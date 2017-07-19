"Капитан Доверие" победил Тревогу, Злобу и Одиночество

На днях в Волгограде завершилась масштабная акция "Капитан Доверие", которую проводил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как сообщают организаторы, несколько тысяч человек приняли участие в увлекательном интерактивном представлении с Капитаном и пиратами, получили памятные сувениры, а главное, запомнили номер детского телефона доверия (8 (800) 200-01-22), по которому их сигнал SOS всегда будет услышан.

Целью акции стала популяризация детского телефона доверия (8 (800) 200-01-22) как службы экстренной психологической помощи детям, подросткам и их родителям. Отчалив из Казани 7 июля, корабль, брендированный логотипами и флагами детского телефона доверия, прошел через Ульяновск, Тольятти, Самару, Сызрань, Балаково, Саратов, Камышин и завершил путешествие 16 июля в Волгограде.

Акция "Капитан Доверие" стала увлекательным представлением, в котором Капитан Доверие, как настоящий супергерой, победил пиратов Тревогу, Злобу и Одиночество, превратив их в Заботу, Дружбу и Радость. Актеры с легкостью вовлекали в действие участников акции, которые с интересом выполняли задания на взаимопонимание и сплочение, принимали участие в конкурсе пантомим между взрослыми и детьми "Пойми меня", в танце, основанном на семафорной азбуке, в исполнении песни-караоке вместе с Капитаном и запоминании с помощью азбуки Морзе цифр номера телефона доверия.

В финале представления участники долго не расходились, стремясь подойти к Капитану Доверие и сфотографироваться с ним. Участники акции поверили, что добрым словом, объятием и вниманием можно помочь близкому избавиться от негативных переживаний, а если этого окажется недостаточно, помощь находится на расстоянии звонка.

В Сызрани к девчонкам, мальчишкам, их мамам и папам приехал особый гость — актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Андрей Леонов. Его появление на сцене в роли хранителя сундука Доверия вызвало всплеск радости у собравшихся. Он проводил пятерых участников, которые лидировали в конкурсах, на корабль Капитана, чтобы найти заветные сокровища — подарки и спасательный круг, символ экстренной помощи. "Даже в юном возрасте переживания у детей могут быть самыми серьезными, и хорошо, что у них есть возможность свободно, без посторонних поговорить с мудрым, квалифицированным психологом о самых важных вещах, например о конфликте с одноклассниками или учителями, предательстве друга, волнении перед экзаменами, страхе одиночества и многом другом. Я рад, что у наших детей есть такая возможность", — сказал актер.

Во время каждого спектакля на сцену приглашались психологи, чтобы ответить на самые важные вопросы, волнующие зрителей, и рассказать больше о службе детского телефона доверия (8 (800) 200-01-22). Они поясняли, что обратиться за помощью могут не только дети и их родители, но и бабушки, дедушки, воспитатели и педагоги, которые тоже участвуют в воспитании ребенка. При этом всегда соблюдаются принципы анонимности (номер не определяется, а разговор не записывается), бесплатности (звонок бесплатный с любого телефона) и доступности. По всей России к единому номеру 8 (800) 200-01-22 подключены 229 служб, которые в 66 регионах работают в круглосуточном режиме.

В Волгограде, в детском лагере "Орленок", в спектакле принял участие актер театра и кино Александр Касаткин. Его появление вызвало бурю эмоций у детей и подростков, которые наперебой стремились сфотографироваться с артистом и взять автограф. "У меня было счастливое детство и неразрешимых проблем передо мной не стояло, но я знаю людей из своего окружения, которым бы помощь стороннего, непредвзятого человека, а тем более психолога, могла бы очень помочь. Поэтому в случае необходимости, не стесняйтесь и не бойтесь — звоните 8 (800) 200-01-22, и вам обязательно помогут", — поделился он с ребятами.

О чем переживают дети, какие невысказанные страхи они в себе носят? Во время флешмоба в стиле граффити, которым сопровождалась акция в Самаре, Сызрани, Саратове, Камышине и Волгограде, участники смогли выплеснуть свои эмоции на многометровой стене, специально созданной для этой инсталляции. Кто-то писал о боязни темноты и пауков, а кто-то — о страхе одиночества, предательстве и потере близких.

Когда вся поверхность была покрыта пестрыми надписями, модераторы акции предложили убрать часть, оторвав клейкие ленты и метафорически как бы уничтожив свои страхи и негативные эмоции, — и зрители увидели номер 8 (800) 200-01-22. Он остался на главных площадках городов акции как напоминание о том, что психологи детского телефона доверия всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто испытывает сильный стресс, напуган или не знает, как быть в трудной жизненной ситуации.

Яркие городские мероприятия вызвали большую активность и в интернете: на протяжении десяти дней в социальных сетях пользователи выкладывали фотографии с акций "Капитан Доверие", которые проходили в волжских городах. Организаторы решили наградить одного из авторов снимков, выбрав призера с помощью генератора случайных чисел. Победившую жительницу Казани поздравили прямо со сцены в финальном городе — Волгограде.

"Акция "Капитан Доверие" — это новый формат, который призван привлечь внимание юной аудитории, ведь 60% звонков поступает именно от детей и подростков. Девять городов с большим энтузиазмом приняли корабль Капитана и получили массу приятных воспоминаний. Мы надеемся, что детский телефон доверия вам не пригодится, но помните, что если случится беда, наши линии всегда открыты и доступны по детскому телефону доверия с единым номером 8 (800) 200-01-22", — прокомментировала прошедшую акцию заместитель председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Елена Куприянова.

Перемещаясь из города в город, сундук Доверия наполнялся записками с анонимными вопросами, адресованными психологам детского телефона доверия. Многим людям страшно сделать первый звонок и начать разговор с человеком, которого они не знают, поэтому такой шаг — спросить в письме и получить ответ на сайте telefon-doveria.ru — может смягчить тревожность перед первым звонком, и человек, без сомнения, наберет номер 8 (800) 200-01-22.