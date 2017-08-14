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Детские вопросы

Храброе сердце. Восьмилетнюю Олю Кан спасет эндоваскулярная операция

10:0014.08.2017
(обновлено: 10:41 14.08.2017)
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© Сергей ВеличкинХраброе сердце. Восьмилетнюю Олю Кан спасет эндоваскулярная операцияХраброе сердце. Восьмилетнюю Олю Кан спасет эндоваскулярная операция
© Сергей Величкин

Оля из подмосковной Коломны легкая и воздушная, как пушинка. Кажется, что ветер подует — и она улетит. Чтобы Оля никуда не улетала, мама крепко-крепко держит ее за руку. У Оли врожденный порок сердца — целых два дефекта: открытый артериальный проток и отверстие в межпредсердной перегородке, которые мешают ей жить. Она часто болеет и быстро устает. Врачи настаивают на операции и рекомендуют сделать ее щадяще: не разрезая грудную клетку, закрыть дефекты специальными имплантами — окклюдерами. Саму операцию сделают бесплатно, но дорогие окклюдеры родители Оли должны купить сами. У них таких денег нет.

В своем классе Оля самая маленькая. Но не по возрасту, а по росту. Она почти ни с кем не играет и боится всего на свете.
Одноклассники ее не замечают. На переменках они вихрем проносятся мимо, а Оля вжимается от страха в угол и становится от этого еще меньше.

— Трусиха! — кричат ей ребята.

Им неинтересно с ней играть. Даже отнять карандаш или дернуть за косичку — и то не хочется. Потому что Оля никогда не даст сдачи и сама подарит все, что у нее есть. Такой она была всегда.

На родительском собрании учительница всегда хвалит Олю за хорошее поведение и ставит в пример. Но девочку это ничуть не радует.

— Зачем?— спрашивает она у мамы чуть ли не со слезами. — Меня же еще больше невзлюбят. Пусть лучше ругает.

Оля не любит качели, а на аттракционы даже смотреть не может — начинает кружиться голова.

— Может, ребята правы, и я трусиха?— спрашивает она маму. — А где же мне взять храбрости? Ее можно где-нибудь купить?

— Нужно спортом заниматься, — говорит Татьяна. — Спортсмены все сильные и смелые.

Оля решила заниматься плаванием, но после первого занятия сказала, что очень устала, и легла спать. А к вечеру у нее поднялась температура.

Болела Оля долго. О спорте пришлось забыть. И после болезни девочка долго ходила вялая и сонная. Даже после короткой прогулки приходила домой и жаловалась:

— Я устала, пойду полежу.

Мама приносила еду в кровать и долго уговаривала съесть хотя бы кусочек. Но аппетита не было.

© Сергей ВеличкинХраброе сердце. Восьмилетнюю Олю Кан спасет эндоваскулярная операция
© Сергей Величкин
Храброе сердце. Восьмилетнюю Олю Кан спасет эндоваскулярная операция

Когда родители подарили девочке маленькую черепашку Дусю, Оля была счастлива, кормила ее листьями салата и наблюдала, как она медленно и основательно пережевывает пищу. Тихая и смирная, как сама Оля.

— Как хорошо, что у нее есть панцирь, — гладила Оля свою любимицу. — Ее никто не может обидеть. Захочет — может спрятаться в своем домике. Вот бы и мне такой же.

А потом черепашка заболела и умерла. Больше Оля никого не просила. Несколько дней она совсем не ела и спала, накрывшись одеялом, как панцирем. Родители вызвали врача.

Участковый осмотрел Олю и выписал таблетки от простуды.

— Она еще маленькая, — успокаивал жену отец Оли, — у меня был порок сердца, и в детстве я часто болел, пока не сделали операцию.

Но районные врачи, которые регулярно лечили Олю от простуд и бронхитов, проблем с сердцем у девочки не находили. Татьяна решила показать дочку кардиологу в Областном клиническом кардиодиспансере в Твери, где они гостили у дедушки.

В апреле 2015 года после ультразвукового обследования Оле впервые поставили диагноз: врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки и открытый артериальный проток.

— У тебя два отверстия в сердце, — объяснил девочке кардиолог, — из-за этого нарушается вся система кровообращения и дыхания. Кислород плохо поступает к внутренним органам, головному мозгу, организм не может бороться с заболеваниями.

Всю дорогу до дома Оля шла молча, а потом вдруг сказала маме:

— Мне кажется, что вся моя сила и храбрость уходят через эти дырочки в сердце. Поэтому я всего боюсь. Давай их зашьем поскорее.

Врачи сказали, что дефекты могут закрыться самостоятельно, надо подождать, понаблюдать. Но время шло, отверстия не уменьшились даже на миллиметр, а лечение Оле так и не назначили.

— Мам, ну сколько можно бояться?— спросила девочка. — Я не хочу быть трусихой, я хочу, чтобы у меня было храброе сердце.

В марте мама привела Олю на консультацию в Московский областной научно-исследовательский клинический институт (МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского. Кардиолог сказал, что сердце Оли работает с перегрузкой, развивается сердечная недостаточность. Необходима срочная операция.

— Мне будут разрезать сердце, как папе?— спросила девочка.

— Нет, — ответил доктор, — мы закроем эти дырочки в сердце специальными "заплатками".

Операцию Оле должны провести бесплатно. Но "заплатки"-окклюдеры родители должны купить сами. Год назад Татьяну сократили, она ищет работу. А папа уехал на заработки в другой город, но зарплату ему платят нерегулярно. Собрать такую сумму они не в состоянии.

Светлана Иванова,
Московская область

Для спасения Оли Кан не хватает 466 041 руб.

Детский кардиохирург, ведущий научный сотрудник отделения кардиохирургии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Михаил Мартаков (Москва): "У Оли сложный врожденный порок сердца — отверстие в межпредсердной перегородке и открытый артериальный проток. Уже отмечено увеличение правого желудочка, сердце работает в усиленном режиме. Увеличенный объем крови проходит через сосуды легких, нарушая работу всей системы кровообращения и дыхания, а также вызывая развитие сердечной недостаточности. Операцию необходимо провести не откладывая. Мы закроем дефекты эндоваскулярно — с помощью двух окклюдеров. Это щадящая операция, после нее девочка быстро восстановится и будет нормально развиваться".

Стоимость окклюдеров 484 344 руб.
18 303 руб. собрали читатели rusfond.ru
Не хватает 466 041 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Оле Кан, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

Экспертная группа Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов в Российской Федерации. Создан в 1996 году как журналистский проект для помощи людям, которые оказались в отчаянном положении. Фонд регулярно публикует просьбы о помощи на страницах газеты "Коммерсантъ" и на сайте rusfond.ru, а также в 174 партнерских региональных СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом". Всего собрано свыше 10,145 миллиардов рублей. В 2017 году (на 14 августа) собрано 1 074 769 525 руб., помощь получил 1701 ребенок, протипировано 6102 потенциальных донора костного мозга для Национального регистра.

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