Трудный возраст: как не стать врагом подростку

Переходный возраст – период сложный не только для самого подростка, но и для его родителей. Как остаться другом своему ребенку и уберечь его от опасных увлечений и компаний – в материале "Социального навигатора".

Самое важное в отношениях с подростком — это уважение и вера в него, уверен психолог, старший методист Городского психолого-педагогического центра департамента образования города Москвы Илья Хломов. По его словам, этот вопрос становится наиболее актуальным для тинейджеров, так как они находятся в поисках себя и своего места в этом мире.

"Поддержка часто подразумевает возможность что-то сделать за подростка, приложить много своих усилий. А мне кажется, что самое ценное и важное — это именно уважение и вера, что он сможет в этом мире сориентироваться, найти свое место", — отметил Хломов.

Важно быть максимально честным и открытым с подростками, так как в этом возрасте они легко распознают фальшь и могут воспринять ее как насмешку или издевку. В этом случае ребенок может закрыться от родителей или же перейти в открытое противостояние, воспринимая каждое слово как опасность и намеренный вред.

Хломов подчеркнул, что если поведение подростка, его увлечения или новая компания вызывают непонимание или опасение, лучше прямо сказать ему об этом, а также попросить его подробнее рассказать о своих интересах, о том, что привлекает его в конкретных людях, и так далее. Также родители могут самостоятельно изучить тренды молодежной культуры и попытаться стать ближе к ребенку.

Такой подход поможет не только сохранить близкие и доверительные отношения в семье, но и минимизировать напряжение между подрастающим и более старшим поколением.

Золотая середина

В этом деле важно не переборщить: некоторые взрослые люди ведут себя подчеркнуто молодежно, неумело используют сленг в своей речи или копируют молодежный стиль в одежде, тем самым пытаясь подчеркнуть близость с подростком и наладить с ним отношения. Однако в большинстве случаев подобное поведение превращается в фарс и выглядит смешным в глазах молодежи.

"Многое зависит от самих родителей. Кому-то нравится подростковый возраст, стиль, увлечения, и комфортно в этом состоянии находиться, кому-то нет. Если родитель может оказаться на этой ступени, то ему будет легко и интересно общаться с подростком", — отметил Илья Хломов.

В целом правило золотой середины стоит соблюдать во всех сферах взаимодействия с ребенком переходного возраста. Например, при возникновении у него конфликтов и проблем в школе.

По словам психолога, при наличии конфликтов в школе важно организовать встречу, на которой классный руководитель, родитель и подросток могли бы спокойно обсудить, что происходит и что каждый готов сделать, чтобы снизить негативные ситуации и их проявления.

К сожалению, иногда бывает так, что на встрече решить проблему не удалось, ситуация стала еще запутаннее и перед родителями возникает этическая проблема: кому же верить, своему ребенку или педагогу?

"Для меня ответ очевиден: конечно, нужно поддерживать ребенка", — считает Илья Хломов.

Психолог добавил, что при этом не нужно сознательно выгораживать подростка, осознавая его неправоту. Если родитель видит, что ребенок неправ, ошибся, то здесь ему важно помочь своему ребенку научиться брать ответственность, пробовать договариваться, искать пути разрешения и заглаживания вреда, если такое было. И тут же очень важно сохранить его отношения с учителем, который проводит с детьми больше времени.

Быть начеку

Все это совсем не означает, что родители должны дать волю подростковым метаниям и не всегда безопасным увлечениям. Хломов пояснил, что переживать за своего ребенка нужно и это абсолютно нормально, однако не стоит перегибать палку и своим беспокойством перекрывать ему возможности для дальнейшего развития и реализации амбиций.

В противном случае подросток может оказаться в ловушке родительской чрезмерной опеки и завышенных ожиданий, из-за чего будет отказываться от своих идей и стремлений и воспринимать окружающий его мир в негативном ключе.

Свое беспокойство психолог рекомендует направить в благоприятное русло: например, аккуратно направлять подростка в жизни, чтобы он не попал в неприятную ситуацию, неблагополучную компанию или не преступил границы закона. Это можно делать, просто рассказывая свои истории из жизни, обсуждать с ребенком важные, значимые для него и самого родителя темы, говорить о философских понятиях: любовь, смерть, смысл жизни и т.д.

"Направление может выглядеть как назидание и сопротивление идеям и идеалам ребенка. Это будет воспринято как нападение и вызовет противостояние. А можно подать его как личное беспокойство, высказывание личных ценностей. Это другая позиция, которая оставляет некоторую свободу подростку", — рассказал Хломов.

Несмотря на старания родителей, преодолеть все соблазны и тяготы переходного возраста молодым людям довольно непросто: у них возникают проблемы со сверстниками, рушатся авторитеты преподавателей и старших членов семьи, нередко они чувствуют себя одинокими и непонятыми. Подростки пытаются постоянно пробовать что-то новое, искать себя, совершают ошибки и испытывают горькое разочарование от несбывшихся надежд. Самое главное, что могут и должны делать родители в этот период, — быть рядом со своими детьми, не оставлять их в трудную минуту и быть всегда готовыми протянуть руку помощи.