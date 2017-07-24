Подопечные фонда "Арифметика добра" стали медалистами

Образовательная программа "Шанс" фонда "Арифметика добра" помогла подопечным фонда сдать выпускные экзамены. Как сообщили в фонде, по итогам года у ребят две золотые и одна серебряная медали, из 309 человек трое — отличники и 58 — хорошисты.

Выпускник Первоуральского детского дома (Свердловская область) Арнольд М., окончивший школу с золотой медалью, планирует поступить в Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию имени С.М.Кирова и стать геронтологом. Золотая медаль также у Ольги К. из Северодвинского детского дома (Архангельская область). Серебряная медалистка Евгения В. — воспитанница Спицынского детского дома (Кировская область).

"Дети в детских домах часто слабо мотивированы к учебе, не чувствуют одобрения и поддержки, рядом с ними нет значимого взрослого. Итог — слабые знания по школьным предметам и отсутствие перспективы, — поясняет Юлия Иванычева, руководитель программы "Шанс" фонда "Арифметика добра". — В рамках программы "Шанс" с детьми занимаются опытные педагоги, кроме того, дети участвуют в мотивационных тренингах, работают с психологами. "Шанс" — дистанционная программа, старшеклассники занимаются по специально разработанной онлайн-программе на компьютере, благодаря чему стало возможным подключить даже очень удаленные населенные пункты. В результате дети повышают свою мотивацию, у них появляется интерес к учебе и своему будущему, улучшаются оценки, ребята нацеливаются на выбранные профессии, тщательно готовятся к экзаменам".

Финальным аккордом программы "Шанс" традиционно станет летняя тренинговая программа — образовательный кампус, который пройдет в августе. Дети приедут в кампус со всей России и смогут проработать навыки и знания перед выходом в самостоятельную взрослую жизнь.