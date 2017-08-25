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Детские вопросы

Родители примут участие в забегах в поддержку детского телефона доверия

11:2925.08.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичРодители примут участие в забегах в поддержку детского телефона доверияРодители примут участие в забегах в поддержку детского телефона доверия
© РИА Новости / Владимир Астапкович

В сентябре 2017 года пройдут семейные забеги в поддержку детского телефона доверия 8 (800) 200-01-22, сообщили в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Команды, состоящие из мам, пап и их детей, из восьми городов России — Якутска, Архангельска, Читы, Оренбурга, Челябинска, Тамбова, Владикавказа и Калуги — будут бежать эстафету на дистанциях, символизирующих цифры детского телефона доверия — 800, 2000 и 122.

Мерой длины в этих соревнованиях был выбран шаг как символ движения, развития и коммуникации, укрепления внутрисемейных отношений.

В семейных командах мамы стартуют первыми на дистанции 800 шагов, после чего передадут эстафетную палочку в виде телефонной трубки с логотипом детского телефона доверия папам, дистанция для которых будет длиннее — 2000 шагов, и уже у пап эстафету возьмут дети, которым предстоит пробежать 122 шага и финишировать. Все участники забегов будут поделены на две категории — семьи с детьми от 5 до 9 лет и семьи с детьми от 10 до 14 лет. Участники забега, закончившие эстафету первыми, получат ценные призы, а остальные гости — памятные сувениры.

Соревнования "Дистанция доверия" для многих семей могут стать первым опытом активного и здорового совместного досуга, будут способствовать установлению более глубокого взаимопонимания между детьми и родителями. Главная цель акции — напомнить, что все мы преодолеваем дистанцию жизни, на которой порой встречаются препятствия, но на этом пути мы не одни, рядом близкие, которые готовы протянуть руку помощи, а также психологи детского телефона доверия, которые всегда готовы помочь в трудных жизненных обстоятельствах.

По словам заместителя председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Елены Куприяновой, начало учебного года обычно сопровождается стрессом как у школьников, так и у родителей. На детский телефон доверия в сентябре все чаще поступают звонки о трудностях, связанных с переходом на новый режим дня: сложно войти в плотный учебный график, вспомнить прошлогодний материал, вместо прогулок выполнять домашние задания. Детей и подростков снова начинают беспокоить конфликты со сверстниками и учителями, плохие оценки, у родителей также увеличивается нагрузка на работе, и им бывает нужен совет на тему воспитания своего ребенка.

"Проводя массовые забеги в восьми городах в рамках акции "Дистанция доверия", мы хотим напомнить, что в любой трудной ситуации у детей, подростков и их родителей есть возможность обратиться за помощью по телефону 8 (800) 200-01-22. Квалифицированный специалист поможет снять острый стресс, выслушает, поможет разобраться в своих чувствах и выбрать путь решения проблем. Мы надеемся, что яркий формат акции заинтересует горожан, ведь бег — один из эффективных способов борьбы с хандрой и стрессом", — рассказала Елена Куприянова.

В преддверии старта для гостей будут работать интерактивные площадки: новая версия классиков, в которых прыгать нужно будет только по цифрам 8, 2, 1 и 0, коллективные прыжки через канат и другие.

Подробная информация о площадках и датах проведения акции будет размещаться на сайте детского телефона доверия telefon-doveria.ru.

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Детские вопросы
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