Благотворительный аукцион “Соцсбыт” пройдет в Москве 23 сентября

Благотворительный аукцион "Соцсбыт: незабытое детство" пройдет 23 сентября в Москве, в Музее советских игровых автоматов, сообщили в фонде "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Все желающие смогут купить здесь раритеты советской эпохи, например уникальную детскую автомат-качалку "Зебра", печатную машинку Erika из ГДР, фотоаппарат "Зенит", плюшевого медведя, радиоприемник "Сокол".

На аукционе будут действовать три минимальные ставки: 100, 300 и 500 рублей. Половина вырученных с продажи каждого лота денег будет направлена в фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам", вторая часть — владельцам предметов, которые присылали их в музей в течение лета. Лот приготовили и сотрудники Музея советских игровых автоматов — детский игровой автомат-качалку "Зебра" в идеальном работающем состоянии, начальная цена которого составит 10 тысяч рублей.

Перечисленные в фонд средства будут направлены на развитие проекта "Близкие люди", который помогает семьям, принявшим на воспитание детей с особенностями развития, со сложными или редкими заболеваниями. Так, давно пылившаяся в углу старая радиола или ставший ненужным советский фотоаппарат смогут получить вторую жизнь, а главное, помочь детям, которые в этом действительно нуждаются.

Ведущий аукциона — стендап-комик Кирилл Сиэтлов. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке>>.