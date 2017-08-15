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Детские вопросы

Акцию "дети вместо цветов" запускает ребенок с нарушениями иммунитета

18:1315.08.2017
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© Фото предоставлено фондом «Подсолнух»Учащиеся лицея №17Учащиеся лицея №17
© Фото предоставлено фондом «Подсолнух»

Мария Королева, фонд "Подсолнух" — специально для проекта "Социальный навигатор"

У школьников и студентов вновь появилась возможность начать учебный год с доброго дела! Достаточно отказаться от большого количества цветов на 1 сентября и подарить учителю один букет, а сэкономленные средства перевести на лечение тяжелобольных детей, например, в Благотворительный фонд "Подсолнух". Первым участником акции в пользу фонда стала семилетняя Полина из Твери. Однажды фонд помог оплатить для нее лекарства, и теперь Полина сама хочет помочь другим детям с нарушениями иммунитета.

О том, что у Полины тяжелое врожденное заболевание, родители узнали не сразу. Когда в 4 года у нее отекло колено, в поликлинике посчитали, что воспаление рядовое, выписали антибиотики. Но лекарства не помогли, сустав деформировался. Полина могла потерять возможность ходить, но попала на осмотр к хорошему ревматологу. Он помог поставить верный диагноз — ювенильный ревматоидный артрит — и назначить адекватную терапию. Сегодня Полине 7 лет, она научилась полноценно жить с тяжелым диагнозом и в сентябре впервые пойдет в школу вместе с братом Андреем.

Полина знает, что выздороветь полностью не получится: ее иммунная система атакует собственные клетки. Таблетками и уколами с болезнью не справиться, но с помощью лекарств можно держать процесс под контролем. А еще Полина знает, что в России есть и другие дети, у которых иммунитет работает неправильно, например, не может защитить их от простуд и инфекций. Полина мечтает, чтобы 1 сентября все они пошли в школу, а не лежали в больнице. И знает от мамы, что это можно сделать с помощью акции "Дети вместо цветов".

Идея акции проста: родителям, школьникам и студентам предлагают отказаться от дорогих цветов на 1 сентября и подарить учителю один букет от класса. А средства, которые могли бы быть потрачены на дорогие букеты, перечислить в Фонд "Подсолнух" на лекарства для детей с нарушениями иммунитета. Это не только отличная возможность помочь, но и возможность научить детей сочувствовать, сопереживать, совершать добрые поступки.

Шанс для Шамса. Футболисты помогают тяжелобольному ребенку
© Андрей Дегтярев
Шанс для Шамса. Футболисты помогают тяжелобольному ребенку

В прошлом году в акции в пользу фонда приняли участие 16 школ. Было собрано 687 637 рублей и оплачены лекарства для 13 детей из Ростовской, Омской, Самарской, Свердловской области, Чечни и Башкортостана.

О решении участвовать рассказывает мама Полины, Юлия Ванянц: "Когда 3 года назад нам поставили диагноз, у нас не нашлось даже небольшой суммы на лекарства — помог "Подсолнух". А в этом году Полине сняли инвалидность. Пришлось снова 3 месяца бороться, обжаловать решение тверских чиновников в Москве. Участие в акции для нас — это не только желание помочь финансово таким же семьям, как наша, но и желание рассказать о детях с нарушениями иммунитета, о проблемах их родителей, которые сталкиваются с "машиной Минздрав".

Помочь Полине и ее семье запустить бумеранг добра просто:
Первый шаг — рассказать об акции одноклассникам, одногруппникам, родителям или учителям, вдохновить их на участие.
Второй шаг — заручившись поддержкой, пройти электронную регистрацию, заполнив небольшую анкету.

Третий шаг — собрать классом или группой средства и перечислить их в фонд любым удобным способом. При этом обязательно указать в назначении платежа: название акции "Дети вместо цветов", а также номер школы и класс с буквой или название учебного учреждения.

По окончании акции каждый участник получит именной диплом класса или группы, в котором будут указаны сумма собранных средств, а также имя и фамилия ребенка, которому удалось помочь с их помощью! А перед началом акции участникам подарят красочный плакат, с которым можно будет сделать яркие фотографии 1 сентября и поделиться ими в соцсетях с хештегами акции #детивместоцветов #фондподсолнух.

У первых 100 участников из Москвы и Подмосковья будет больше бонусов! Им вручат электронные сертификаты, которые можно будет обменять на букет с подсолнухами в сети цветочных магазинов — партнера акции. Уточнить, как получить сертификаты, можно по электронной почте fond@fondpodsolnuh.ru или по телефону +7 (909) 649-88-86.

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Детские вопросы
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