РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Детские вопросы

Российские звезды поддержали особенных детей на празднике "Старты мечты"

12:4826.09.2017
(обновлено: 12:52 26.09.2017)
020
© Программа "Лыжи Мечты"Российские звезды поддержали особенных детей на празднике Старты мечтыРоссийские звезды поддержали особенных детей на празднике Старты мечты
© Программа "Лыжи Мечты"

Первые "Старты мечты" по роллер-спорту Московской области состоялись в Одинцове. Как сообщили организаторы — программа "Лыжи мечты", — российские звезды поддержали детей с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом на первых соревнованиях по терапевтическому роллер-спорту в Московской области.

Всемирно известный джазмен Игорь Бутман, журналистка Светлана Зейналова, легендарная лыжница Лариса Лазутина и другие знаменитые друзья программы "Лыжи мечты" помогли провести инклюзивные соревнования и сами сразились с особенной командой в адаптивный хоккей с мячом.

Актер Роман Васильев, режиссер Владлена Санду и Евгений Белоголовцев
© Марина Силаева, Программа "Лыжи мечты"
Главным героем нового сериала станет человек с ограниченными возможностями

Среди участников соревнований — детей с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом, нарушениями слуха и зрения от трех с половиной лет и старше — были те, чью жизнь уже изменили занятия по программе, и те, кто встал на ролики впервые, несмотря на свои диагнозы. Ребята соревновались в нескольких категориях и катались самостоятельно и с поддержкой. Несмотря на то что трасса была непростой, каждый прикладывал все усилия, чтобы в нужном месте обогнуть конус, проехать под планкой и финишировать под аплодисменты зрителей.

Ведущие праздника Сергей Белоголовцев и Светлана Зейналова делились позитивом со всеми участниками, а Игорь Бутман и уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова попробовали себя в качестве начинающих игроков в адаптивный хоккей с мячом.

В то время как на закрытой площадке в рамках круглого стола проходило обсуждение актуальных вопросов в сфере дальнейшего развития адаптивного и терапевтического спорта в Московской области, на площадке состоялся дружеский хоккейный матч. Победу одержали участники программы "Лыжи мечты. Лето" со счетом 5:4.

"Я давно знаю семью Сергея и Натальи Белоголовцевых и считаю, что они занимается очень важным делом, — рассказал Игорь Бутман, — поэтому мы должны всячески поддерживать программу "Лыжи мечты", вовлекать в эту работу новых и новых людей. Возможность принять участие в "Стартах мечты" — это для меня большая радость. Бывая на таких мероприятиях, поддерживая особенных детей, мы сами становимся добрее".

Почетным гостем праздника также стала легендарная Лариса Лазутина — пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России, Герой Российской Федерации.

В соревнованиях приняли участие дети Одинцовского района, которые начали занятия в июле 2017 года благодаря президентскому гранту, полученному благотворительным фондом "Лизонька", а также участники беспрецедентного проекта, организованного "Лыжами мечты" совместно с пятью реабилитационными центрами Московской области, министерством социального развития и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Комментировать
Детские вопросы
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена