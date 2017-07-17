На благотворительный аукцион "Соцбыт" можно выставить собственный лот

В Музее советских игровых автоматов стартовал сбор лотов для благотворительного аукциона "Соцсбыт". Как сообщили в благотворительном фонде "Волонтеры в помощь детям-сиротам", половина вырученных с каждого лота средств будет направлена в фонд на поддержку проекта "Близкие люди", а вторая достанется владельцу лота. На аукцион можно выставить красивые вещи для украшения интерьера, произведенные во времена СССР.

"Соцсбыт" пройдет в конце сентября, но заявку на участие в аукционе можно подать уже сейчас. Чтобы выставить лот на продажу, нужно отправить краткое описание товара и его фото на адрес auction@15kop.ru.

Как сообщили в фонде, лоты пройдут предварительный отбор, чтобы была представлена максимально интересная коллекция вещей. На аукционе действуют три минимальные ставки: 100, 300 и 500 рублей. Эта ставка определяется заранее, и о ней уведомляется владелец лота.

Максим Пинигин, основатель Музея советских игровых автоматов: "Этот аукцион, с одной стороны, призван популяризовать советский предметный дизайн, который в последние годы становится все более и более востребованным. В московском музее, например, у нас есть педальный "Москвич", миксер "Воронеж", радиолы и магнитофоны. Сейчас такие вещи уже не выпускают. Но главная цель акции "Соцсбыт" — это привлечение внимания к работе фонда и к тем социальным проблемам, которые фонд решает".

Елена Альшанская, президент фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам": "Здорово, что наши друзья, Музей советских игровых автоматов, придумав такой аукцион, придали ему и социальное значение. У каждого из нас дома или на даче сохранились замечательные артефакты прошлого — теперь есть повод вдохнуть в них новую жизнь. Проект "Близкие люди" помогает семьям, принявшим на воспитание детей с особенностями развития, со сложными или редкими заболеваниями. В проекте сейчас более 90 семей. Так складывается, что в детских домах много прекрасных детей с тяжелыми заболеваниями. Кровные родители отказались от них сразу после рождения, потому что испугались их тяжелого диагноза. Для того чтобы приемные родители не боялись брать таких детей в семьи и для того чтобы им было легче их растить, лечить и реабилитировать, мы создали проект "Близкие люди".

В питерском филиале аналогичная акция прошла в марте 2017 года, а вырученные на аукционе деньги были направлены в пользу организации "Ночлежка", помогающей бездомным. С молотка в Северной столице ушли оригинальные металлические барельефы, фотоаппараты "Смена", набор позолоченных кофейных ложек и хрустальное блюдо, зонтик 1960-х годов для настоящих франтов, раритетные пластинки.