Сергея и Натальи Белоголовцевых и считаю, что они занимается очень важным делом, — рассказал Игорь Бутман, — поэтому мы должны всячески поддерживать программу "Лыжи мечты", вовлекать в эту работу новых и новых людей. Возможность принять участие в "Стартах мечты" — это для меня большая радость. Бывая на таких мероприятиях, поддерживая особенных детей, мы сами становимся добрее".

Почетным гостем праздника также стала легендарная Лариса Лазутина — пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России, Герой Российской Федерации.

В соревнованиях приняли участие дети Одинцовского района, которые начали занятия в июле 2017 года благодаря президентскому гранту, полученному благотворительным фондом "Лизонька", а также участники беспрецедентного проекта, организованного "Лыжами мечты" совместно с пятью реабилитационными центрами Московской области, министерством социального развития и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.