Инклюзивный фестиваль "Галафест-2017" пройдет в саду "Эрмитаж"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В саду "Эрмитаж" 2 сентября состоится масштабный праздник для детей и взрослых — инклюзивный фестиваль "Галафест-2017", который уже четвертый год подряд организует благотворительный фонд "Галчонок", сообщили в фонде. Главная задача фестиваля — включить детей с особыми потребностями в жизнь нашего общества.

В этом году фестиваль будет проходить уже в четвертый раз и по традиции в нем примут участие попечители и друзья фонда: Юлия Пересильд, Юлия Снигирь, Тимур Родригез, Лиза Арзамасова и другие актеры театра и кино, музыканты и писатели, вместе с которыми все участники фестиваля будут играть, танцевать, мастерить поделки и общаться.

Завершением фестиваля станет яркий музыкальный концерт.

Идея фестиваля в этом году — цирк шапито. Всех гостей фестиваля в этот день ждет яркое и зрелищное шоу, лучшие фокусы и уникальные трюки в самых различных жанрах, интерактивные номера и активности наших постоянных партнеров с участием зрителей — каждый сможет погрузиться в потрясающую атмосферу счастья, любви и дружбы.

Организаторы фестиваля придумали и проводят его, чтобы через движение, творчество, игру и общение объединить самые разные семьи, познакомить их с детьми с особыми потребностями и их родителями, популяризировать идеи инклюзии как нормы современного общества.

Все деньги, вырученные за время проведения "Галафеста", пойдут на помощь подопечным фонда — детям с ДЦП и другими органическими поражениями центральной нервной системы.