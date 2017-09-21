Конкурс "Уроки добра" стартовал по всей России

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Конкурс методических разработок "Уроки добра" стартовал по всей России. Об этом объявили его вдохновители, благотворительный Фонд Константина Хабенского и корпорация "Российский учебник", на презентации 19 сентября. Конкурс проводится для педагогов-дошкольников и учителей начальной, основной и средней школы.

Учителя уже не первый год проводят уроки добра, задача которых — сформировать у детей толерантность по отношению к людям с ограничениями по здоровью, рассказать ученикам о благотворительности. Фонд Константина Хабенского и "Российский учебник" решили поддержать и масштабировать этот проект, обобщить и систематизировать имеющийся у учителей опыт того, как можно рассказывать детям о милосердии и вовлекать их в этот процесс. Лучшие сценарии и практики будут собраны в методический сборник, который поможет как в работе учителей, так и в деятельности благотворительных фондов. "Российский учебник" обещает представить разработку к концу текущего учебного года.

Константин Хабенский уверен, что сегодня нужно говорить о хороших делах: "При работе с детьми важно показать, что получится в результате их усилий и фантазий. Необманутый ребенок может творить чудеса. Уроки добра — это уроки жизни, и тут сработает только одна вещь: тот, кто их ведет, должен быть уверен в том, что делает, быть неравнодушным. Если что-то делается ради академического часа, ученики быстро забудут об этом как о чем-то пустом… Мы только начали делать прививку доброты и хотим, чтобы дети начали дышать с нами одним и тем же воздухом".

"Больше всего нам бы хотелось, чтобы уроки добра вызвали активный, неформальный отклик, — говорит президент корпорации "Российский учебник" Олег Новиков. — Мы хотим, чтобы учителя и родители получили информацию, практики и опыт и могли донести их до детей, научить их делать добро. Создание методической поддержки в области благотворительности — задача актуальная".

Прием работ на конкурс будет продолжаться до 30 ноября, каждый участник получит специальный сертификат, а сборник с 70-100 лучшими сценариями уроков добра появится уже к концу этого учебного года.