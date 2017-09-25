Выпускники "Сириуса" объединили взрослых ради спасения тяжелобольных детей

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Царской башне Казанского вокзала в Москве 23 сентября состоялось торжественное открытие благотворительной выставки "Дети спасают детей". Как сообщили в благотворительном фонде "Линия жизни", это стало возможным благодаря объединению усилий фондов "Линия жизни" и "Талант и успех", компании "Российские железные дороги", Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и Московской государственной консерватории им. П. И.Чайковского.

На выставке представлены работы выпускников образовательного центра "Сириус", проходивших обучение по направлению "Живопись". Также на открытии стартовала благотворительная продажа открыток с репродукциями картин, а еще состоялся концерт, в котором приняли участие выпускники направления "Музыкально-исполнительское искусство". Среди зрителей — дети, которым уже помог фонд "Линия жизни", и выпускники всех программ образовательного центра.

"Большое доброе дело объединило неравнодушных людей со всей России — от Калининграда до Владивостока. И мне невероятно приятно, что в этом деле мы не одиноки: я рада сегодня представить ребят — юных художников и музыкантов, которые талантливы во всем, даже в вопросах благотворительности. И я очень надеюсь, что воспитанники и выпускники "Сириуса" станут послами и нашего благотворительного фонда, — сказала в приветственном слове Фаина Захарова, президент благотворительного фонда "Линия жизни". — Скоро в поездах "Сапсан" стартуют продажи открыток — печатных копий картин, написанных учениками "Сириуса". Все средства от продаж этих открыток пойдут на лечение тяжелобольных детей".

"Сириус" — это то место, где сбываются мечты. И сейчас я мечтаю о том, чтобы тяжелобольные дети поскорее выздоравливали. Надеюсь, что пассажиры "Сапсана" тоже станут причастны к этому благотворительному проекту и раскупят все тиражи открыток. Я благодарна организаторам за возможность оказать помощь тем, кто действительно в этом нуждается", — добавила Фаина Захарова.

Генеральный директор дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД" Антон Петров отметил, что уже состоялось несколько благотворительных акций организованных совместно с фондом "Линия жизни", в результате которых было спасено десять детских жизней.