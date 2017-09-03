Москва для детей

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве для детей существует множество вариантов весело и увлекательно провести время, и с каждым годом их становится все больше. Официальный сайт мэра Москвы представил список мест, которые могут быть интересны детям и их родителям. Среди них: парк "Сказка", кванториумы, Центральный детский магазин на Лубянке, а также готовящиеся к открытию парк "Остров мечты" и детская железная дорога.

Парк "Сказка"

В детском парке "Сказка" в Крылатском, который расположился на площади более пяти гектаров, каждый сможет найти занятие по душе. Здесь есть веревочный парк, разноуровневые скалодромы, клоунариум, колесо обозрения.

В концепцию парка легли сюжеты любимых многими поколениями русских сказок и современных мультфильмов. Инфраструктуру организована таким образом, чтобы гостям было комфортно в любую погоду и в любое время года. В зависимости от сезона виды развлечений на площадках будут меняться.

Кроме того тем, кто интересуется историей планеты, стоит посетить музей под открытым небом "Геологический парк", где можно посмотреть на вулканическую бомбу с Камчатки и другие интересные экспонаты.

Центральный детский магазин

Центральный детский магазин на Лубянке — один из крупнейших в мире магазинов для детей — открылся после реконструкции в 2015 году. В универмаге расположено более 200 торговых точек с детскими товарами. Также здесь есть электронная библиотека, аттракцион "Путешествие по Марсу", кинотеатр, интерактивный аквариум и многое другое. Два раза в день в центральном атриуме показывают 3D-мэппинг-шоу.

На седьмом этаже магазина расположен Музей детства. Там можно узнать, как работала система детской торговли в СССР, а также посмотреть на старинные игрушки. Всего в коллекции около тысячи экспонатов, и любой желающий может ее пополнить, если у него есть игрушки, купленные в "Детском мире" много лет назад.

На крыше здания находится смотровая площадка, с которой открывается вид на центр Москвы.

В столице работает два детских технопарка: на территории технопарка "Мосгормаш" и технополиса "Москва". Здесь школьники занимаются по программам, которые разработаны совместно с высокотехнологичными предприятиями столицы. Они осваивают робототехнику, космонавтику, геоинформатику, нанотехнологии, промышленный дизайн и многое другое. Дети получают знания, необходимые для современных востребованных профессий.

Перечень их программ постепенно расширяется. Так, весной в технополисе "Москва" представили новый курс "Аэро". Он рассчитан на школьников в возрасте от 14 до 17 лет, которые увлекаются авиацией. В рамках курса детям показывают, как проектировать планеры и беспилотные летательные аппараты, а также знакомят их с современными промышленными технологиями. Кроме того, школьники изучают инженерное программное обеспечение и посещают промышленные предприятия города.

Детская железная дорога

Настоящая железная дорога для детей в скором времени появится в ТиНАО. По предварительной информации, она разместится между поселением Московский и Саларьевом. На занятиях дети смогут не только познакомиться с профессией железнодорожника, но и получат возможность попрактиковаться в управлении.

Парк "Остров мечты" — самый глобальный проект сферы развлечений, который сейчас реализуется в Москве. Он займет почти 100 гектаров и станет аналогом Диснейленда. Здесь будут работать 27 аттракционов и детская яхтенная школа. В ландшафтном парке появятся спортивные площадки и два танцпола, открытый кинотеатр, амфитеатр и веревочный "Панда-парк".

Также в комплекс войдут отель, рестораны и магазины. Под стеклянным куполом разместятся центральная площадь и городской променад, концертный зал на 3,8 тысяч зрителей и кинотеатр с 14 залами.