"Арифметика добра" откроет тренинг-кампус для детей из детских домов

Более 160 воспитанников детских домов из 18 регионов России примут участие в летнем образовательном кампусе благотворительного фонда "Арифметика добра". Об этом сообщили в фонде. Тренинг-кампус — завершающая часть ежегодной образовательной программы "Шанс", в рамках которой старшеклассники, живущие в детских учреждениях, готовятся не только к будущим экзаменам, но и к будущей взрослой жизни. Кампус примет подопечных фонда в августе на территории подмосковного лагеря "Бауманец".

"Выпускники детских домов, покидая учреждения, сталкиваются с реалиями взрослой жизни. Как делать выбор, что такое нести ответственность, как поставить перед собой цель и достичь ее, как подать себя, как бороться со стрессами, наконец, как решать самые разные бытовые задачи — такие знания нужно давать детям, выходящим в новый мир, — замечает Юлия Иванычева, руководитель программы "Шанс" фонда "Арифметика добра". — И задача "Шанса" — не только помочь ребятам подтянуть учебу и подготовиться к экзаменам, но и научить их расставлять жизненные приоритеты, мотивировать их на саморазвитие, развить уверенность в своих силах. И система поддерживающих мероприятий для социализации воспитанников интернатных учреждений должна работать круглогодично. Такая масштабная летняя образовательная и социализирующая программа для детей-сирот — ноу-хау фонда".

На этот раз образовательный кампус фонда получил название "Мир будущего". Суть в том, что исследовательский центр "Мир будущего" получает секретное задание вывести человечество на новую ступень развития. Во главу угла поставлено развитие социально значимых качеств личности, всего того, что так необходимо для жизнестойкости детей — участников программы "Шанс".

Разделившись на команды, дети будут соревноваться в рамках пяти "лабораторий": развитие интеллекта, физическое развитие, искусство и творчество, ораторское искусство и дипломатия, финансовая грамотность. Ежедневно отряды будут менять "лабораторию" — так каждый сможет проявить себя в разных сферах.