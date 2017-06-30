США
30.0630 июня16:35МСК
USD59.39+0.30
EUR67.81+0.31
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Детские вопросы

Жизнь замечательных людей: истории волонтеров в благотворительных фондах

16:2530.06.2017
(обновлено: 16:28 30.06.2017)
0150
© РИА Новости / Кирилл БрагаЖизнь замечательных людей: истории волонтеров в благотворительных фондахЖизнь замечательных людей: истории волонтеров в благотворительных фондах
© РИА Новости / Кирилл Брага

Редакция "Социального навигатора" попросила партнеров — благотворительные организации и фонды — рассказать самые запоминающиеся истории из жизни волонтеров.

Волонтерство соединяет сердца

"Душевный Ваzar" — масштабная благотворительная ярмарка в России, которая проходит с 2010 года в Москве перед новогодними праздниками. На ярмарке традиционно проводятся мастер-классы, благотворительные забеги и марафоны, конкурсы и другие развлечения, сопровождающиеся музыкой и хорошим настроением. На ярмарке можно купить различные сувениры и дизайнерские вещи.

В 2014 году в разгар "Душевного Bazar'а" на главной сцене произошла помолвка двух волонтеров, которые познакомились во время подготовки к мероприятию. За время совместной работы молодые люди настолько сблизилась и прониклись общими душевными интересами, что решили узаконить свои отношения во время благотворительной ярмарки прямо на сцене.

Другая любовная история началась в стенах школы приемных родителей при поддержке фонда "Арифметика добра".

Желание помочь окружающим привело Дашу в благотворительный фонд "Арифметика добра", где она встретила свою любовь. Она была активным участником клуба волонтеров в Москве, помогала организовывать мероприятия, конкурсы, участвовала в судьбах детей-сирот.

Там же, в клубе волонтеров, Даша познакомилась со своим будущим мужем. Вместе они пришли в школу приемных родителей, а впоследствии усыновили ребенка.

Принимая активное участие в различных мероприятиях фонда, Даша стала работать в "Арифметике добра". Но при этом она до сих пор является волонтером, помогает воспитанникам региональных детских домов, организует мастер-классы и другие интересные мероприятия.

© РИА Новости / Александр УткинНа ярмарке "Душевный Ваzar" традиционно проводятся мастер-классы, благотворительные забеги и марафоны, конкурсы и другие развлечения, сопровождающиеся музыкой и хорошим настроением
© РИА Новости / Александр Уткин
На ярмарке "Душевный Ваzar" традиционно проводятся мастер-классы, благотворительные забеги и марафоны, конкурсы и другие развлечения, сопровождающиеся музыкой и хорошим настроением

Тренинг мечты

Помимо добровольцев благотворительным организациям и фондам помогают и интеллектуальные волонтеры — эксперты, занимающиеся консультированием, обучением и развитием участников программы на безвозмездных, благотворительных началах.

Организаторы "Душевного Bazar'а" рассказывают о том, что интеллектуальные волонтеры после каждого проведенного тренинга и мастер-класса делятся впечатлениями, и практически каждый говорит о том, что прошедшее занятие было тренингом мечты, так что с новыми знаниями и навыками уходят не только "ученики", но и "учителя".

Творить добро — чувствовать себя нужным

Благотворительный фонд "География добра" оказывает помощь сиротам, малоимущим, тяжело больным, людям с физическими ограничениями и материальными трудностями.

Помощь ближнему как смысл жизни: как работают волонтеры в России
© Фотографии предоставлены Ассоциацией волонтерских центров
Помощь ближнему как смысл жизни: как работают волонтеры в России

Так, на вопросы "Социального навигатора" об интересных историях благотворительный фонд "География добра" поделился рассказом о том, как женщины-заключенные шьют одежду и игрушки для детей-сирот.

В тюрьмах находится довольно много людей, обладающих разнообразными полезными навыками и профессиональными умениями. Среди них есть мастера, люди с несколькими высшими образованиями и просто люди с золотыми руками.

У многих из них возникло желание добровольно и безвозмездно помогать, помогать именно тем, кто больше всех в этом нуждается, — детям, оставшимся без родителей. В апреле 2017 года сотрудники фонда "География добра" посетили кружок прикладного творчества в одной из колоний.

Работы заключенных поразили воображение — одежду, игрушки и сценические костюмы там шьют не для того, чтобы скоротать время, а для того, чтобы отправить подарки детям в детские дома.

Женщины, собирая посылки в детский дом, каждый раз вкладывают в них частичку своей нерастраченной нежности, чтобы передать ее малышам, которые в этом так нуждаются.

Обратная связь: письма и фотографии с искренними улыбками и восторгом детей очень трогают каждую осужденную и вызывают улыбку. Многие женщины не выдерживают и плачут, когда читают письма от детей-сирот. Помогая пусть и незнакомым детям, женщины чувствуют себя нужными и не такими одинокими.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПомимо добровольцев фондам помогают и интеллектуальные волонтеры — эксперты, занимающиеся обучением и развитием участников программы благотворительных началах
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Помимо добровольцев фондам помогают и интеллектуальные волонтеры — эксперты, занимающиеся обучением и развитием участников программы благотворительных началах

Волонтерство как путь к мечте

Для раскрытия собственных возможностей и талантов людям зачастую требуются новые знакомства, разностороннее общение, увлеченность каким-либо делом и положительные намерения, которые станут вектором на пути к мечте.

