"Волонтеры в помощь детям-сиротам" приглашают бегунов в свою команду

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. 24 сентября благобегуны фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" принимают участие в Московском марафоне и бегут в поддержку детей с особенностями развития. Фонд приглашает в свою команду всех, кто любит бег.

В ходе весеннего полумарафона спортсмены фонда собрали более миллиона рублей на оплату работы нянь, лечения и реабилитации детей-сирот. На осеннем марафоне команда фонда бежит в поддержку детей с особенностями развития из приемных семей, чтобы помочь им в решении многочисленных вопросов лечения и реабилитации. Ведь многим родителям проще решиться взять ребенка с инвалидностью или сложным заболеванием, если они будут знать, что могут рассчитывать на помощь.

Спортсмены бегут две дистанции на выбор: 10 километров и 42,2 километра. Маршрут пройдет по центру столицы: по набережным Москвы-реки мимо Москва-Сити, по Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу и Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля.

Каждый благобегун бежит с целью собрать сумму, которую он сам себе установил. Он рассказывает об акции в соцсетях, делится информацией, фото и видео со своими друзьями, коллегами и близкими в процессе подготовки к забегу, призывая собрать средства для определенного ребенка. Стать благобегуном очень просто — нужно зарегистрироваться на сайте Московского марафона и заполнить регистрационную форму на сайте благотворительного забега.