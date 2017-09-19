В центре "Шередарь" стартует новая реабилитационная смена для 79 детей

Во Владимирскую область, где находится реабилитационный центр благотворительного фонда "Шередарь", приедут 79 детей из 32 регионов России, сообщили в фонде. После долгой и изнурительной борьбы с болезнью они смогут вернуться к здоровой жизни. 74 волонтера из разных городов страны будут им в этом помогать.

Для подростков 12-17 лет, которые приедут 20 сентября в "Шередарь", смена продлится восемь дней. Расписание включает множество интересных и необычных занятий — от ювелирной мастерской до верховой езды и веревочного парка, а также занятий по гребле на байдарках, которые проводит команда гребцов под руководством президента Ассоциации организаций спортивной гребли Виталия Смирнова.

Для подростка, привыкшего жить в соответствии с расписанием приема лекарств, попробовать что-то новое — огромный вызов. В "Шередаре" детей окружают поддержкой и вдохновляют на то, чтобы принять вызов и расширить зону комфорта. Сталкиваясь с тем, что он может гораздо больше, чем думал, подросток начинает чувствовать себя сильным и полным жизни.

Именно так работает психосоциальная реабилитация детей во всем мире. В программах фонда "Шередарь" используются лучшие методики, доказавшие эффективность за рубежом. Все смены в центре "Шередарь" бесплатны для детей. Они возможны благодаря помощи неравнодушных людей и партнеров фонда.