В ОП РФ предложили сделать 2018-й Годом добровольчества
© РИА Новости / Александр Натрускин
В ОП РФ предложили сделать 2018-й Годом добровольчества
Фонд "Арифметика добра" помогает детям-сиротам в обучении и развитии, в адаптации к окружающему миру, проводит уроки и консультации для приемных родителей. Сотрудники фонда рассказали, как изменилась жизнь людей, которые стали волонтерами.

Максим давно мечтал стать психологом, но неуверенность в себе мешала ему достигнуть этой цели. Он окончил школу социальных волонтеров в фонде "Арифметика добра" и стал не только наставником одного трудного подростка — воспитанника детского дома, но и его другом. Благодаря огромному желанию помогать детям и принимать участие в их судьбе у Максима сложились прекрасные отношения с ребятами.

Параллельно с волонтерской деятельностью Максим осуществил свою давнюю мечту — получил психологическое образование. Теперь он точно знает, как нужно работать с детьми.

© Юлия МаклаковаФонд "Арифметика добра" помогает детям-сиротам в обучении и развитии, в адаптации к окружающему миру, проводит уроки и консультации для приемных родителей
© Юлия Маклакова
Фонд "Арифметика добра" помогает детям-сиротам в обучении и развитии, в адаптации к окружающему миру, проводит уроки и консультации для приемных родителей

Знают свое дело и не только

Всероссийское общество инвалидов рассказывает, как на одном из мероприятий волонтеры помогали инвалиду на коляске. Когда они укладывали коляску, то не заметили, как отстегнутое колесо укатилось и попало под машину, сдававшую задним ходом. Колесо, конечно, сломалось. Но эти же волонтеры помогли добраться до техцентра, где коляску отремонтировали, и все закончилось успешно.

Семья
© Fotolia / asife
Фонд "Измени одну жизнь" помог устроить в семью 10 тысяч детей-сирот

Кристина Артамонова из крупнейшей международной корпорации "Хенкель" стала волонтером фонда "Измени одну жизнь". Работая в транснациональной корпорации, она выступила послом благотворительного фонда и организовала совместный проект по съемкам видеоанкет детей-сирот.

Непростые волонтеры

НП "Е.В.А." — организация активистов и специалистов, оказывающих помощь женщинам с ВИЧ, гепатитами, туберкулезом.

Организация делится насущными проблемами — не всегда удается найти средства на продолжение работы равных консультантов, и равные консультируют на добровольных началах.

Равные консультанты по ВИЧ (люди, живущие с ВИЧ и прошедшие специальную подготовку, чтобы консультировать по вопросам этого заболевания) не всегда были сотрудниками "Е.В.А.". Изначально равным консультированием и другой помощью людям, живущим с ВИЧ, занимались волонтеры.

Сегодня в ряды волонтеров вступают и люди, которые живут с ВИЧ-инфекцией. Они как никто знают, как помочь людям, оказавшимся в аналогичной ситуации. Зная тонкости вирусных заболеваний, равные консультанты, вступая в ряды добровольцев, помогают людям бороться с болезнью и дают ценные советы, основанные на личном опыте.

© Юлия МаклаковаДля раскрытия собственных возможностей и талантов людям зачастую требуются новые знакомства, разностороннее общение, увлеченность каким-либо делом и положительные намерения, которые станут вектором на пути к мечте
© Юлия Маклакова
Для раскрытия собственных возможностей и талантов людям зачастую требуются новые знакомства, разностороннее общение, увлеченность каким-либо делом и положительные намерения, которые станут вектором на пути к мечте

Достучаться до властей, или История одного героя

Сотрудники МОО "Вместе против гепатита" также поделились своей уникальной историей.

Сергей Шевчик — президент сургутской общественной организации "Авиационный спортивно-технический клуб "Полет", объединяющей любителей самолетов, полетов и всего, что с этим связано, рассказал, как в ходе долгой борьбы с поликлиниками, местными органами управления и властями ХМАО ему удалось добиться бесплатного тестирования населения на гепатиты. Тестирование проводилось на территории города Сургута в течение четырех месяцев.

Сергей решил проверить свое здоровье и нашел в интернете сайт общественной организации "Вместе против гепатита", приехал в Москву и встретился с ее исполнительным директором Никитой Коваленко. Тогда он узнал, что ХМАО — почти чемпион по зараженности населения вирусом гепатита C. После этого он решил бороться с вирусом кардинальным образом.

В исследовании приняли участие 23 936 человек. На гепатит В протестирован 7971 человек, выявлено 1,3% положительных результатов. На гепатит С анализ сдали 7969 человек, 4,6% результатов оказались положительными. Тест на ВИЧ сдали 7996 человек, выявлено 0,4% первично положительных результатов.

Получив эти цифры, правительство Югры приняло решение внести изменения в государственную программу развития здравоохранения ХМАО — Югры, предусмотрев около 10 миллионов рублей на бесплатное тестирование населения нескольких крупных городов региона на вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекцию.

Сергей Шевчик планирует и дальше помогать властям бороться с гепатитом. Летом 2017 он планирует посетить труднодоступные населенные пункты ХМАО на гидросамолете и распространять информационные листовки о гепатитах, рассказать, где можно сдать тест и какую помощь получить, если живешь с хроническим вирусным гепатитом.

Материал подготовила Анна Ройтман

Комментировать
+
Детские вопросы
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена