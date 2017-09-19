Школьники собрали более миллиона рублей для детей с нарушениями иммунитета

В сентябре тысячи школьников и их родителей решили подарить учителям на 1 сентября по одному букету от класса, а сэкономленные средства перевели в благотворительный фонд "Подсолнух". Как сообщили в фонде, сумма получилась рекордная — 1 048 877 рублей. Дорогостоящие лекарства и генетические исследования получили 20 детей с нарушениями иммунитета из Москвы, Кирова, Екатеринбурга, Донецка, Иркутской, Кемеровской, Новгородской, Тюменской, Брянской, Оренбургской, Саратовской областей, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Армении и Казахстана.

К акции "Дети вместо цветов" благотворительный фонд "Подсолнух" присоединился еще несколько лет назад. И теперь каждый год все больше школ решают перевести пожертвования на лечение подопечных фонда — детей с первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями. Растут и показатели: если в прошлом году акция объединила 16 школ и помогла собрать около 700 000 рублей для 13 детей, то в этом году участвовали уже 73 образовательных учреждения, собрали 1 048 877 рублей и помогли 20 детям.

Расширилась география акции: к Московскому региону присоединились школы из Санкт-Петербурга, Твери, Иваново, Омска, Рязани, Нижнего Новгорода, Удмуртии и даже Ямало-Ненецкого автономного округа. Об акции узнавали из социальных сетей, в средствах массовой информации, а также от друзей и знакомых. Так в 3"Б" классе школы №347 города Санкт-Петербурга вдохновителями стали сами родители, а идею поддержали педагоги. Рассказывает представитель родительского комитета Ольга Пескова:

"Сначала нам понравилась сама идея — подарить один букет от класса, потому что для многих родителей выбрать букет и отстоять за ним очередь — непростая задача, особенно когда в школу надо собрать, нагладить и одеть сразу нескольких детей. А потом мы узнали, что это вдруг поможет ребенку, пусть и чужому. Каждый понимает, какой это труд — лечение малыша, особенно с таким диагнозом, как первичный иммунодефицит. И мы благодарны нашим педагогам, которые первыми нас поддержали. И всем родителям: даже мамы и папы, которые еще не вернулись из отпуска, перевели средства. Сейчас в голове не укладывается, что такие большие деньги мы могли потратить на цветы, которые оказались бы на помойке, а помогли детям".

Некоторые школы принимали участие в акции второй или третий раз и вновь поддержали ее всем составом. Например, центр образования "Знак" и "Школа жизни" из Москвы. По мнению режиссера-педагога "Школы жизни" Дарьи Косынкиной, участие в акции — это отличная возможность пробудить в учениках желание помогать другим:

"Принцесса Диана говорила, что в наши дни самая большая болезнь мира — это недостаток любви. И можно быть счастливым, подарив любовь, пусть даже на минуту, полчаса, день или месяц. Сложно сказать точнее. Любовь к людям — самое ценное, чему мы можем научить и научиться. Вот почему участие в акции "Дети вместо цветов" стало для нашей школы доброй традицией".

Были среди участников и новички, самыми младшими из которых оказались воспитанники детского сада №2545 из Москвы. Присоединиться предложила представитель родительского комитета Юлия Саламатова. Она понимала, что акция не может быть популярна в дошкольном учреждении, ведь дети приходят на праздник не с цветами, а с шариками. Но успех в школе (старший сын Юлии пошел в 4-й класс), помог ей набраться смелости и предложить участие группе младшего сына:

"Почти все родители поддержали мое предложение. У некоторых были финансовые трудности, но даже они нашли возможность внести свой вклад, чем я очень горжусь. И воспитатель наша была обеими руками за, ни о каких обидах и недополученных букетах речи не было. Вообще, я считаю эту акцию гениальной. Цветы — это, безусловно, приятно, но сколько можно сделать хорошего, скольким людям можно помочь, просто отказавшись от них! И только кажется, что сумма небольшая, она преумножается и увеличивается, когда участники объединяются, и может стать весомой для больного ребенка".

Собранные средства действительно стали важным вложением в жизнь и здоровье подопечных фонда "Подсолнух". Дорогостоящие лекарственные препараты и расходные материалы для медицинского оборудования получили 9-летний Костя Афанасьев из Кемеровской области, 7-летний Сеня Ронжин из Кирова, годовалый Рома Белов из Иркутской области, 7-летний Умар Шаваев из Кабардино-Балкарии, 9-летняя Жанагул Абиболлина из Казахстана, 3-летний Артем Брагин из Москвы, 12-летняя Полина Кузьмина из Новгородской области, 4-летний Паша Петренко из Тюменской области, 6-летняя Софи Андреасян из Армении, 3-летняя Юля Курузова, 10-летняя Саша Черентаева и 16-летний Даня Рябцов из Подмосковья, 15-летний Артур Исхаков и 14-летний Арслан Каипкулов из Башкортостана, 13-летний Влад Ищенко из Донецка, 7-месячная Гретта Тадевосян из Оренбурга, 3-летняя Полина Козырева из Саратовской области. Генетические исследования, необходимые для подтверждения диагноза, были проведены 7-летней Насте Дьяконовой из Москвы, 13-летней Алисе Муллаяровой из Екатеринбурга, 10-летнему Денису Буздыку из Брянской области.

