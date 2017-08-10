Турнир по мини-футболу "Пас добра" поможет детям с ДЦП

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В спортивном комплексе "Новая Лига" пройдет благотворительный кубок по мини-футболу "Пас Добра". Как сообщили в благотворительном фонде "Галчонок", турнир проводит Национальная мини-футбольная лига в поддержку фонда. Соревнования пройдут 12-13 августа.

Приобрести билеты на турнир можно по ссылке. Все вырученные средства будут перечислены на лечение подопечных фонда — детям с ДЦП и другими поражениями центральной нервной системы. В числе подопечных — дети отделения "Милосердие" — воспитанники дома-интерната "Центр содействия семейному воспитанию "Вера. Надежда. Любовь", которому фонд помогает в закупке расходных материалов и технических средств реабилитации. Собранные в рамках турнира средства будут направлены в дом-интернат "ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь".