Жизнь замечательных людей: истории волонтеров в благотворительных фондах

Редакция "Социального навигатора" попросила партнеров — благотворительные организации и фонды — рассказать самые запоминающиеся истории из жизни волонтеров.

Волонтерство соединяет сердца

"Душевный Ваzar" — масштабная благотворительная ярмарка в России, которая проходит с 2010 года в Москве перед новогодними праздниками. На ярмарке традиционно проводятся мастер-классы, благотворительные забеги и марафоны, конкурсы и другие развлечения, сопровождающиеся музыкой и хорошим настроением. На ярмарке можно купить различные сувениры и дизайнерские вещи.

В 2014 году в разгар "Душевного Bazar'а" на главной сцене произошла помолвка двух волонтеров, которые познакомились во время подготовки к мероприятию. За время совместной работы молодые люди настолько сблизилась и прониклись общими душевными интересами, что решили узаконить свои отношения во время благотворительной ярмарки прямо на сцене.

Другая любовная история началась в стенах школы приемных родителей при поддержке фонда "Арифметика добра".

Желание помочь окружающим привело Дашу в благотворительный фонд "Арифметика добра", где она встретила свою любовь. Она была активным участником клуба волонтеров в Москве, помогала организовывать мероприятия, конкурсы, участвовала в судьбах детей-сирот.

Там же, в клубе волонтеров, Даша познакомилась со своим будущим мужем. Вместе они пришли в школу приемных родителей, а впоследствии усыновили ребенка.

Принимая активное участие в различных мероприятиях фонда, Даша стала работать в "Арифметике добра". Но при этом она до сих пор является волонтером, помогает воспитанникам региональных детских домов, организует мастер-классы и другие интересные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Уткин На ярмарке "Душевный Ваzar" традиционно проводятся мастер-классы, благотворительные забеги и марафоны, конкурсы и другие развлечения, сопровождающиеся музыкой и хорошим настроением © РИА Новости / Александр Уткин На ярмарке "Душевный Ваzar" традиционно проводятся мастер-классы, благотворительные забеги и марафоны, конкурсы и другие развлечения, сопровождающиеся музыкой и хорошим настроением

Тренинг мечты

Помимо добровольцев благотворительным организациям и фондам помогают и интеллектуальные волонтеры — эксперты, занимающиеся консультированием, обучением и развитием участников программы на безвозмездных, благотворительных началах.

Организаторы "Душевного Bazar'а" рассказывают о том, что интеллектуальные волонтеры после каждого проведенного тренинга и мастер-класса делятся впечатлениями, и практически каждый говорит о том, что прошедшее занятие было тренингом мечты, так что с новыми знаниями и навыками уходят не только "ученики", но и "учителя".

Творить добро — чувствовать себя нужным

Благотворительный фонд "География добра" оказывает помощь сиротам, малоимущим, тяжело больным, людям с физическими ограничениями и материальными трудностями.

Так, на вопросы "Социального навигатора" об интересных историях благотворительный фонд "География добра" поделился рассказом о том, как женщины-заключенные шьют одежду и игрушки для детей-сирот.

В тюрьмах находится довольно много людей, обладающих разнообразными полезными навыками и профессиональными умениями. Среди них есть мастера, люди с несколькими высшими образованиями и просто люди с золотыми руками.

У многих из них возникло желание добровольно и безвозмездно помогать, помогать именно тем, кто больше всех в этом нуждается, — детям, оставшимся без родителей. В апреле 2017 года сотрудники фонда "География добра" посетили кружок прикладного творчества в одной из колоний.

Работы заключенных поразили воображение — одежду, игрушки и сценические костюмы там шьют не для того, чтобы скоротать время, а для того, чтобы отправить подарки детям в детские дома.

Женщины, собирая посылки в детский дом, каждый раз вкладывают в них частичку своей нерастраченной нежности, чтобы передать ее малышам, которые в этом так нуждаются.

Обратная связь: письма и фотографии с искренними улыбками и восторгом детей очень трогают каждую осужденную и вызывают улыбку. Многие женщины не выдерживают и плачут, когда читают письма от детей-сирот. Помогая пусть и незнакомым детям, женщины чувствуют себя нужными и не такими одинокими.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Помимо добровольцев фондам помогают и интеллектуальные волонтеры — эксперты, занимающиеся обучением и развитием участников программы благотворительных началах © РИА Новости / Виталий Белоусов Помимо добровольцев фондам помогают и интеллектуальные волонтеры — эксперты, занимающиеся обучением и развитием участников программы благотворительных началах

Волонтерство как путь к мечте

Для раскрытия собственных возможностей и талантов людям зачастую требуются новые знакомства, разностороннее общение, увлеченность каким-либо делом и положительные намерения, которые станут вектором на пути к мечте.

