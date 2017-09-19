Активными фандрайзерами фонда "Арифметика добра" стали 35 благобегунов

В Московском марафоне нынешнего сезона примут участие 150 благобегунов фонда "Арифметика добра", официального благотворительного партнера забега. Как сообщили в фонде, в забеге, который состоится 24 сентября в "Лужниках", примет участие около 30 тысяч человек из 70 стран мира. Спортсмены выйдут на дистанцию 42,2 километра и на укороченный маршрут 10 километров.

Все собранные благобегунами средства будут направлены на образовательную программу для воспитанников детских домов "Шанс". Команда спортсменов, поддерживающих фонд, выйдет на трассу в майках, футболках с символикой фонда и с наклейками "Бегу за сирот", чтобы привлечь внимание к проблеме детей, оставшихся без родителей.

В течение всего времени подготовки к Московскому марафону — 2017 активными фандрайзерами фонда стали 35 благобегунов — они привлекали средства в пользу детей-сирот на дополнительные онлайн-уроки. По сравнению с прошлым беговым сезоном их число выросло в три раза.

В программе участвуют ученики 8-11-х классов детских домов и школ-интернатов из 27 регионов России. Программа помогает успешно окончить среднюю школу и сдать аттестационные экзамены, развить коммуникативные навыки, выбрать профессию и дальнейший жизненный путь, определиться с выбором колледжа или вуза и поступить в него. По итогам прошлого учебного года 67% выпускников программы "Шанс" поступили в колледжи и вузы.

На Московском марафоне у благобегунов будет возможность лично познакомиться с детьми, в поддержку которых они бегут. 13 юных бегунов из 8 регионов России (Липецкой, Владимирской, Свердловской, Тверской областей, Республики Коми, Республики Татарстан, Удмуртской Республики и Красноярского края) приедут в Москву, чтобы преодолеть дистанцию 10 километров.