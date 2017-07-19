Акция "Лучший воспитатель – доброта" стартует 22 июля

22 июля 2017 в российских городах начнется акция "Лучший воспитатель — доброта", участниками которой станут тысячи семей. Как сообщили в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, акции пройдут в Брянске, Екатеринбурге, Иваново, Перми, Кирове, Ярославле, Оренбурге, Ставрополе, Сочи, Иркутске, Самаре и Воронеже.

Благодаря партнеру проекта — Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк) — акции пройдут в цирках. В фойе будут устроены выставки с интерактивными инсталляциями, а также фотозоны, иллюстрирующие, как животные-родители воспитывают детенышей: птица учит птенца летать — как образец терпения, медведица помогает медвежонку подняться на дерево — как отражение поддержки и веры в силы ребенка. Эти и другие сцены призывают взрослых задуматься о воспитании ребенка, проанализировать свои отношения с детьми.

При переходе от одного макета к другому аниматоры предложат родителям найти правильные ответы на вопросы о том, как нужно вести себя с ребенком в разных ситуациях — когда малыш шалит, когда не слушается, когда дети дерутся и других. У каждой инсталляции участники будут голосовать жетонами, и в финале ведущий объявит, какой из вариантов оказался самым популярным.

Также родители смогут сами поучаствовать в некоторых упражнениях, демонстрирующих, что необходимо ребенку: поддержка, забота, умеренный контроль. К примеру, в инсталляции "Контроль давления" взрослым предложат просунуть воздушный шар в кольцо такого же диаметра. Оказывается, эту простую на первый взгляд задачу можно выполнить, только проявив терпение и аккуратность. Все инсталляции будут сопровождаться рассказами о важнейших принципах детско-родительских отношений и диалоговых методах воспитания.

Организаторы надеются, что главным результатом участия станет возможность для родителей иначе взглянуть на свои отношения с детьми и осознать, что в общении с ними нет ничего важнее гуманности и отсутствия жестокости.

Взрослые также смогут узнать о возможностях портала для ответственных родителей "Я — родитель" и присоединиться к движению "Россия без жестокости к детям".