Новый вид социальной пенсии установлен для сирот

С 1 января 2018 года устанавливается новый вид государственного пенсионного обеспечения — социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Соответствующий закон был подписан 18 июля 2017 года, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Социальная пенсия будет выплачиваться таким детям до 18 лет, а также старше этого возраста, если они обучаются по очной форме, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 23 лет.

К числу получателей такой пенсии относятся дети, государственная регистрация рождения которых произведена на основании поданного органом внутренних дел, органом опеки и попечительства, медицинской или воспитательной организацией, организацией социального обслуживания заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка или о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой проходили роды или в которую обратилась мать после родов.

В случае усыновления ребенка, оба родителя которого неизвестны, выплата такой пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующее лицо было усыновлено.