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Детские вопросы

Школьники собрали более миллиона рублей для детей с нарушениями иммунитета

20:0719.09.2017
(обновлено: 20:11 19.09.2017)
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© Фото предоставлено БФ "Подсолнух"Школьники собрали более миллиона рублей для детей с нарушениями иммунитетаШкольники собрали более миллиона рублей для детей с нарушениями иммунитета
© Фото предоставлено БФ "Подсолнух"

В сентябре тысячи школьников и их родителей решили подарить учителям на 1 сентября по одному букету от класса, а сэкономленные средства перевели в благотворительный фонд "Подсолнух". Как сообщили в фонде, сумма получилась рекордная — 1 048 877 рублей. Дорогостоящие лекарства и генетические исследования получили 20 детей с нарушениями иммунитета из Москвы, Кирова, Екатеринбурга, Донецка, Иркутской, Кемеровской, Новгородской, Тюменской, Брянской, Оренбургской, Саратовской областей, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Армении и Казахстана.

К акции "Дети вместо цветов" благотворительный фонд "Подсолнух" присоединился еще несколько лет назад. И теперь каждый год все больше школ решают перевести пожертвования на лечение подопечных фонда — детей с первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями. Растут и показатели: если в прошлом году акция объединила 16 школ и помогла собрать около 700 000 рублей для 13 детей, то в этом году участвовали уже 73 образовательных учреждения, собрали 1 048 877 рублей и помогли 20 детям.

Фонд Подсолнух создает Пациентский комитет
© Сергей Щедрин
Фонд "Подсолнух" создает пациентский комитет

Расширилась география акции: к Московскому региону присоединились школы из Санкт-Петербурга, Твери, Иваново, Омска, Рязани, Нижнего Новгорода, Удмуртии и даже Ямало-Ненецкого автономного округа. Об акции узнавали из социальных сетей, в средствах массовой информации, а также от друзей и знакомых. Так в 3"Б" классе школы №347 города Санкт-Петербурга вдохновителями стали сами родители, а идею поддержали педагоги. Рассказывает представитель родительского комитета Ольга Пескова:

"Сначала нам понравилась сама идея — подарить один букет от класса, потому что для многих родителей выбрать букет и отстоять за ним очередь — непростая задача, особенно когда в школу надо собрать, нагладить и одеть сразу нескольких детей. А потом мы узнали, что это вдруг поможет ребенку, пусть и чужому. Каждый понимает, какой это труд — лечение малыша, особенно с таким диагнозом, как первичный иммунодефицит. И мы благодарны нашим педагогам, которые первыми нас поддержали. И всем родителям: даже мамы и папы, которые еще не вернулись из отпуска, перевели средства. Сейчас в голове не укладывается, что такие большие деньги мы могли потратить на цветы, которые оказались бы на помойке, а помогли детям".

Некоторые школы принимали участие в акции второй или третий раз и вновь поддержали ее всем составом. Например, центр образования "Знак" и "Школа жизни" из Москвы. По мнению режиссера-педагога "Школы жизни" Дарьи Косынкиной, участие в акции — это отличная возможность пробудить в учениках желание помогать другим:

"Принцесса Диана говорила, что в наши дни самая большая болезнь мира — это недостаток любви. И можно быть счастливым, подарив любовь, пусть даже на минуту, полчаса, день или месяц. Сложно сказать точнее. Любовь к людям — самое ценное, чему мы можем научить и научиться. Вот почему участие в акции "Дети вместо цветов" стало для нашей школы доброй традицией".

Были среди участников и новички, самыми младшими из которых оказались воспитанники детского сада №2545 из Москвы. Присоединиться предложила представитель родительского комитета Юлия Саламатова. Она понимала, что акция не может быть популярна в дошкольном учреждении, ведь дети приходят на праздник не с цветами, а с шариками. Но успех в школе (старший сын Юлии пошел в 4-й класс), помог ей набраться смелости и предложить участие группе младшего сына:

"Почти все родители поддержали мое предложение. У некоторых были финансовые трудности, но даже они нашли возможность внести свой вклад, чем я очень горжусь. И воспитатель наша была обеими руками за, ни о каких обидах и недополученных букетах речи не было. Вообще, я считаю эту акцию гениальной. Цветы — это, безусловно, приятно, но сколько можно сделать хорошего, скольким людям можно помочь, просто отказавшись от них! И только кажется, что сумма небольшая, она преумножается и увеличивается, когда участники объединяются, и может стать весомой для больного ребенка".

Фонд Подсолнух проведет благотворительный Яркий день
© РИА Новости / Максим Богодвид
Фонд "Подсолнух" проведет благотворительный "Яркий день"

Собранные средства действительно стали важным вложением в жизнь и здоровье подопечных фонда "Подсолнух". Дорогостоящие лекарственные препараты и расходные материалы для медицинского оборудования получили 9-летний Костя Афанасьев из Кемеровской области, 7-летний Сеня Ронжин из Кирова, годовалый Рома Белов из Иркутской области, 7-летний Умар Шаваев из Кабардино-Балкарии, 9-летняя Жанагул Абиболлина из Казахстана, 3-летний Артем Брагин из Москвы, 12-летняя Полина Кузьмина из Новгородской области, 4-летний Паша Петренко из Тюменской области, 6-летняя Софи Андреасян из Армении, 3-летняя Юля Курузова, 10-летняя Саша Черентаева и 16-летний Даня Рябцов из Подмосковья, 15-летний Артур Исхаков и 14-летний Арслан Каипкулов из Башкортостана, 13-летний Влад Ищенко из Донецка, 7-месячная Гретта Тадевосян из Оренбурга, 3-летняя Полина Козырева из Саратовской области. Генетические исследования, необходимые для подтверждения диагноза, были проведены 7-летней Насте Дьяконовой из Москвы, 13-летней Алисе Муллаяровой из Екатеринбурга, 10-летнему Денису Буздыку из Брянской области.

