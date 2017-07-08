Урок истории для российских школьников прошел на острове Святой Анастасии

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. По приглашению мэрии Бургаса и при поддержке медиа холдинга "Стандарт" в рамках программы "Чудеса Болгарии" для российских школьников был проведен необычный урок истории.

Дети, отдыхающие в лагере "Хелиос" около города Приморско, посетили остров Святой Анастасии. Школьники познакомились с уникальной историей этого культурно-исторического памятника, одного из лидеров проекта "Чудеса Болгарии", а также встретились с археологом Николаем Овчаровым. "Мэрия Бургаса реализует множество культурных и образовательных проектов в рамках развития отношений между Россией и Болгарией", – отметила заместитель мэра городской общины Бургаса Иорданка Ананьева.

Принимая юных гостей из разных регионов России, власти Бургаса стремятся формировать условия для развития детского туризма. "Поэтому столь важны для нас подобные кросс-культурные проекты", – подчеркнула она.

В рамках экскурсии по культурным объектам острова профессор археологии Николай Овчаров провел специальный мастер-класс по истории. "Уроки, которые мы извлекаем из прошлого, помогают нам создавать будущее", – сказал он РИА Новости.

Находки археологов должны становится общим достоянием, добавил он, подчеркнув особую воспитательную роль подобных "классов под открытым небом" для молодежи.

Впервые по приглашению мэрии Бургаса урок истории для российских учеников прошел на одном из красивейших островов Черного моря – острове Святой Анастасии. Он был организован в рамках празднования 140-летия окончания Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и освобождения Болгарии от османского ига (будет отмечаться 3 марта 2018 года).