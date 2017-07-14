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Детские вопросы

Надежда на чудо. Сереже Лазуткину необходима операция

10:0014.07.2017
(обновлено: 10:01 14.07.2017)
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© РИА Новости / Вера КостамоНадежда на чудо. Сереже Лазуткину необходима операцияНадежда на чудо. Сереже Лазуткину необходима операция
© РИА Новости / Вера Костамо

Тринадцатилетний Сережа Лазуткин живет в поселке Октябрьском, в 25 километрах от Ульяновска. У Сережи тяжелая форма эпилепсии: синдром Леннокса — Гасто. Мальчик страдает от частых судорожных приступов, нередко заканчивающихся глубокими обмороками. Состояние Сережи остается тяжелым, но появилась надежда на то, что остановить прогрессирование недуга поможет операция на головном мозге. Вот только оплатить дорогую операцию родители Сережи не в силах.

Ольга и Евгений Лазуткины давно мечтали о сыне. УЗИ показало, что будет мальчик, и будущие родители поверили, что их мечты сбылись. Но когда Ольга была на пятом месяце беременности, случилась беда: она попала в страшную аварию, получила компрессионный перелом позвоночника. Беременность удалось сохранить, но сын родился недоношенным, перенес кислородное голодание.

— Сережу врачи буквально спасли, он лежал в реанимации на искусственной вентиляции легких, потом его перевели в отделение патологии новорожденных, — вспоминает Ольга. — Врачи поставили диагноз "ишемическое поражение центральной нервной системы", направили сына на лечение в московскую клинику. Там у него и случился первый эпилептический приступ.

© РИА Новости / Вера КостамоК семи годам Сережа совсем перестал говорить и ходить, сам не может одеться, раздеться
© РИА Новости / Вера Костамо
К семи годам Сережа совсем перестал говорить и ходить, сам не может одеться, раздеться

В больнице мальчику подобрали лекарства — и приступы удалось на время купировать. Но вскоре они возобновились. Сережу снова экстренно госпитализировали — на этот раз в ульяновскую детскую больницу.

— До семи лет сын почти постоянно находился в больницах — то в Москве, то в Ульяновске, — говорит Ольга. — Был период — недолгий, — когда Сереже стало лучше, он начал развиваться: к двум годам произнес первые слоги, в два с половиной начал ходить.

Но затем приступы возобновились, и после этого Сережа постепенно утрачивал все приобретенные навыки. К семи годам совсем перестал говорить и ходить, сам не может одеться, раздеться.

— В семь лет он как-то попытался сделать несколько шагов, не удержался и упал, расшиб подбородок. Я подбежала поднимать его, а у сына в глазах такая боль и мольба о помощи… — с горечью вспоминает Ольга. — Мое сердце просто разрывалось от отчаяния и беспомощности.

© РИА Новости / Вера КостамоДо семи лет Сережа почти постоянно находился в больницах — то в Москве, то в Ульяновске
© РИА Новости / Вера Костамо
До семи лет Сережа почти постоянно находился в больницах — то в Москве, то в Ульяновске

Со временем врачи убедились, что медикаментозная терапия бессильна. Старые препараты не действовали, а новые только вызывали сильные побочные эффекты: мальчик перестал спать, постоянно кричал. Но нынешней весной появилась надежда на исцеление.

— Сереже провели тщательное обследование в московской клинике и рекомендовали операцию на головном мозге, — рассказывает Ольга. — Нам сказали, что операция поможет значительно уменьшить количество приступов или даже полностью их устранить. Проведет операцию известный нейрохирург, доктор медицинских наук Юрий Вадимович Кушель на базе Воронежской областной клинической больницы (ВОДКБ) №2. Но лечение будет платным, поскольку мы из другого региона. Заплатить мы не в состоянии: муж работает водителем, я — бухгалтером (спасибо бабушкам, что успевают подменить меня и посидеть с Сережей), наши доходы более чем скромные.

Для спасения Сережи Лазуткина не хватает 476 019 руб.

Нейрохирург ВОДКБ №2 Сергей Щербов (Воронеж): "У Сережи тяжелая форма эпилепсии, мальчик страдает от ежедневных и многократных эпилептических приступов разной интенсивности. Как показала практика, медикаментозная терапия в данном случае неэффективна. Сереже необходима операция на правом полушарии головного мозга по локализации пораженного очага. Мы надеемся, что в результате хирургического вмешательства удастся либо полностью избавить мальчика от приступов, либо значительно снизить их частоту".

Цена операции 476 019 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Сереже Лазуткину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

Экспертная группа Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов в Российской Федерации. Создан в 1996 году как журналистский проект для помощи людям, которые оказались в отчаянном положении. Фонд регулярно публикует просьбы о помощи на страницах газеты "Коммерсантъ" и на сайте rusfond.ru, а также в 174 партнерских региональных СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом". Всего собрано свыше 9, 983 млрд руб. В 2017 году (на 10 июля) собрано 912 507 335 руб., помощь получили 1223 ребенка, протипировано 5012 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра.

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