Некоторые дети даже смогли пойти 1 сентября в школу: Сеня Ронжин стал первоклассником и мечтает записаться в футбольную секцию, Алиса Муллаярова вернулась в математический класс и успела выучить таблицу химических элементов, Арслан Каипкулов вышел из больницы и прошел отбор на курсы тележурналистики. О том, какому именно ребенку удалось помочь, каждая школа узнает из памятного диплома. Отдельные классы уже планируют повторить акцию на День учителя.

Благотворительный фонд "Подсолнух" выражает сердечную благодарность партнерам акции — цветочному дому "Самсон-Букет", сети магазинов "Веселая затея" и всем участникам акции:

г. Москва

Центр образования "Знак" (все классы),

Досуговый центр "Школа жизни" (все классы),

Школа №1000 (классы 5"А", 5"Б", 6"А", 6"К", 7"А", 7"Б", 8"К", 9"А", 9"В", 9"К"),

Школа №185 (класс 3"Б"),

Школа №587 (классы 2"В", 3"В", 3"Р", 5"П", 8"П"),

Школа №1741 (класс 1"Г"),

Лицей информационных технологий №1533 (классы 6.1, 6.2, 6.4),

Школа с углубленным изучением английского №1371 (классы 2"Е", 4"Б"),

Гимназия №1514 (класс 3"В"),

Гимназия №1532 (классы 3"И", 3"К"),

Школа №1494 (класс 4"В"),

Лицей №1799 (подразделение на Ордынке, класс 9"В"),

Школа №37 (класс 1"Г"),

Школа №1253 (класс 2"А"),

Школа №117 (класс 2"З"),

Школа №2001 (классы 2"Г", 6"В"),

Школа №1811 (при активном участии класса 2"Р"),

Школа №2100 (класс 3"Б"),

Школа №444 (класс 6"М"),

Гимназия №1554 (ШО-3, класс 3"В"),

Лицей №1367 (класс 3"А"),

Школа №1391 (класс 4"З"),

Школа №1251 имени Генерала Шарля де Голля (класс 1"Б"),

Многофункциональная школа №1537 "Информационные технологии" (класс 9"М"),

Школа №2109 (отделение "Импульс", класс 6"Т"),

Школа №1440 (класс 7"В"),

Гимназия №1576 (класс 1"А"),

Школа №1374 (класс 4"Б"),

Школа №1579 (класс 6"Д"),

Школа №1205 (класс 2"А"),

Школа №1794 СП 12 (класс 3"Л"),

Лицей № 1557 (класс 3"Д"),

Школа №283 СП 1 (класс 9"Б"),

Школа №46 (классы 6"А", 9"В"),

Школа №1524 (класс 11"А"),

Школа с углубленным изучением французского языка №1265 (класс 5"Б"),

Школа №1133 (класс 6"Д"),

Детский сад №2545 г (группа 6),

Гимназия "Созвездие" №1569 (классы 6"М", 8"В"),

Школа №956 (класс 3"В"),

Школа №507 (класс 1"Т"),

Школа №315 (класс 2"Б"),

Школа №1286 (класс 5"Б"),

Лицей №138 (класс 1"А"),

Школа №2123 Мигеля Эрнандеса (класс 6"Л"),

Школа №1534 (ШО-3, класс 4"Г"),

Лицей №1547 (класс 5"Б"),

Лингвистическая школа (класс 11-й),

Школа №641 имени С Есенина (класс 1"Б"),

Лингвистическая экономическая школа-лицей (класс 10"А")

Школа №1381 (класс 4"И")

Московская область

Ильинская школа №25 Раменского района (класс 2-й),

Лицей №17 г. Химки (классы 7"А", 7"В"),

Гимназия №9 г. Балашиха (классы 2"В", 6"Г")

Гимназия г. Реутов (класс 3"З"),

Школа №5 г. Королев (класс 5"Б"),

Школа №20 г. Королев (класс 3"В"),

Гимназия №5 г. Балашиха (класс 9"Б"),

Школа №31 г. Мытищи (классы 2"В", 4"Д"),

Школа №9 г. Домодедово (класс 5"А"),

Лицей г.Дедовск (класс 7"Б")

г. Тверь

Школа №7 (класс 1"Г")



г. Санкт-Петербург

Первомайский центр образования Ленинградской области (класс 2"В"),

Школа №307 (класс 3"Б"),

Гимназия №92 (класс 3-2),

Школа №207 (класс 3"А"),



г. Иваново

Лицей №22 г. Иваново (класс 4"Г")



г. Нижний Новгород

Школа с углубленным изучением отдельных предметов №85 (класс 4"Б"),

Школа №175 (класс 3"В")



г. Омск

Школа №63 (класс 6"А")



г. Рязань

Школа №55 (класс 2"Б")



Республика Удмуртия

Школа №91 г. Ижевск (класс 9"Б")



Ямало-Ненецкий автономный округ

Гимназия г. Надым (классы 2"Б", 4"Б")