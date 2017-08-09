Всемирно известный музыкант дал концерт для подопечных фонда "Настенька"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Всемирно известный виолончелист-виртуоз и член попечительского совета благотворительного фонда "Настенька" Борислав Струлев выступил в НИИ детской онкологии и гематологии "РОНЦ им. Н.Н.Блохина", сообщили в фонде. Борислав Струлев исполнил для гостей известные классические произведения, каждое из которых он предварял небольшой историей, чтобы собравшиеся в зале малыши могли легко представить себе сюжет.

Гастрольный график артиста расписан на несколько сезонов, однако музыкант всегда находит время, чтобы навестить подопечных фонда "Настенька". В этот раз, как и всегда, Борислав привез подарки и организовал специальный концерт-выставку, соавторами которой стали сами дети.

Проект Борислава Струлева называется ArtCelloLab — это синтез струнной музыки и изобразительного искусства, творческий эксперимент, в котором принимают участие как маститые, так и начинающие художники из разных стран мира. Благодаря их произведениям электровиолончель знаменитого музыканта на время его выступлений превращается в настоящую арт-галерею.

В этот раз картины для проекта были нарисованы подопечными фонда, которые проходят лечение в институте имени Блохина. Сразу несколько шедевров было создано под руководством художников-волонтеров, и все они, сменяя друг друга, появились в этот день на импровизированной сцене.

"Для меня это было очень значимое и волнительное выступление, — признался Борислав. — Я давал концерты в самых разных уголках земного шара для самой искушенной публики. Но играть перед тяжелобольными детьми — особая ответственность. Я очень признателен благотворительному фонду "Настенька" за такую возможность и, конечно, ребятам за участие в этом маленьком творческом эксперименте. Обещаю, что их произведения вскоре увидит весь мир!"