Некоторые дети даже смогли пойти 1 сентября в школу: Сеня Ронжин стал первоклассником и мечтает записаться в футбольную секцию, Алиса Муллаярова вернулась в математический класс и успела выучить таблицу химических элементов, Арслан Каипкулов вышел из больницы и прошел отбор на курсы тележурналистики. О том, какому именно ребенку удалось помочь, каждая школа узнает из памятного диплома. Отдельные классы уже планируют повторить акцию на День учителя.

Благотворительный фонд "Подсолнух" выражает сердечную благодарность партнерам акции — цветочному дому "Самсон-Букет", сети магазинов "Веселая затея" и всем участникам акции:

г. Москва
Центр образования "Знак" (все классы),
Досуговый центр "Школа жизни" (все классы),
Школа №1000 (классы 5"А", 5"Б", 6"А", 6"К", 7"А", 7"Б", 8"К", 9"А", 9"В", 9"К"),
Школа №185 (класс 3"Б"),
Школа №587 (классы 2"В", 3"В", 3"Р", 5"П", 8"П"),
Школа №1741 (класс 1"Г"),
Лицей информационных технологий №1533 (классы 6.1, 6.2, 6.4),
Школа с углубленным изучением английского №1371 (классы 2"Е", 4"Б"),
Гимназия №1514 (класс 3"В"),
Гимназия №1532 (классы 3"И", 3"К"),
Школа №1494 (класс 4"В"),
Лицей №1799 (подразделение на Ордынке, класс 9"В"),
Школа №37 (класс 1"Г"),
Школа №1253 (класс 2"А"),
Школа №117 (класс 2"З"),
Школа №2001 (классы 2"Г", 6"В"),
Школа №1811 (при активном участии класса 2"Р"),
Школа №2100 (класс 3"Б"),
Школа №444 (класс 6"М"),
Гимназия №1554 (ШО-3, класс 3"В"),
Лицей №1367 (класс 3"А"),
Школа №1391 (класс 4"З"),
Школа №1251 имени Генерала Шарля де Голля (класс 1"Б"),
Многофункциональная школа №1537 "Информационные технологии" (класс 9"М"),
Школа №2109 (отделение "Импульс", класс 6"Т"),
Школа №1440 (класс 7"В"),
Гимназия №1576 (класс 1"А"),
Школа №1374 (класс 4"Б"),
Школа №1579 (класс 6"Д"),
Школа №1205 (класс 2"А"),
Школа №1794 СП 12 (класс 3"Л"),
Лицей № 1557 (класс 3"Д"),
Школа №283 СП 1 (класс 9"Б"),
Школа №46 (классы 6"А", 9"В"),
Школа №1524 (класс 11"А"),
Школа с углубленным изучением французского языка №1265 (класс 5"Б"),
Школа №1133 (класс 6"Д"),
Детский сад №2545 г (группа 6),
Гимназия "Созвездие" №1569 (классы 6"М", 8"В"),
Школа №956 (класс 3"В"),
Школа №507 (класс 1"Т"),
Школа №315 (класс 2"Б"),
Школа №1286 (класс 5"Б"),
Лицей №138 (класс 1"А"),
Школа №2123 Мигеля Эрнандеса (класс 6"Л"),
Школа №1534 (ШО-3, класс 4"Г"),
Лицей №1547 (класс 5"Б"),
Лингвистическая школа (класс 11-й),
Школа №641 имени С Есенина (класс 1"Б"),
Лингвистическая экономическая школа-лицей (класс 10"А")
Школа №1381 (класс 4"И")

Московская область
Ильинская школа №25 Раменского района (класс 2-й),
Лицей №17 г. Химки (классы 7"А", 7"В"),
Гимназия №9 г. Балашиха (классы 2"В", 6"Г")
Гимназия г. Реутов (класс 3"З"),
Школа №5 г. Королев (класс 5"Б"),
Школа №20 г. Королев (класс 3"В"),
Гимназия №5 г. Балашиха (класс 9"Б"),
Школа №31 г. Мытищи (классы 2"В", 4"Д"),
Школа №9 г. Домодедово (класс 5"А"),
Лицей г.Дедовск (класс 7"Б")

г. Тверь
Школа №7 (класс 1"Г")

г. Санкт-Петербург
Первомайский центр образования Ленинградской области (класс 2"В"),
Школа №307 (класс 3"Б"),
Гимназия №92 (класс 3-2),
Школа №207 (класс 3"А"),

г. Иваново
Лицей №22 г. Иваново (класс 4"Г")

г. Нижний Новгород
Школа с углубленным изучением отдельных предметов №85 (класс 4"Б"),
Школа №175 (класс 3"В")

г. Омск
Школа №63 (класс 6"А")

г. Рязань
Школа №55 (класс 2"Б")

Республика Удмуртия
Школа №91 г. Ижевск (класс 9"Б")

Ямало-Ненецкий автономный округ
Гимназия г. Надым (классы 2"Б", 4"Б")

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