Фонд "Арифметика добра" приглашает на виртуальную школьную линейку

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Благотворительный фонд "Арифметика добра" 1 сентября проведет акцию "Встань рядом с ними", чтобы поддержать детей-сирот на школьной линейке, сообщает пресс-служба фонда. Любой человек сможет встать за спиной ребенка из детского дома, заполнив специальную форму на сайте http://line.a-dobra.ru.

Акция "Встань рядом с ними" — это три шага навстречу ребенку. После заполнения формы пользователь выбирает свое фото и нажимает на кнопку "Встать на линейку". Вскоре его фотография появится на общем коллаже за спиной ребенка. В письме, которое придет на электронную почту, будет фотография с виртуальной линейки, которой можно поделиться в социальных сетях.

© РИА Новости / Виталий Аньков Подопечные фонда "Арифметика добра" стали медалистами "Мы специально опросили несколько выпускников детских домов, как они отнеслись бы к такой виртуальной школьной линейке, и решили, что во все детские дома, в которых дети занимаются по нашей образовательной программе, мы отошлем коллажи с этой линейки. Детям, живущим в учреждениях, очень важно знать, что жизнь не ограничивается стенами детского дома. Каждому ребенку нужна поддержка, а этим детям особенно", — рассказал руководитель направления по работе с частными донорами фонда "Арифметика добра" Александр Шувалов.

На данный момент уже больше 100 человек выразили желание принять участие в виртуальной школьной линейке.

Фонд "Арифметика добра" ведет образовательную программу для сотен детей из 82 детских домов в 27 регионах России. Педагоги занимаются с детьми по 11 предметам школьной программы. Все занятия проходят дистанционно, через интернет. За три года фонд провел более 25 тысяч уроков по школьным дисциплинам в детских домах и выпустил несколько золотых и серебряных медалистов.