Фонд "Арифметика добра" помогает детям-сиротам в обучении и развитии, в адаптации к окружающему миру, проводит уроки и консультации для приемных родителей. Сотрудники фонда рассказали, как изменилась жизнь людей, которые стали волонтерами.

Максим давно мечтал стать психологом, но неуверенность в себе мешала ему достигнуть этой цели. Он окончил школу социальных волонтеров в фонде "Арифметика добра" и стал не только наставником одного трудного подростка — воспитанника детского дома, но и его другом. Благодаря огромному желанию помогать детям и принимать участие в их судьбе у Максима сложились прекрасные отношения с ребятами.

Параллельно с волонтерской деятельностью Максим осуществил свою давнюю мечту — получил психологическое образование. Теперь он точно знает, как нужно работать с детьми.

© Юлия Маклакова Фонд "Арифметика добра" помогает детям-сиротам в обучении и развитии, в адаптации к окружающему миру, проводит уроки и консультации для приемных родителей © Юлия Маклакова Фонд "Арифметика добра" помогает детям-сиротам в обучении и развитии, в адаптации к окружающему миру, проводит уроки и консультации для приемных родителей

Знают свое дело и не только

Всероссийское общество инвалидов рассказывает, как на одном из мероприятий волонтеры помогали инвалиду на коляске. Когда они укладывали коляску, то не заметили, как отстегнутое колесо укатилось и попало под машину, сдававшую задним ходом. Колесо, конечно, сломалось. Но эти же волонтеры помогли добраться до техцентра, где коляску отремонтировали, и все закончилось успешно.

Кристина Артамонова из крупнейшей международной корпорации "Хенкель" стала волонтером фонда "Измени одну жизнь". Работая в транснациональной корпорации, она выступила послом благотворительного фонда и организовала совместный проект по съемкам видеоанкет детей-сирот.

Непростые волонтеры

НП "Е.В.А." — организация активистов и специалистов, оказывающих помощь женщинам с ВИЧ, гепатитами, туберкулезом.

Организация делится насущными проблемами — не всегда удается найти средства на продолжение работы равных консультантов, и равные консультируют на добровольных началах.

Равные консультанты по ВИЧ (люди, живущие с ВИЧ и прошедшие специальную подготовку, чтобы консультировать по вопросам этого заболевания) не всегда были сотрудниками "Е.В.А.". Изначально равным консультированием и другой помощью людям, живущим с ВИЧ, занимались волонтеры.

Сегодня в ряды волонтеров вступают и люди, которые живут с ВИЧ-инфекцией. Они как никто знают, как помочь людям, оказавшимся в аналогичной ситуации. Зная тонкости вирусных заболеваний, равные консультанты, вступая в ряды добровольцев, помогают людям бороться с болезнью и дают ценные советы, основанные на личном опыте.

© Юлия Маклакова Для раскрытия собственных возможностей и талантов людям зачастую требуются новые знакомства, разностороннее общение, увлеченность каким-либо делом и положительные намерения, которые станут вектором на пути к мечте © Юлия Маклакова Для раскрытия собственных возможностей и талантов людям зачастую требуются новые знакомства, разностороннее общение, увлеченность каким-либо делом и положительные намерения, которые станут вектором на пути к мечте

Достучаться до властей, или История одного героя

Сотрудники МОО "Вместе против гепатита" также поделились своей уникальной историей.

Сергей Шевчик — президент сургутской общественной организации "Авиационный спортивно-технический клуб "Полет", объединяющей любителей самолетов, полетов и всего, что с этим связано, рассказал, как в ходе долгой борьбы с поликлиниками, местными органами управления и властями ХМАО ему удалось добиться бесплатного тестирования населения на гепатиты. Тестирование проводилось на территории города Сургута в течение четырех месяцев.

Сергей решил проверить свое здоровье и нашел в интернете сайт общественной организации "Вместе против гепатита", приехал в Москву и встретился с ее исполнительным директором Никитой Коваленко. Тогда он узнал, что ХМАО — почти чемпион по зараженности населения вирусом гепатита C. После этого он решил бороться с вирусом кардинальным образом.

В исследовании приняли участие 23 936 человек. На гепатит В протестирован 7971 человек, выявлено 1,3% положительных результатов. На гепатит С анализ сдали 7969 человек, 4,6% результатов оказались положительными. Тест на ВИЧ сдали 7996 человек, выявлено 0,4% первично положительных результатов.

Получив эти цифры, правительство Югры приняло решение внести изменения в государственную программу развития здравоохранения ХМАО — Югры, предусмотрев около 10 миллионов рублей на бесплатное тестирование населения нескольких крупных городов региона на вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекцию.

Сергей Шевчик планирует и дальше помогать властям бороться с гепатитом. Летом 2017 он планирует посетить труднодоступные населенные пункты ХМАО на гидросамолете и распространять информационные листовки о гепатитах, рассказать, где можно сдать тест и какую помощь получить, если живешь с хроническим вирусным гепатитом.

Материал подготовила Анна Ройтман