Истории любви и счастья: семейные конкурсы стартовали по всей России

Два конкурса для детей и родителей стартовали в июле 2017 года - конкурс детского рисунка «Мир на ладони» и фотоконкурс «Вернись в роддом».

Два конкурса для детей и родителей стартовали в июле 2017 года - конкурс детского рисунка «Мир на ладони» и фотоконкурс «Вернись в роддом».

Два конкурса для детей и родителей стартовали в июле — конкурс детского рисунка "Мир на ладони" и фотоконкурс "Вернись в роддом". Как сообщили инициаторы — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — главной идеей обоих соревнований стал призыв любить и беречь самое дорогое – семью и подарить ребенку счастливое детство без унижений и обид.

Работы принимаются и оцениваются до 15 сентября 2017 года.

В соревновании "Мир на ладони" возраст участников не ограничен, а помощь родителей только приветствуется. Участникам предлагается создать рисунок на листе бумаги или в компьютерной программе графического дизайна. Основой рисунка должны быть отпечатки ладоней ребенка и всех членов семьи. Рисовать можно что угодно и как угодно, но особенно приветствуются работы о семье и семейных традициях.

Конкурс уже поддержали Яна Чурикова, Илья Резник, Юлия Барановская и Александр Олешко, которые вошли в состав жюри конкурса, чтобы оценить работы участников. Результаты будут опубликованы 15 сентября 2017 года на сайте konkurs-deti.ru, а победители получат ценные призы и дипломы.

Конкурс "Вернись в роддом" проходит в социальных сетях. Всем, кто хочет участвовать, предлагается разместить художественное фото любого жанра с хэштегом #яродитель и #вернисьвроддом. Фотография должна быть связана с первыми днями жизни ребенка или новой ролью материнства и/или отцовства (фото первой встречи с малышом, фото с выписки из роддома или фото с повзрослевшим ребенком на фоне роддома, в котором он появился на свет).

Победитель будет выбран по количеству лайков. Результаты будут опубликованы на сайте konkurs-roditeli.ru, победители также получат ценные призы и дипломы.

Организаторы напоминают, что приняв участие в конкурсе, папы и мамы смогут присоединиться к движению "Россия – без жестокости к детям" и узнать о возможностях популярного портала "Я — родитель", который объединяет ответственных родителей, понимающих: воспитание ребенка – это всегда диалог, построенный на взаимном доверии и уважении.