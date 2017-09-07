Чудики. Восьмилетнего Ваню Сиварёва спасет операция

Светлана Иванова специально для РИА Новости

Ваня живет в подмосковной Лобне, неподалеку от железнодорожной станции Луговая. Каждый день мальчик ходит на станцию повидать своего папу-машиниста, который ушел от них, оставив семью с тремя детьми. Год назад у Вани обнаружили порок сердца — отверстие в межпредсердной перегородке. Кардиохирурги обещают закрыть его щадящим способом — с помощью импланта-окклюдера. Мама Вани работает в школе учителем. Помимо своих детей она одна воспитывает еще двух племянниц. Покупка дорогого окклюдера многодетной маме не по карману.

Первого сентября Ваня пошел во второй класс. Натер до блеска старенькие ботиночки. Собрал в рюкзак карандаши и тетрадки. Померил брюки.

— Мам, а ты мне купишь новые брюки?— спросил Ваня. — Эти совсем короткие стали.

— Нет, сынок, мы их отпустим, ты еще годик походишь.

— И правда, — сказал Ваня. — Хорошие брюки. Их еще Пашка поносит.

Трехлетний Павлик путался тут же под ногами, складывая брату в рюкзак игрушки, будильник, пульт от телевизора, зубную щетку. Вдруг пригодится?

Ваня учится в школе с удовольствием. У него в классе много друзей. Больше всего мальчик любит рисование. Он с гордостью показывает свой альбом с рисунками, в который вместился целый мир маленького человека: поезда, машины, школа, кошка Нюша.

— А это кто?— спрашиваю, показывая на смешных человечков, которые улыбаются от уха до уха.

— Это чудики! — смеется Ваня. — Они веселые и добрые.

© Сергей Величкин Каждую весну, когда зацветала береза, глаза Вани начинали слезиться, веки отекали, мальчику не хватало воздуха © Сергей Величкин Каждую весну, когда зацветала береза, глаза Вани начинали слезиться, веки отекали, мальчику не хватало воздуха

Ванину маму Катерину знакомые тоже называют чудиком.

— Зачем ты племянниц взяла?— спрашивали соседи, когда ее родного брата лишили родительских прав. — Тебе что, своих мало?

— Ничего, — отвечала Катерина. — Не в детдоме же им жить при живых-то родственниках. Где трое, там и пятерым место найдется. Как-нибудь справлюсь.

Ваня рос болезненным. До двух лет его мучила аллергия. Катя, которая кормила сына грудью, все время сидела на диете. В полгода его перевели на соевое молоко, но это не помогло.

Каждую весну, когда зацветала береза, глаза Вани начинали слезиться, веки отекали, мальчику не хватало воздуха. Тест на аллергены показал, что у Вани аллергия еще и на одуванчики, пыль, морковь, клещей и его любимых кошек. Мальчика тогда спасла поездка на море — солнце и морской воздух сделали свое дело лучше всяких лекарств.

Катерина вздохнула с облегчением. В три года она отвела Ваню в детский садик. И тут же начались бесконечные простудные заболевания с кашлем, насморком и высокой температурой.

Ваня не пропускал ни одного вируса. После простуды начинался острый бронхит, затем пневмония, бесконечные уколы антибиотиков, таблетки, физиотерапия. А через некоторое время все повторялось. Врачи успокаивали маму, говорили, что это пройдет с возрастом, когда окрепнет иммунитет.

Катя верила докторам. Когда сын не болел, то весь день мог носиться со своими друзьями во дворе. Приходил домой весь мокрый — хоть выжимай. Внимательные врачи обязательно бы обратили на это внимание и проверили сердце. Но таких рядом не оказалось.

О том, что у старшего сына порок сердца, Катя узнала только год назад, когда перед школой Ваня проходил диспансеризацию.

Кардиолог услышал шумы в сердце мальчика и сразу отправил его на УЗИ. Ване поставили диагноз: врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. В октябре прошлого года его госпитализировали в Московский областной научно-исследовательский клинический институт (МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского и провели полное обследование сердца. Повторное УЗИ показало, что размер отверстия составляет уже 6-8 мм.

© Сергей Величкин Всеми способами Ваня старается доказать маме, что он здоров © Сергей Величкин Всеми способами Ваня старается доказать маме, что он здоров

— Дефект обнаружен поздно, самостоятельно не закроется, — объяснил Кате кардиохирург. — Ваня интенсивно растет, сердце уже работает с перегрузкой. Спасти его может срочная операция.

Только Ваня этого не понимает.

— Мама, — уговаривает он, — не отдавай меня на операцию. А вдруг я не проснусь после наркоза?

Всеми способами Ваня старается доказать маме, что он здоров. Этим летом научился кататься на двухколесном велосипеде. Только вот сил, чтобы подняться на самую маленькую горку, ему не хватает. Ваня пыхтит, задыхается, но сознаваться, что устал, никак не хочет.

В последнее время Катя стала замечать, что у сына появились синяки под глазами и после физической нагрузки белеет носогубной треугольник. Активный и жизнерадостный Ваня вдруг стал вялым и грустным.

— Я хочу, чтобы поскорей наступила зима, — говорит он маме. — На Новый год Дед Мороз принесет мне конфеты и печенье. А папа обещал подарить машинку из конструктора.

Ваня не выбрасывает фантики от конфет. Все обертки вклеивает в свой альбом на память.

— Ну ты и чудик! — дразнит его сестра Настя.

Ваня не обижается:

— Маму тоже все чудиком называют. А нам с мамой хорошо.

Для спасения Вани Сиварёва не хватает 295 337 руб.

Детский кардиолог МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Альфия Дроздова (Москва): "У Вани врожденный дефект межпредсердной перегородки. По результатам последнего обследования отмечена отрицательная динамика: правые камеры сердца увеличились, развивается одышка. Но пока размер, конфигурация и анатомическое расположение отверстия позволяют закрыть его эндоваскулярно — без разреза грудной клетки, с помощью окклюдера. После щадящей операции мальчик быстро восстановится и окрепнет, сможет жить активной жизнью".

Стоимость окклюдера 295 337 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Ване Сиварёву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

Экспертная группа Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов в Российской Федерации. Создан в 1996 году как журналистский проект для помощи людям, которые оказались в отчаянном положении. Фонд регулярно публикует просьбы о помощи на страницах газеты "Коммерсантъ" и на сайте rusfond.ru, а также в 174 партнерских региональных СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом". Всего собрано свыше 10,217 млрд руб. В 2017 году (на 31 августа) собрано 1 147 117 440 руб., помощь получили 1790 детей, протипировано 6502 потенциальных донора костного мозга для Национального регистра.